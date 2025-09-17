La Provincia anunció el cierre de todos los juicios con bonistas
Los Hornos convierte su centro comercial en una “galería de arte”
VIDEO. Robert Redford: héroe de Hollywood y del cine independiente
La oposición confía en derogar el veto a los fondos para el Garrahan
Sin sobresaltos, tibio respaldo de los mercados al discurso de Milei
Marcha atrás de Karina Milei con la prohibición de difundir los audios
Para Kicillof “estuvo bien” expropiar YPF, “fue valiente” y no se arrepiente
En la UNLP habrá paro para ir a la marcha federal universitaria
La salud “sale” del consultorio: telemedicina, de “remedio” a debate
De pilas a lavandina: el proyecto ecológico de la Técnica N° 8 de Tolosa
Actividades: circo en Garibaldi, concurso literario, feria en Reconquista, baile en Capital Chica, Pollada en Arturo Seguí
Charla sobre prevención de estafas en la sede de la Fraternidad, en 2 y 530
Nuevo conversatorio sobre salud mental en los equipos sanitarios
VIDEO. Tiroteo y un ladrón abatido: la trama de una tarde de terror en Tolosa
Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista
VIDEO. Los “roba ruedas” no les dan respiro a los vecinos de La Loma
Clases de circo para niños de 4 a 8 años en el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles de 17.15 a 18. Valor de la actividad $17 mil. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores. Contacto: 441 6999.
La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada convoca a escritores y escritoras a participar del 29º concurso Giacomo Leopardi. Se reciben los trabajos por mail hasta el 21 de octubre. Entrega de premios, el 22 de noviembre. Se pueden pedir las bases por WhatsApp al 2215673955, por mail a sociedaditalianaensenada@hotmail.com o retirarlas de lunes a miércoles de 17 a 20, en la sede de calle La Merced N° 211.
El Club Reconquista (40 entre 15 y 16) invita a participar de la Feria de Emprendedores que se realizará el 20 de septiembre en la sede la entidad deportiva. Habrá cosmética, indumentaria urbana femenina, bolsos, gorras y accesorios. También, cerámica y deco, papelería, plantas, productos regionales, entre otros rubros. Contacto: 011 6926 - 3800 ó al 221 476 - 9529.
En el Club Capital Chica (66, 156 y 157) el domingo 21 de septiembre al mediodía, se realizará el baile de la primavera. El festejo contará con diferentes shows. Habrá servicio de buffet (no se puede ingresar con alimentos).
El 20 de septiembre, los bomberos voluntarios de Arturo Seguí, realizarán una pollada a total beneficio de la institución. A un valor de 20.000 pesos, el menú incluye un pollo para 4 personas con ensalada de zanahoria y huevo. El tiempo para encargarlos es hasta el 18 de septiembre, y se entregarán el día 20. Consultas al 474-1427 y 524-2519.
En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dictan clases de Karate (Shorin Ryu) para niños de 6 a 12 años, los martes y jueves 18.30. De 13 años en adelante a las 19.30. Sábados 10 a 11.30 para todas las edades. Valor mensual $18.000. Taekwondo: de 4 a 9 años, miércoles y viernes a las 19. De 10 años en adelante a las 20. $18.000 por mes. Nin Jutsu Katai Ryu para 6 años en adelante. Martes de 20 a 21.15. Valor $14.000. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores.
Taller de acrobacia para niños en el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis). Lunes y miércoles de 16.30 a 17.15. Valor de la actividad $17 mil. Cuota $1.500. Contacto: 441 6999.
