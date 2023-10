“Hay hombres adentro de la cancha, nunca bajamos los brazos”

Llegó en silencio, siendo un auténtico desconocido, pero con el correr de los partidos, creció en su rendimiento y se ha vuelto pieza clave en Gimnasia. Hoy por hoy es uno de los líderes del equipo y declara como tal.

Leonardo Morales siempre da la cara. El Yacaré, uno de los mejores jugadores triperos del año, analizó la importancia del punto logrado en Córdoba ante Instituto pensando en las necesidades del equipo de cara a las seis fechas finales, aún aceptando que están lejos de tener un juego vistoso.

“El empate sobre la hora fue como un mensaje: vieron que acá estamos, no nos sobra nada, pero si apuramos un poquito tenemos lo nuestro”, expresó Morales acerca del agónico gol de Ivo Mammini que le permitió al Tripero sumar en la Docta, cuando los hinchas locales no sólo festejaban el triunfo sino que también se burlaban de un hipotético desenlace con descenso del Lobo.

“La situación que estamos afrontando nos duele, nos afecta. Es un impulso para sacar el plus que tenemos adentro”, dijo Morales, quien reaccionó con gestos a los hinchas cordobeses que vinculaban a Gimnasia con la Primera Nacional. Sin embargo, inmediatamente tras el juego, Morales pidió disculpas. Se equivocó en ese momento, con las pulsaciones a mil y luego, más tranquilo, lo reconoció.

“Le pido disculpas a la gente de Instituto, porque somos profesionales y eso no lo podemos hacer”, aclaró tras el 1 a 1 en Córdoba.

Gimnasia comenzó perdiendo 7 de los 8 partidos disputados en la Copa de la Liga, un dato que explica también el complejo presente de los ahora dirigidos por Leonardo Madelón. El entrerriano fue nuevamente muy crítico con la forma en que regresaron al juego tras un buen primer tiempo en el Monumental Presidente Perón.

“Sí o sí necesitamos los tres puntos para que los empates con Estudiantes e Instituto valgan la pena”

Leonardo Morales,

de cara al cruce con Argentinos.

“Entramos relajados en el complemento, cosa que en esta situación no puede pasar. No podés regalar ni siquiera un minuto. Ya nos pasó también con Huracán, son situaciones que internamente las tenemos que hablar, las tenemos que corregir porque ya no hay tiempo de nada. Una derrota en Córdoba nos hubiera golpeado muchísimo”, reconoció el nacido en Villa Urquiza, Entre Ríos.

El Yacaré expresó, no obstante, que Gimnasia “nunca baja los brazos. Hay hombres adentro de la cancha y vamos a asumir las responsabilidades”, a la vez que aceptó que pueden jugar mejor aunque aún “sin un juego vistoso, siempre intentamos”, remarcó.

Acerca del valor del empate, el defensor central y actual capitán del equipo contó que dentro del plantel “es lo primero que hablamos, que el punto en Córdoba tenemos que validarlo como local. Era un partido en el que podíamos llevarnos algo más, por eso la bronca, pero por cómo se dio el segundo tiempo, sumar es valorable”, destacó.

De todos modos, resaltó que deben ganarle a Argentinos Juniors en el Bosque el próximo jueves por la tarde.

“Sí o sí necesitamos los tres puntos para que los empates contra Estudiantes e Instituto valgan la pena”, remarcó.

Acerca de los rumores sobre la quita del descenso por tabla general, algo que obviamente beneficiaría a Gimnasia, Leo Morales manifestó que no tratan el tema porque generaría un foco de distracción del objetivo central, sumar puntos como sea. “Sinceramente es un tema que no tocamos” dentro del plantel. “No nos podemos confiar y nos gustaría salir de la situación en la que estamos por mérito propio. Tenemos grupo para salir”, concluyó el hoy por hoy referente albiazul, quien, junto con los suyos, continúa con la puesta a punto de cara a otra final que tendrá que afrontar Gimnasia.

TODOS A LA PAR EN ESTANCIA

En la jornada de ayer, el Lobo regresó a los entrenamientos en Abasto. Allí, Madelón y su cuerpo técnico contaron con Germán Guiffrey, quien finalmente pudo volver a mover a la par del grupo.

Frente a esto, el entrerriano ser perfila como para ser una de las alternativas en el lateral izquierdo pensando en el encuentro ante Argentinos Juniors.

Más allá de la inactividad por aquel traumatismo en el tobillo, el tiempo juega a favor del zurdo, quien no ve acción desde aquella victoria ante Rosario Central por 2 a 1 en el marco de la fecha 6 de la Zona A de la actual Copa de la Liga.