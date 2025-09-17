Los “roba ruedas” no les dan respiro a los vecinos de La Loma

Vecinos del barrio La Loma viven con creciente preocupación debido a los reiterados robos de ruedas de vehículos estacionados en la zona. Los ataques, que -según denuncian- no discriminan hora ni presencia de transeúntes, se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para quienes residen en la cuadra de 28 entre 33 y 34.

En las últimas horas se registró otro episodio. Cámaras de seguridad de la cuadra captaron el momento en que un vehículo se detiene detrás de otros dos, y dos personas descienden observando cuidadosamente su entorno.

Al percatarse de la presencia de dos chicos circulando en bicicleta, los delincuentes suben nuevamente al auto, para luego bajarse discretamente y trabajar agachados sobre el costado de los vehículos. En cuestión de segundos, logran sustraer varias ruedas y escapan en dirección a boulevard 82.

“Roban todos los días cubiertas de los autos”, contó una vecina de la zona, quien se contactó con EL DIA. Según los testimonios, la frecuencia de los robos ha generado un estado de alerta permanente.