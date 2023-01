Costa: “Hay políticos que parecen cómicos pero de los malos”

Nació en Córdoba hace 42 años pero hace más de la mitad de su vida que vive en Buenos Aires, la ciudad que le borró el acento de un plumazo y a la que llegó para escapar de un lugar que no la comprendió y en la que sufrió por ser gorda y homosexual; así en ese orden. Pero a Costi, una de las formas cariñosas a la que responde la humorista Gonzalo Costa, no le gusta victimizarse.

Comenzó hace 20 años en el under porteño imitando a Alfano y para ella eso era haber tocado el cielo con las manos. Pero la vida le tendría otras jugadas preparadas. Siempre cuenta que el destino la cruzó con Lizy Tagliani, y que Lizy la presentó con Del Moro y después llegó Vero Lozano. También tuvo su historia con Flavio Mendoza.

Hoy, todavía emocionada por haber alcanzado “el sueño de la casa propia”, después de haberse mudado 17 veces, vive un presente de “alegría y agradecimiento” que la tiene “cosechando tantos años de laburar y de haber tenido suerte también”.

En calle Corrientes, una marquesina en el Premier lleva el nombre de su espectáculo: “Costa Presidenta”. Y, en paralelo, forma parte de programas de radio y televisión líderes, desde “El club del Moro” (La 100) hasta “Corta por Lozano” y “Gran Hermano: El Debate” (Telefé). A todo, dice, le pone el mismo entusiasmo que le ponía a esa imitación de Alfano, aunque fuera una aparición de 30 segundos, en los que no hablaba y en la que ponía a disposición su acomplejado cuerpo para que el público se riera porque no se parecía ni un poco a Grace pero “había que ganarse” a los espectadores.

“Estamos a años luz de tener una presidente trans. Si aún no aceptan a una mujer, menos a una trans. Argentina tiene dramas con la sexualidad”

Auténtica, sensible, súper religiosa y comprometida, Costi, una de las pocas famosas que sigue levantando la voz y preguntando dónde está Tehuel De la Torre, es dueña de un humor “incendiario pero amoroso” y que, en general, está atravesado por su propia y resiliente historia.

Una historia que vuelve a infiltrarse ahora sobre las tablas en “Costa Presidenta”, el espectáculo que encabeza, bajo la dirección de Roberto Peloni, junto a tres de Los Macocos -Martin Salazar, Marcelo Xicarts y Gabriel Wolf- , y destacadas figuras como Celeste Campos y Damián Bravo, además de un ensamble de jóvenes artistas con los que conforman un “todo” en formato de music hall.

En esta obra, que se ofrece de jueves a domingo en Corrientes 1565, Costa se convierte en Presidenta de un momento para el otro. En su campaña prometió devolverle la risa al pueblo, pero en la Casa Rosada, no todo es color de rosa. Desde las sombras, un grupo de inescrupulosos intenta hundirla para quedarse con el sillón de Rivadavia. Por suerte, tendrá la ayuda de Mafalda, alma viva y la señorita Nora que la acompañarán a encontrar en su camino la alegría de este pueblo, mientras un ángel de la guarda enviado por un extraño Dios, la protegerá en su búsqueda.

Charlamos con ella.

-¿Cómo estás viviendo esta temporada?

-Artísticamente estoy muy feliz. Es el primer gran espectáculo que encabezo. Ya había hecho otros grandes espectáculos con Flavio pero este es mío. Y que esté mi nombre, estar encabezando en la calle Corrientes, ¡es fuerte! Ver tu nombre, con esa marquesina, con los colores de la bandera argentina, es emocionante.

-Rechazaste ser parte del debut en la dirección de Nicolás Cabré y apostaste por una obra propia. ¿Es mejor ser cabeza de ratón que cola de león?

-No, siempre tenés que ser uno, ser uno mismo. Es muy incómodo el lugar de uno y de otro porque sino ¿en lo de Vero Lozano qué soy? ¿En “El club del Moro” qué soy? Aparte, ¿un ratón es mejor que un león? Como yo vengo del under, vos vendés que el minutito de gloria es tuyo. Yo cuando empecé a laburar en las discos, tenía que captar la atención de la gente a las 2 de la mañana y recitarles un poema para que la gente se acordara de mí. Entonces, a lo mejor yo no era la que encabezaba el espectáculo pero sí la gente se quedaba con ese poema y no con lo otro. Entonces, aprendés a buscar tu lugar. Sino queda como que siempre tenés que estar ahí arriba, como que si no estás primera, no sos. Si el mayordomo no es el asesino no hay obra, y el mayordomo no es el protagonista siempre. Antes sí yo era león porque hacía unipersonales y la verdad es que me cansé: no es un lugar para nada cómodo. Estás sola y todo pasa por vos. Si la gente se ríe, se ríe; si no se ríe, es tu culpa. Si va bien, es gracias al productor; si va mal, es porque no convocás. Es la historia de la vida del artista (risas).

-¿Qué es lo que más disfrutás de “Costa presidenta”?

-Lo que me gusta es que es una sátira del poder y que mucha gente cree que es cierto. Mirá lo denigrada que está la clase política que cualquiera se postula y la gente se lo cree. Porque yo no tengo un recorrido político, ni me interesa tenerlo. En la obra, Los Macocos me quieren poner en la presidencia, pero no para mí sino para ellos, como hacen los partidos con la marcha del orgullo gay, por ejemplo, que van y se suben a la carroza y después votan leyes para que nos vaya mal. Entonces, ellos dicen “vamos a tomar el poder por asalto”, pero como no lo pueden hacer ellos, entonces deciden poner una trans: durante toda la obra tratan de hacerme la vida de cuadritos para dominarme y no lo logran. ¿Y sabés por qué no lo logran? Porque el público me salva y eso no estaba escrito. Eso se dio una función.

“Para los artistas vivir de esto es muy difícil. Entonces, que yo pueda laburar, que pueda tener un espectáculo, es más que un milagro”

-¿Creés que en Argentina podríamos tener un presidente trans?

-Nooo, no, estamos a años luz. Si todavía no aceptan a una mujer, una mujer trans menos. Cristina es la excepción a la regla, como cuadro político, como figura: fue dos veces presidenta, ahora es vice, fue senadora, diputada. Hizo de todo. Pero, ¿cuántas mujeres poderosas en el mundo hay? Y en el mismo gabinete nacional, ¿cuántas mujeres hay? ¿Te acordás que tuvimos una ministra de Economía a la que le criticaban la ropa con la que asumió? A los hombres no se les critica la ropa. Pero a la mujer, antes de juzgar su capacidad, le critican el pullover que sí, era espantoso (risas), pero a los hombres no los juzgan por eso. Siempre tenemos que dar explicaciones, y las explicaciones son siempre las mismas: a mí no me pueden decir que tengo la regla porque todavía no se les ocurrió (risas). Pero tal vez llegás a algún lado y te dicen: ¿estás nerviosita hoy? ¿Te vino? Siempre tiene que ver con el período. Además, ¿conocés algún político abiertamente homosexual? Falta mucho porque la Argentina, por más que nos hacemos los que no, tiene dramas con la sexualidad. Acá se sigue opinando de la sexualidad del otro. A Mbappé le decían “come trava” como insulto. Entonces, de ahí a pensar en la presidencia... (risas), contate otro chiste.

-¿Y si fueras presidenta en la vida real? ¿Qué harías?

-Haría “chicha limpia”, que acá no se logró. Chicha limpia es que todos los políticos que asuman tienen que tener un patrimonio ordenado, y tienen que tener todo en regla. ¡Porque yo para comprarme un auto tengo que pasarle hasta el bucodental a la Afip! Hay cosas que vos no entendés nunca. También me aseguraría que funcione mejor el sistema judicial que, de los tres, es el que peor funciona en el país. Haría que rindan los funcionarios: usted ocupa tal puesto, bueno, ¿qué hizo? No lo hizo: afuera. Y después, decretaría “basta de mala onda”. Porque vos podés ser de izquierda o de derecha pero si vos mentís, ya sos un operador político. Y de eso está lleno. Y por ley: que la gente tenga salud, educación. Es lo que haríamos todos pero los que están en el poder no lo hacen (...) La política tiene que ser la herramienta para que la gente viva mejor, sino para qué está.

“Costa Presidenta” se ofrece de jueves a domingo en el porteño Teatro Premier

-Si bien la obra no toca la actualidad política, sí tiene algo de historicidad y, en el medio, homenajeás a Enrique Pinti. ¿Por qué?

-Porque siempre lo admiré profundamente. Para abordar temas que tienen que ver con la política argentina, hay que tener mucho recorrido. Porque viste que hay políticos que parecen actores cómicos pero de los malos, eh, no de los buenos. Vos ves que se juntan y son como la mugre: están en todos lados. Y viste que se dice juntos pero no revueltos, bueno, ¡estos están juntos y revueltos! (risas). Entonces, armar un espectáculo con contenido político de actualidad me parecía muy fuerte pero sí tenía ganas de homenajear a Enrique como voz y portavoz de los “no”. Porque a él toda la vida le dijeron que no. Él cuando estudiaba teatro, en el Andamio 90, como no daba como galán, tampoco como malvado, entonces terminó siendo el boletero del teatro. Hasta que un día alguien le dijo “sí”. ¿Quién fue? El público. Entonces sí me pareció que si había que rescatar una figura dentro del humor político era él, mucho más que otro. Si yo estoy ahí en tablas hablando de esto, es porque hubo otro que lo hizo antes que yo.

-Decías que el público te salva en la obra, pero también te salvó en la vida. En la ficción y en la realidad, la misma historia.

-Claro. No solo me han salvado, sino que me han posibilitado vivir de una manera muy ordenada y muy linda. Porque lo espiritual es lindo pero yo hace muchos años que vivo de esta profesión. Y para los artistas vivir de esto es muy difícil. Imaginate un actor de los históricos de telenovela en este país que ya no tiene telenovelas, ¿de qué vive? Entonces, que yo pueda laburar, que pueda tener un espectáculo, es más que un milagro.