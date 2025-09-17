Universidades y Garrahan, los vetos de Milei que buscan frenar en un Congreso "blindado": la previa de una sesión clave
Curso de Formación Política: es el turno de feminismos y nuevas agendas de género con la ministra Estela Díaz
Este jueves a las 18:00, el Instituto de Capacitación Política (ICP) presentará “Feminismos y diversidad en el siglo XXI”, una nueva clase de su Curso de Formación Política que abordará luchas, resistencias y agendas de género de la mano de la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz.
Docente universitaria, autora de variadas publicaciones y militante social, sindical y feminista con amplia trayectoria, Díaz propondrá un abordaje para recuperar las luchas históricas del movimiento y abrir el debate sobre los nuevos desafíos del siglo XXI.
Se trata de la tercera clase del Módulo 2 de la formación, a la que se puede acceder de manera presencial en la sede del instituto, ubicada en 54 entre 10 y 11 de La Plata, o de manera online a través del canal de YouTube @capacitacionicp, siempre de forma gratuita y con inscripción previa en www.icpweb.ar.
Cabe destacar que el nuevo Curso de Formación Política fue diseñado para repensar el presente y proyectar el futuro con espíritu crítico y compromiso. Actualmente participan más de 5 mil jóvenes de 24 provincias y del exterior, lo que ratifica su carácter federal y la necesidad de estos espacios para fortalecer la democracia.
El programa aborda ejes como política, economía, cultura, ambiente, tecnología y desafíos globales, y es dictado por un plantel de gran riqueza y diversidad, con referentes de sólido recorrido académico y experiencia en gestión pública.
Entre las figuras que integran el cuerpo docente se destacan Axel Kicillof, Julio Alak, Silvina Batakis, Ricardo Aronskind, Roberto Salvarezza, Natalia Aruguete, Hernán Brienza, Telma Luzzani y Carlos Raimundi, entre otros.
La cursada ofrece flexibilidad: se puede realizar el trayecto completo o elegir módulos y cursar de forma presencial o virtual. Las inscripciones continúan abiertas en www.icpweb.ar y se reciben consultas en el WhatsApp al 221 357-9151, la cuenta de Instagram @icp_capacitacionpolitica y el mail capacitacion.icp@gmail.com.
