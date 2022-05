La falta de gas dispara más quejas escolares

Esta semana el frío intenso se hizo sentir en las primeras horas de la mañana. Esa situación alentó a profundizar los reclamos de las comunidades educativas por los problemas con el gas en distintos establecimientos escolares. Concretamente, denuncian que no se puede calefaccionar ni darle alimento caliente al alumnado. En ese contexto, para hoy a las 13 está prevista una movilización de padres de las escuelas Primaria 75 y Secundaria 84 de Gorina para reclamar por las fallas en las instalaciones. También aguardan una respuesta en la Escuela 14 de Villa Elisa, donde el lunes realizaron un corte de tránsito en Camino Centenario durante varias horas.

Sobre el caso de las escuelas de Gorina, Érika, mamá de tres alumnos que cursan en la Primaria 75 y la Secundaria 84, planteó que “todo sigue igual, sin respuestas con respecto a la provisión del gas, por lo que este jueves -por hoy- nos movilizaremos hasta llegar a la avenida 520 para hacer el corte de tránsito”. La sede escolar está en 508 y 157.

Tal como informó este diario, a fines de la semana pasada, personal del consejo escolar de La Plata (CELP) estuvo en las escuelas de Gorina para realizar una intervención con miras a la habilitación del gas.

Se hizo una soldadura en la puerta de acceso lateral al edificio (una salida de emergencia) solicitada por la empresa Extragas, según lo que contaron los padres movilizados por esta situación.

A la vez, se acordó con las autoridades del consejo la realización de pequeñas obras de mejora del edificio que garanticen seguridad y la provisión de gas.

El sábado pasado se realizó una inspección de la institución en presencia de representante de Infraestructura del consejo. La empresa, según se pudo saber, dio un plazo de 60 días para regularizar la instalación que incluye la construcción de una pared en donde se encuentra la salida lateral, reubicación de caños de la instalación y construcción de salida independiente para la carga de los tanques.

Todas estas obras a realizar con carácter de “urgente”, remarcaron en la comunidad educativa. El día anterior, viernes 29 de abril, hubo una inspección de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, en la que surgió la necesidad de habilitar una nueva salida de emergencia para adecuar el edificio a la normativa de seguridad.

Sin embargo, esta semana no se presentó nadie más. En tanto, desde el consejo informaron a los padres que no se realizarán las obras hasta que no se adecue el edificio tal como lo pidió la empresa. “No nos dieron plazos de ejecución, avanza el frío y los chicos están sufriendo la situación. Pronto habrá problemas con las clases y mientras tanto están sin salida de emergencia ni comedor y tampoco les entregan viandas”.

Por otra parte, en la comunidad de la Escuela 14 de Villa Elisa, aguardan una respuesta tras el reclamo público que hicieron el lunes pasado con corte de tránsito en el Camino Centenario y 426 por la falta de gas y la calidad de las viandas.

“Nos ofrecieron un hornito eléctrico que no ayuda para nada. Queremos una solución cómo se merecen los chicos y no un parche”, dijo una madre que habló con este diario.