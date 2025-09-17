Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |En un comunicado difundido por el ministerio de Economía

La Provincia anunció el cierre de todos los juicios con bonistas

El Gobierno de Kicillof acordó con acreedores de EE UU y Alemania que no habían entrado al canje de la deuda en 2021

La Provincia anunció el cierre de todos los juicios con bonistas

Axel Kicillof, junto al ministro de Economía, Pablo López

17 de Septiembre de 2025 | 02:35
Poco más de una semana después del amplio triunfo electoral en las elecciones bonaerenses de medio término, el gobernador, Axel Kicillof, celebró ayer el acuerdo alcanzado con los bonistas que no habían entrado a la reestructuración de deuda de 2021 y que tenían sentencias firmes en las Cortes de Nueva York. La acción, que implicó una considerable baja en el monto de los pagos, se suma a los desistimientos firmados recientemente por juicios iniciados en Alemania, según detalló un comunicado oficial difundido por el ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo al texto que compartió Kicillof, como resultado de esta nueva negociación quedaron sin efecto todos los litigios vigentes contra la Provincia en relación a los bonos no canjeados en la reestructuración de 2021, cuando se cerró el 97,66% de la deuda contraída en moneda extranjera y que entonces superaba los 7.148 millones de dólares.

Fuentes oficiales explicaron que el acuerdo, considerado mutuamente beneficioso, se resolvió con un pago de 38,7 millones de dólares en efectivo y bonos por 67 millones de dólares. Es decir, unos 105 millones de dólares en total, contra una deuda que ascendía a los 169 millones de dólares según la sentencia original actualizada a valores actuales.

Acuerdo y críticas a Milei

“Este es un hito más en el camino que iniciamos en 2020 desde la gestión del Gobernador Axel Kicillof, a través del cual hemos logrado retornar a un sendero de sostenibilidad y responsabilidad en términos de deuda pública, con todos los beneficios que ello conlleva”, destacó el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, y agregó: “Con este nuevo acuerdo reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de todas nuestras obligaciones en el marco de una administración responsable que nos permite, a pesar de un contexto extremadamente complejo, seguir dando respuesta a las necesidades de las y los bonaerenses”.

El entendimiento replica las condiciones de la reestructuración de 2021, que había sido aceptada por casi la totalidad de los acreedores, estipulando que las contrapartes obtengan la misma cantidad de bonos A en dólares con vencimiento en 2037, que les hubiera correspondido si ingresaban al canje hace cuatro años, además de un monto en efectivo equiparable a los servicios devengados y pagados por los bonos desde 2021 hasta el presente.

“De esta manera, se completa prácticamente en su totalidad el proceso iniciado en 2020, sin afectar el compromiso del Gobierno provincial con la sostenibilidad de la deuda y el manejo fiscal responsable”, aseguraron en la cartera que conduce López.

Según advirtió el ministro, la necesidad de reestructurar la deuda surgió a raíz de un aumento significativo en el endeudamiento entre 2016 y 2019, con emisiones en el mercado internacional de capitales por más de 5.000 millones de dólares, lo que elevó la carga de los servicios de la deuda del 10% al 20% de los recursos provinciales.

El comunicado de la Provincia dedicó también un párrafo con críticas al Gobierno nacional por “los múltiples recortes de transferencias no automáticas pero obligatorias” que, acusaron, ha efectuado la administración de Javier Milei. También le apuntaron al “completo freno de la obra pública ejecutada por Nación en el territorio bonaerense”, pese a lo cual -según cerró el texto oficial- “la provincia de Buenos Aires continúa comprometida con el cumplimiento de sus obligaciones”.

Pedido a la Legislatura

Cabe recordar que la Provincia envió a la Legislatura un pedido para tomar deuda que sigue sin ser aprobado por las tensiones internas con La Cámpora en la Cámara de Diputados.

Incluso, este año Kicillof insistió con otro proyecto de ley para autorizar el financiamiento, que tampoco se aprobó. La iniciativa solicitaba tomar deuda por 1.045 billones de pesos “con el objeto de afrontar la cancelación y renegociación de deudas financieras y judiciales no previsionales, servicios de deuda y condiciones de la deuda pública”. Además, reclamó autorización para licitar letras del tesoro por 250 millones de dólares, la renovación de créditos internacionales y nueva deuda para crear un fondo de fortalecimiento para los municipios.

 

