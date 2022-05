El City busca dar otro paso hacia la coronación

A dos fechas del final de la temporada, el Manchester City líder con 89 puntos, podría asegurarse hoy el primer puesto en la Premier League, cuando a partir de las 10 (ESPN) visite al West Ham, por la fecha 37.

La jornada contempla además estos partidos: Tottenham vs. Burnley (10); Aston Villa vs. Crystal Palace (10); Leeds vs. Brighton (10); Watford vs. Leicester (10); Wolverhampton vs. Norwich City (10) y Everton vs. Brentford (12:30). Liverpool, escolta con 86, recién jugará el martes a las 15:45 (ESPN) ante Southampton.