Dólar blue hoy y dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 10 de octubre

Tras la estampida de ayer que lo llevó a trepar $65 en una sola jornada y frenando en $945 para la venta, hay expectativa por conocer cuál será el comportamiento que tenga hoy el dólar blue, en medio de versiones de un virtual feriado cambiario.

Cuando restan siete jornadas hábiles para las elecciones generales del 22 de octubre, la divisa estadounidense se encareció más de un 18% en lo que va de octubre y desde que inició esta escalada, el lunes 25 de septiembre, acumula un incremento de $200.

La incertidumbre electoral, la crisis económica y financiera que el Gobierno actual no sólo no logra controlar sino que se agudiza cada vez más, la creciente dolarización que hacen pequeños ahorristas, la cantidad de pesos que se están volcando en la calle con los distintas medidas que tomó el Gobierno y las incendiarias recomendaciones del candidato presidencial Javier Milei sobre "no quedarse en pesos" con los plazos fijos que se vencen, que se agregaron a los dichos la semana anterior que más caro el precio del dólar más fácil sería dolarizar, tal como promueve, crearon una fórmula perfecta para para que la cotización se disparara a pasos gigantes en las últimas jornadas.

Adicionalmente, se sintió el impacto del estreno del nuevo parking para los bonos que implementó la CNV como nuevas trabas para operar en el Contado con Liquidación (CCL), el ataque terrorista que sufrió Israel y la falta de operaciones en el mercado de bonos en los Estados Unidos por un feriado.

De esta forma, en la primer jornada semanal el blue se encareció un 7,39%, mientras en lo que corre de octubre el incremento significó una suba de 18,13%. La brecha respecto del dólar mayorista que sigue congelado en $350, escaló al 170%.

Por su parte los dólares financieros siguieron al blue y acompañaron las altas. El dólar Contado con Liquidación (CCL) “libre”, mediante la compra-venta de cedears, avanzó $5 y se negocia a $897. En este caso, para intentar aumentar la oferta de divisas y que el precio no se vea tan presionado, en las últimas semanas el Gobierno reglamentó que un 25% de las exportaciones del agro (dólar soja) y del sector petrolero (dólar Vaca Muerta) puede liquidarse en esta plaza. Próximamente, se sumaría también el dólar PyME, en tanto que el dólar Bolsa o MEP mediante la compra-venta de bonos AL30, segmento donde interviene diariamente el Banco Central para intentar contener su precio, cotizó en los $851, 30 pesos más que el viernes.