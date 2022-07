Escala la crisis y el kirchnerismo buscaría acuerdo con la oposición

La desesperación se instaló ayer en despachos del Gobierno nacional, al cabo de un día en que el dólar blue alcanzó su récord histórico. Una muestra de ello es que desde sectores del oficialismo ya no ocultan la intención de acercarse a la oposición, tender puentes sobre todo con Juntos por el Cambio, que el Presidente convoque a un diálogo. Aunque, en verdad, no queda claro para acordar qué temas. Se supone que la idea, que se desliza en pasillos y oficinas, se piensa como una estrategia para calmar a los mercados, que buscarían alguna dosis de sensatez.

Las primeras señales desde la oposición fueron de rechazo, además de condicionamientos: “Presenten un plan y bajen el gasto público”, advirtieron.

Ayer fue el gobernador Axel Kicillof quien lo blanqueó más o menos con todas las letras desde un acto en el Conurbano. “Hoy necesitamos ayuda, también de nuestra oposición”, dijo. Aunque enseguida también aprovechó para pegarle: “Los que no tuvieron pandemia ni guerra y así y todo rompieron todo, hoy deberían tener un poco más de humildad; respeto a un pueblo que sufrió sus políticas”, se despachó. Si la invitación al diálogo va a tener ese tono esquizofrénico de pedir ayuda y, a la vez, acusar, asoma como dudosa la efectividad de la convocatoria.

Como sea, no se trata de sentar a actores secundarios. En el oficialismo hablan de un acuerdo de los de “arriba”. Que, por cierto, sólo podría darse si primero se entienden sobre este tema el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner, como figuras del Frente de Todos. Se verá luego si aceptan la cúpula de la UCR, con Gerardo Morales a la cabeza, el PRO de Mauricio Macri y la Coalición Cívica de Lilita Carrió. Eso sería, digamos, un diálogo de los verdaderos actores principales de esta película.

DIFÍCIL UNA FOTO

Por el nivel de enfrentamiento entre la dupla gobernante y Macri, en verdad, resulta dificil imaginar una foto conjunta. Tampoco con Carrió, que denunció que la vice casi que está dando un golpe de Estado. Acaso el oficialismo busque, en realidad, acercamientos con gobernadores, intendentes y legisladores de la oposición para llevar esa supuesta señal de tranquilidad, justo cuando la ministra Silvina Batakis acaba de blanquear en reunión con mandatarios del PJ que se vienen meses muy difíciles.

¿Porqué la oposición aceptaría la invitación a compartir costos del desbarajuste económico que no ha podido manejar Alberto si Cristina aún no se ha pronunciado respecto al plan de Batakis e incluso algunos de sus referentes directos no hacen más que criticar al gobierno que integran? ¿Porqué dar una mano si ya le dieron al Presidente una enorme, cuando concedieron los votos para darle sanción legislativa al acuerdo con el FMI porque los legisladores del kirchnerismo no quisieron acompañarlo? Preguntas que se hacen hoy en la política.

Algunos muy optimistas creen ver en las últimas incursiones de Cristina una señal de que está dispuesta a dialogar con la oposición, preocupada por la envergadura que tomó la crisis.

Primero en Ensenada, el día de la renuncia de Martín Guzmán, cuando contó su encuentro con el economista cercano al PRO, Carlos Melconían. “Me voy a reunir con quien me tenga que reunir”, dijo. Después en El Calafate, cuando habló de discutir acuerdos intrapartidarios. “Hay que ponerse de acuerdo. Porque así, el año que viene aunque gane Mandrake no va a haber solución para este problema estructural. No les pido renunciar a sus ideas, les pido que encontremos puntos de coincidencia comunes”, invitó.

Claro, a lo pocos días, el último lunes, subió a la web el video incendiario contra la Corte Suprema donde volvió a acusar al macrismo de perseguirla judicialmente durante su gestión y aún ahora.

Se sabe de los dialogos de Sergio Massa, el titular de Diputados, con la oposición legislativa en la búsqueda de puntos en común y del ministro del Interior, Wado de Pedro, que ha insinuado una convocatoria a Horacio Rodríguez Larreta -en ru rol de jefe de Gobierno porteño, cuyo estatus es de gobernador- para consensuar algunas miradas. Justo a Larreta, que asoma como la principal víctima del gobierno nacional, que ha disparado sobre su distrito una ofensiva para desfinanciarlo que incluyó la quita de puntos de la coparticipación de impuestos para tranferirselos a la Provincia de Buenos Aires y así ayudar a Kicillof, el delfín de Cristina.

EL CONGRESO, EL AMBITO

Por lo que se sabe hasta ahora, en Juntos imperaría la postura de no sacarse ninguna foto pero además aseguran que no hubo llamados formales. En todo caso, deslizan, el Congreso debería ser el ámbito institucional para pedir auxilio, a través de presentaciones de leyes que podrán o no ser acompañadas.