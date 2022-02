Canadá ofrece estudio y trabajo a argentinos: requisitos y cómo anotarse

Otro país le abre la puerta a los argentinos. Se trata de Canadá, que ofrece estudio y trabajo para quienes tengan la intención de radicarse allí, en el marco de la implementación de un plan de estudios impulsado por instituciones educativas muy prestigiosas.

Desde la división de Educación Internacional del gobierno canadiense informaron que este sábado 19 de febrero se llevará a cabo una conferencia virtual para dar a conocer todas las propuestas que tiene el país para ofrecer a estudiantes internacionales que tengan interés en seguir su formación y radicarse allí. El evento virtual está apuntado a personas que quieran comenzar o continuar sus estudios superiores en Canadá, y que contarán además con la posibilidad de trabajar mientras estudian. Además ofrece la posibilidad de desarrollarse como profesionales matriculados por algunas de las universidades que son reconocidas a nivel mundial.

Anotarse al evento es muy sencillo: es gratuito y se debe acceder a través de la web https://studyincanada.world/. Frente a posibles estafas o fraudes, se aclaró que no es necesario instalar ningún programa o plataforma para acceder, ni tampoco es obligatorio el uso de webcam, aunque en algunos casos, algunas instituciones sí pueden exigirla. Lo más importante, destacan, es tener una buena conexión a Internet.

En el mencionado sitio los interesados deberán registrarse previamente y así podrán participar de las charlas y seminarios previstos para el sábado, como así también navegar entre las propuestas de las más de 30 instituciones que participarán. Según se informó, los seminarios no serán grabados por lo que es necesario estar presente en el horario indicado para participar.

El horario de inicio de la feria virtual está estipulado para las 2 de la mañana de Argentina, aunque se aclaró que el acceso virtual estará habilitado en cualquier momento entre las 3 y las 7. Allí se presentarán las ofertas de educación superior que brinda Canadá y también se podrá interactuar con representantes de universidades. En tanto, a las 5 de la mañana está previsto el seminario “Estudiar, trabajar y vivir en Canadá”, que será conducido por el director de operaciones de la Cámara de Comercio canadiense en Indonesia, Wely Kustono, donde se abordarán temas como la calidad de vida del país, las ofertas educativas y las posibilidades de empleo tanto durante los estudios como después de ellos.

Más tarde, a las 7, comenzará un seminario en el que se expondrá el trámite de las visas. Allí, el oficial de migración de la embajada canadiense en India, James Mutter, brindará información sobre el proceso de solicitudes de permisos de estudios así como las actualizaciones de los procedimientos en medio de la pandemia de coronavirus.

La vida en Canadá y los sueldos

El ranking de U.S. News Best Countries Ranking, confeccionado en 2020, ubica a Canadá en el primer puesto de los países con mejor calidad de vida. En tanto, ocho de sus instituciones de educación superior se encuentran entre las 200 mejores, según el relevamiento realizado por The Times Higher Education’s 2021 World University Rankings. Como si fuera poco, cuatro de sus centros se posicionan ente los primeros 100 debido a la empleabilidad de sus egresados, de acuerdo al QS Graduate Employability Rankings del año 2020.

Lo cierto es que el país de América del Norte recibe con agrado la llegada masiva de inmigrantes, y un dato que muestra a las claras este postulado es que cada año llegan a 250.000 personas que buscan vivir, estudiar y trabajar en tierras canadienses. Es por eso que la inmigración es vista como un fenómeno natural, y hasta necesario, de ahí que se trate de un país multicultural y abierto a todo tipo de ideas y posturas. Por otro lado, la seguridad es otro punto fuerte y seductor para cualquiera, como así también el buen nivel de bienestar social, los altos salarios, el bajo desempleo y los niveles bajos de corrupción que se registran.

Respecto a los sueldos, según datos de Glassdoor, un manager de marketing puede ganar, unos 4.600 dólares en la ciudad de Toronto. Mientras que a un desarrollador 3D que se desempeñe en la plataforma UE4 le pagan unos 5.574 dólares en Quebec, y un enfermero recibe en Vancouver unos 28 dólares por cada hora de trabajo.

Cabe destacar que en Canadá hay dos lenguas oficiales: francés y inglés. Es por eso que manejar al menos uno de los dos es requisito excluyente para poder trabajar y estudiar en ese país.