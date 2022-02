Morón no salió del empate ante Defensores

Deportivo Morón rescató anoche un empate sobre la hora de local contra Defensores de Belgrano, 1 a 1, en el partido que dio inicio a la tercera fecha del torneo de la Primera Nacional.

Lucas González, a los 22 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta para el visitante y lo igualó Santiago Coronel en el quinto minuto del adicional.

Fue el tercer empate consecutivo para Morón (no ganó ni perdió en lo que va del certamen). El equipo porteño, a su vez, suma 2 puntos (1-1 en el debut con Flandria y caída ante Temperley).

La jornada de la Primera Nacional continuará hoy con estos partidos: Deportivo Madryn vs. San Martín de Tucumán (17 horas); Gimnasia de Jujuy vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn (17); All Boys vs. Chaco For Ever (17) y Nueva Chicago-Sacachispas (19.05, por TyC Sports).