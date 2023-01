Semana clave en la causa por el atentado a Cristina Kirchner: reactivarán las investigaciones

Este martes será el día en el que se reactive la causa por el atentado a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, quien hace mas de cuatro meses, fue apuntada con un arma con intenciones de asesinar.

Nicolás Gabriel Carrizo, quien está preso desde el 13 de septiembre del 2022, volverá a tribunales para prestarse a indagatoria, ya que fue dictado como partícipe secundario del atentado, pero la querella reclama que se lo acuse de asociación ilícita junto al hombre que apuntó contra CFK, Fernando Sabag Montiel.

Este proceso, entre otras cosas, servirá para que le exhiban los mensajes que fueron encontrados en su celular luego de su procesamiento. Por ejemplo, el que mas resonó: "Recién intentamos matar a Cristina”.

Vale recordar que quien también está implicada en el hecho es la pareja de Sabag Montiel, Brenda Uliarte, procesada como coautora de intento de homicidio agravado.

La indagatoria de Carrizo fue ordenada por la Cámara Federal el 29 de diciembre pasado, en un voto dividido. La declaración fue fijada para los primeros días de enero, pero el abogado de Carrizo, Gastón Marano, pidió una postergación porque no se encontraba en Buenos Aires.

Fue el 22 de abril del 2022 cuando comenzó a planearse el intento de asesinato a Cristina Kirchner. Ese día, Uliarte le contó a su amiga Serena que había comprado un arma porque un ex la estaba molestando. “Sí, tengo un fierro; lo compré porque mi ex está jede (pesado)”. Un tiempo después, en otra charla, había manifestado: "Voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina… me dan los ovarios para hacerlo … el tema es cómo porque la vieja tiene seguridad”.

Sabag fue atrapado por militantes de La Cámpora apenas momentos después de que le apuntara en la cara con una Bersa calibre .32, que gatilló al menos una vez. La bala no salió porque no estaba cargada en la recámara.