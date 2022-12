Pelé recibió la Navidad con su familia: horas decisivas

El astro brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, recibió la Navidad internado y acompañado por sus familiares, mientras los médicos adelantaron que las próximas horas serán “decisivas” para la salud del exfutbolista afectado por un cáncer de colon.

Pelé, de 82 años, está internado en el Hospital Albert Einstein de San Pablo donde recibe cuidados paliativos luego de someterse a la quimioterapia que no logró mejorarle su estado de salud, según señalan los médicos que lo atienden.

En los primeros minutos de ayer, Kely, una de las hijas de Pelé, posteó una foto en Instagram junto a la actual esposa del exfutbolista, Márcia Aoki, y otros familiares, quienes se reunieron en el hospital para recibir la Navidad junto al astro.

“Casi todos. Feliz navidad. Gratitud, amor, unión, familia. La esencia de navidad. Les agradecemos a todos por todo el amor y la luz que mandan”, escribió Kely en la publicación en la que Pelé no aparece, de acuerdo a lo que señaló la agencia de noticias AFP.

En la foto junto a Kely están Flavia y Edinho, también hijos de Pelé, y sus nietas Sophia y Stephany, entre otros.

En el último parte del miércoles pasado, el equipo médico informó que Pelé presentaba una “progresión” del cáncer de colon que enfrenta y recibía cuidados para “disfunciones renal y cardíaca”.

La salud de Pelé, tres veces campeón del mundo con Brasil (1958, 1962 y 1970), desvela al mundo del fútbol, que aguarda con atención las noticias sobre la evolución del exfutbolista que debutó en el Santos de ese país.

Edinho, hijo de Pelé y recientemente nombrado técnico del club Londrina (Paraná, sur), publicó en Instagram una foto tomando su mano, con un mensaje: “Padre... mi fuerza es la tuya”.

Edinho viajó a San Pablo pese a que se había excusado el día anterior por no estar junto a su padre: “Me gustaría estar presente, pero estoy comprometido en mi misión aquí (en el club). No soy médico, no podría ayudar mucho realmente”, dijo en una entrevista publicada el viernes por el diario Estadao.

Por la noche, Kely compartió una foto abrazando a ‘O Rei’ en la cama del hospital donde está internado desde el 29 de noviembre, y escribió: “Seguimos aquí, en la lucha y en la fe. Una noche más juntos”.

En la puerta de ese centro médico, el Hospital Albert Einstein, el clima era tranquilo y había apenas algunos periodistas.

Al cierre de la presente edición los familiares de ex jugador permanecían en el hospital

La salud de Pelé, tres veces campeón del mundo con Brasil (1958, 1962 y 1970), desvela a todo el mundo. El referente global acompañó la Copa del Mundo desde la TV en su cuarto de hospital, mostraron varias fotos de sus hijas.

Durante el torneo recibió diversos homenajes y deseos de mejora de estrellas del fútbol, como el francés Kylian Mbappé o el capitán inglés Harry Kane. En Doha, la imagen del ídolo de la “canarinha” decoró varios edificios, con un mensaje deseándole una rápida recuperación.