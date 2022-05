Urtubey aseguró que el peronismo debe buscar una alternativa para 2023

El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, afirmó que "el peronismo debe buscar una alternativa" para las elecciones del 2023 porque "no se puede condenar a la Argentina a que vuelva el macrismo, que ya fracasó".El salteño, que participó hace unos días del encuentro del PJ en Mendoza, planteó que el justicialismo del "futuro" necesita "estar más cerca de la gente e incluir con mayor participación ciudadana".

En la cumbre, Urtubeya los dirigentes presentes a erradicar "la confrontación como forma de organización política" y había asegurado que "si la Argentina genera confianza, puede crecer", ya que "la gente se dio cuenta que el principal problema está en la política".

Además Urtubey se refirió al futuro del justicialismo, las posibilidades de una mayor apertura de la coalición oficialista, las elecciones de 2023 y sus aspiraciones en la política.

"No podemos condenar a la Argentina a que vuelva el macrismo, eso es lo que hay que evitar", sentenció y añadió que "hay un enorme sector del peronismo que va a tratar de buscar una alternativa para que no vuelva a otra expresión política como el macrismo, que ya fracasó".

Consultado acerca de la posibilidad de armar una interna peronista de cara a 2023, que implique ampliar el Frente de Todos, Urtubey señaló que "no es el modus operandi del kirchnerismo. No se puede esperar algo distinto de lo que fue siempre con el kirchnerismo. Por eso, no tengo expectativas en un gran frente con internas. Estaría buenísimo que se planteen ciertas discusiones y se logre abrir aún más el frente, pero veo otra lógica, la que queda en evidencia en cómo funciona el Gobierno nacional con sus distintos integrantes".