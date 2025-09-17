Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |IMPACTO

Hallan en Asia las momias más antiguas del mundo

17 de Septiembre de 2025 | 02:24
Edición impresa

Algunas civilizaciones antiguas de China y el sudeste asiático secaban los cuerpos de sus difuntos con humo, lo que sugiere que realizaron momificaciones miles de años antes que los egipcios o los chilenos, según un estudio realizado por científicos australianos y que fue difundido en las últimas horas.

Si bien las momificaciones en el antiguo Egipto, donde se envolvía a los cuerpos con vendas, se remontan a hace 4.500 años, los ejemplos más antiguos de momificación conocidos hasta ahora proceden de antiguas civilizaciones chilenas.

Allí, el aire seco de la costa de Atacama permitía la momificación natural por desecación.

SECADO CON HUMO

Sin embargo, científicos encontraron recientemente en China, Vietnam, Filipinas, Laos, Tailandia, Malasia e Indonesia - regiones principalmente húmedas - esqueletos enterrados en posturas encogidas y con rastros de quemaduras.

Plantearon la hipótesis de que estos cuerpos fueron sometidos a un proceso de momificación mediante secado al humo, una práctica conocida en algunas partes de Papúa, Indonesia.

Algunos cuerpos datan de hace más de 10.000 años, lo que sugiere que esas civilizaciones practicaban formas de momificación miles de años antes de lo que se pensaba hasta ahora.

“Los resultados fueron una gran sorpresa”, afirmó Hsiao-chun Hung, investigadora de la Universidad Nacional de Australia.

“Los huesos son muy antiguos, y es sorprendente descubrir que esta tradición es tan antigua”, añadió.

Aunque los científicos afirmaron que el ahumado era probablemente la “opción más eficaz para conservar los cadáveres en climas tropicales”, es probable que el proceso también tuviera un significado cultural.

Varias sociedades en Indonesia y en Australia ahumaban y secaban los cuerpos de sus muertos amarrándolos y colocándolos sobre un fuego que ardía continuamente, a menudo durante varios meses.

Este proceso permitía a los familiares mantener el contacto con el difunto.

También, en algunos casos, se creía que permitía al espíritu vagar libremente durante el día y regresar al cuerpo en horas de la noche.

“Esto refleja algo profundamente humano: el deseo eterno de que nuestros seres queridos nunca nos dejen, sino que permanezcan a nuestro lado para siempre”, dijo Hung.

 

