Melconian expuso un plan económico en una cumbre de empresarios

Comenzó en el Llao Llao de Bariloche un encuentro “exclusivo y a puertas cerradas” del que participan varios de los empresarios más poderosos del país y dueños de unicornios , para debatir sobre economía y política, dos coyunturas complicadas en la actualidad.

Ayer fue el turno del expresidente Mauricio Macri, de Javier Milei y de una cena con Horacio Rodríguez Larreta. Hoy se espera la exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán.

Pero también dio una charla el economista Carlos Melconian .-vinculado a Juntos por el Cambio- en el Foro que se realiza en el emblemático hotel de Bariloche.

El economista habló durante una hora sobre el programa que está diseñando por pedido de un grupo de empresarios para proponerle al próximo presidente, según detalló el portal del diario La Nación. Para ello, indicó, también se lo está presentando a los 24 gobernadores, a la Iglesia, sindicatos y líderes de negocios.

Melconian, trascendió, ofreció una visión más “generalista” de la economía, pero sin muchas precisiones en el año y medio de mandato que le quedan a Alberto Fernández. En ese sentido, estimó que el Gobierno “no cambiará nada y solo busca llegar al otro lado de la orilla”.

El expresidente del Banco Nación explicó, según testigos al ccónclave empresario, que se dedicará a tener varias reuniones con exministros de Economía y del Banco Central, ya que son “fuentes de inspiración, aun en el fracaso”. Y que buscará hacer un “cambio cultural en la sociedad”. Como ejemplo, mencionó que hay que decir “sin vergüenza” que los “planes sociales son transitorios y no sustitutos”.

Dijo que la mitad de la pobreza en la Argentina es producto de la “inestabilidad macroeconómica”, que representan entre 15% y 20% del total. Mientras que la otra mitad “será difícil de reducirla porque es estructural”, según los testimonios recogidos por el matutino porteño.

Sobre una posible dolarización de la economía. Melconian ya se había manifestado en contra de esta opción, pero indicó que la Argentina es “bimonetaria en lo transaccional”. Tambié reiteró que siempre estuvo en contra del cepo.

Melconian, antes de ir a otra cumbre con empresarios de la que participó el ministro de Economía Martín Guzmán, finalizó su presentación asegurando que el programa está diseñado para los líderes que sean “capitalistas, modernos, progresistas y que quieran ser parte del mundo”.

LA PRESENCIA DE MACRI

“Su discurso podría tomarse como un repaso de su libro ‘Primer tiempo’. Todo muy ‘segunda oportunidad’ y la idea de ‘aprendimos’”, resumió uno de los asistentes al encuentro, quien destacó que Macri no quiso hacer referencias a su candidatura. Según le comentaron fuentes del encuentro al portal Infobae, la semana pasada, aseguró que “Sólo quiero consolidar la unidad y clarificar para qué queremos volver al poder”. Ante los empresarios, el mandatario insistió con la idea del “para qué”.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recorrió las calles de Bariloche antes de su participación en el Foro Llao Llao 2022, que se realiza hasta hoy en esa ciudad, y advirtió que ve la situación con “muchísima preocupación”.

El alcalde porteño visitó una tradicional chocolatería, donde conversó con empresarios y referentes de su espacio político, para luego realizar una caminata por la céntrica calle Mitre, acompañado de una pequeña comitiva de colaboradores.

Mas tarde, en el lobby del hotel que se hospedó, Rodríguez Larreta dijo en declaraciones a los medios que ve la situación con “muchísima preocupación”, en referencia a la “inflación récord en décadas y niveles de pobreza muy altos”.

“Pero lo más preocupante es que no hay un plan económico, no hay un rumbo claro, y si no tenés un plan no tenés un rumbo, es imposible salir adelante, la inflación es consecuencia de no tener un plan integral”, dijo.

Sobre su posible candidatura presidencial, respondió: “Falta un año y medio para las próximas elecciones, no es tiempo de candidaturas”.