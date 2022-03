Recrudece el Covid en el mundo: ¿hay que prepararse para una nueva ola?

A medida que los casos de coronavirus aumentan en numerosos países del mundo impulsados por ómicron BA.2, una nueva subvariante de ómicron considerada 1,5 veces más contagiosa que su antecesora, se instala con fuerza en nuestro país y en nuestra Región una serie de interrogantes, tales como si es esperable una nueva ola de contagios provocada por esa u otra cepa y si es factible la aparición de variantes más peligrosas.

La nueva situación se plantea en un escenario global marcado por los contrastes. Mientras en nuestro país los casos bajan y las cuidados se hacen más laxos (La Plata estrena mañana el fin del uso obligatorio del barbijo en el espacio público, el transporte público y las oficinas públicas, mientras otras ciudades como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya no lo exigirán obligatoriamente en las escuelas), los últimos días mostraron un fuerte incremento del número de casos en países del este de Asia y de Europa, mientras en Estados Unidos esperan para las próximas semanas un aumento de los contagios.

China, que pese a su estricta estrategia de “Covid cero” se vio obligada en los últimos días a disponer cuarentenas totales o parciales en varias ciudades debido al crecimiento del número de contagios, reportó ayer las primeras muertes en más de un año. La situación era especialmente complicada sobre el fin de esta semana en el territorio semiautónomo de Hong Kong, que vivía una creciente presión sobre su sistema de salud y reportaba una cifra de decesos que excede al total registrado en la China continental.

Martín Musaubach, un músico platense que vive en Taiwán, le contó ayer a este diario la creciente alarma que genera el aumento del número de contagios de coronavirus en esa parte de Asia: “la situación más complicada es la de Hong Kong, donde hay muchas muertes de personas mayores que no se vacunaron. En China continental el problema es mayormente económico, porque hay ciudades parcial o totalmente en cuarentena, pero los casos son mayoritariamente leves. En Corea del Sur también hay muchos contagios, pero pocas internaciones, porque hay un alto nivel de vacunación, pero se abandonaron muchas medidas de cuidado. En Taiwán, por ahora no tenemos casos, pero hay preocupación”, sostiene.

Al mismo tiempo, también en Europa sonaban las alarmas, a partir del incremento de los casos provocados por la nueva subvariante. Los contagios se elevaron entre un 25 y un 50% en los últimos días dependiendo el país, con situaciones más problemáticas en algunos como Austria o Alemania.

Una advertencia

El aumento de las infecciones de covid-19 en varias partes del mundo fue considerada esta semana una “advertencia” para las Américas de que el virus no está bajo control a pesar de la disminución de contagios en la región, según alertó la Organización Panamericana de la Salud.

La OPS, oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), resaltó que las infecciones del nuevo coronavirus se incrementaron la semana previa un 28,9% en la región del Pacífico Occidental, que incluye a China; un 12,3% en África; y casi un 2% en Europa con relación a la semana anterior.

“Los casos están aumentando nuevamente en otras partes del mundo, sirviendo de advertencia para nuestra región”, dijo en rueda de prensa el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa.

En las Américas, paralelamente los contagios de covid-19 continuaron bajando por octava semana consecutiva con más 901.000 casos nuevos reportados en la semana del 6 marzo, una caída del 19% en comparación con la semana anterior.

Las muertes semanales también siguieron una trayectoria descendente por quinta semana consecutiva, con 15.523 nuevos decesos reportados (-18,4%), dijo la OPS.

Con todo, Sylvain Aldighieri, jefe de incidentes para el covid-19 en la OPS, señaló que persisten “grandes incertidumbres” con respecto a la situación global y regional del covid-19.

“Un escenario de recrudecimiento de la circulación viral a nivel subnacional, nacional, o en una región o subregión, es un escenario que tiene que estar siempre en nuestro radar epidemiológico”, afirmó.

Aldighieri dijo que en las Américas, al igual que en el resto del mundo, ómicron, detectada por primera vez en Sudáfrica a finales de noviembre, es actualmente la variante predominante del nuevo coronavirus, con el sublinaje BA.1 identificado en más del 95% de las muestras.

El sublinaje BA.2, de mucha circulación actualmente en Asia, “es bastante mínimo en este momento en la región”, explicó.

Ante el riesgo que todavía supone la pandemia, la OPS instó a los países de las Américas a asegurar altas tasas de vacunación anticovid, con esquemas completos, incluyendo las dosis de refuerzo.

El riesgo de nuevas olas

Consultada por este diario, la patóloga pediátrica Marta Cohen, que se formó en La Plata y actualmente reside y trabaja en el Reino Unido, dijo que nuestro país podría sufrir nuevas olas de coronavirus. de ómicron o de otras variantes.

“Ya hay una nueva variante que es una combinación de ómicron con delta que está surgiendo en muchos países de Europa y en Estados Unidos. ¿Puede pasar que recrudezca el coronavirus en Argentina? Por supuesto que sí. Sabemos que la variante ómicron no va a ser la última. Pero con responsabilidad individual y mucha vacunación se puede balancear la existencia de estos brotes con una vida más libre. A medida que el mundo se vaya vacunando con terceras y cuartas dosis para quienes lo necesiten y además haya gente que tenga inmunidad natural o provocada por la vacuna, va a ir disminuyendo la fuerza de la pandemia. Pero estimo que no habrá terminado hasta que el 70% de la población mundial esté vacunada, algo que debería suceder en el 2023. Mientras tanto vamos a ir observando picos, brotes epidémicos en distintas partes del mundo como está sucediendo hoy en China”, sostuvo la especialista.

Cohen diferenció a su vez la situación que hoy viven países como Inglaterra, donde se obtuvo una inmunidad de rebaño y otros como China o Nueva Zelanda, que tomaron medidas muy estrictas que lo impidieron.

“El Reino Unido tuvo un brote importante de ómicron en enero que dejó a mucha gente inmunizada naturalmente y además tiene un alto porcentaje de la población con terceras dosis. Hoy los casos aumentan, pero la mayoría pasa como un resfrío y no hay mucha gente en terapia ni con respiración asistida. Entonces yo creo que tantas infecciones y tantas vacunas han dado una inmunidad en el rebaño artificial y natural y eso no habría pasado en países como China o Nueva Zelanda que después de los brotes iniciales hicieron cierres tan estrictos que el virus no circuló y la gente de alguna manera perdió la oportunidad de la inmunidad de rebaño natural. Con esto no quiero decir que la inmunidad de rebaño natural sea la solución, porque dura sólo unos meses. Pero combinada con la inmunidad de rebaño que da la vacuna creo que es una mayor fortaleza para la inmunidad la población”.

Según Cohen “se trata de encontrar un camino intermedio y China creo que fue demasiado estricta, pero eso es algo que se va aprendiendo a medida que avanza la pandemia”.

Por su parte, al analizar el crecimiento de los casos en Europa, el bioinformático de la Universidad nacional de Córdoba e investigador del Conicet Rodrigo Quiroga consideró que “hay varios factores que pueden influir en que los casos estén subiendo; por un lado hay evidencia de que BA.2 es más contagiosa, por el otro se relajaron los cuidados. También pasaron varios meses desde la aplicación de los refuerzos y sabemos que después de 10 semanas la protección contra la infección sintomática es menor que recién colocada”.

Por su parte, el doctor en matemáticas Daniel Penazzi, al analizar si un escenario como el que hoy viven en Europa podría plantearse en Argentina, indicó que “los casos podrían aumentar en un tiempo y frente al ingreso de la BA.2 podríamos tener un escenario con muchísimos casos porque es mas contagiosa y tiene más carga viral que BA.1”.

“Pero además -añadió- estamos entrando al invierno, tenemos más tiempo desde que se dio el refuerzo (sobre todo las personas mayores se dieron la última dosis en diciembre) y en medio tenemos el aumento de los casos con gripe, que pueden dejar a las personas más débiles”.

Para el médico infectólogo Javier Farina, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, “la conjunción de las bajas temperaturas, influenza y una nueva ola de Covid-19 puede generar un escenario complejo para el sistema de salud nacional, no en las unidades de terapia intensiva, pero sí quizás de demanda de consultas, oxígeno e internación”.