“A Diego lo entregaron”: terrible relato de Signorini sobre el doping de Maradona en el Mundial 94

Fernando Signorini, preparador físico personal de Diego Maradona, hizo una explosiva revelación en La Hija de Dios, la serie de Dalma Maradona en HBO Max. El profesor aseguró que al astro del fútbol “lo entregaron” en el Mundial 94.

A casi 30 años de aquel evento que los argentinos fanáticos del fútbol no podrán olvidar, Dalma quiso saber qué pensaba Signorini de ese antidoping practicado a su padre. La charla se dio, no casualmente, en la Estancia El Marito, en La Pampa, donde el delantero se preparó para la competencia mundial.

“A 8 días del comienzo del Mundial, como el Dr. Ugalde, que era médico de la Selección, venía siempre y decía con el representante Marcos Franchi ‘tantas pastillas que le das, yo tengo miedo’. Entonces le dije ‘¿por qué no le decís a Grondona que baje una orden de FIFA para hacer un antidoping a todo el equipo?’. Tomé dos o tres mates y veo que sale Grondona. Voy a la habitación de Ugalde, le pregunto y me dice ‘Dijo que no’. ‘¿Cómo que no? ¡Podemos tener una bomba atómica abajo de la mesa! Eso me quedó”, comenzó el relato de Signorini.

Finalmente, llegó el momento que reviven las imágenes que quedaron grabadas en el público argentino: el momento del antidoping a Maradona, por parte de una enfermera. “Cuando se produce lo que se produce después del partido con Nigeria, yo estoy en mi habitación y a los cinco minutos me golpean. Abro la puerta y Daniel Cerrini estaba llorando. Me dice que Franchi le había confirmado que el doping positivo era de Diego”, contó.

Y siguió: “Con Marcos entramos a la habitación, estaba la puerta del baño a la izquierda y en la primera cama estaba Diego. Le paso la mano, le hago piojito y le digo ‘Diegucho dale, arriba pegate una ducha. Te esperamos al lado de la otra habitación’. No pasó ni un minuto y escuchamos un grito desgarrador”.

El preparador físico mencionó que hubo un error en el protocolo de contraprueba de doping que podría haber salvado a Maradona. “Cuando se produce la contraprueba, va Roberto Peidró, uno de los jefes médicos de Argentina, y ve que en los tubitos con la muestra decían la sustancia que se tenía que buscar. Él, inmediatamente, le dice a los tipos ‘Esto viola el protocolo. La contraprueba no tiene valor y por lo tanto, Diego está dentro del Mundial’. Cuando vos vas a buscar, no podés saber lo que vas a buscar, estaba direccionado”, afirmó.

En ese momento, es cuando Julio Grondona entra en la escena: “Peidró sale, se encuentra con Grondona y le dice ‘Don Julio, se acabó, Diego está dentro porque el protocolo’ y le dice ‘No, no hables con nadie de esto. Ya lo saqué del Mundial. No hables de esto’. Cuando terminó el Mundial, el señor Julio Humberto Grondona fue nombrado Vicepresidente de la FIFA y Presidente de la Comisión de Finanzas para manejar una bolsa de cientos de millones de dólares sin saber hablar inglés. ¿Te acordás del juego de figuritas, que yo te doy una y a cambio me das otra? A Diego lo entregaron”.

Esta historia fue sostenida por Daniel Bolotnicoff, uno de los representantes de ese momento de Maradona junto con Franchi, tiempo atrás, quién reveló que “en el momento de la contraprueba había un cartelito en el frasco. No parecía una irregularidad, no es que estuviera adulterado pero ese cartelito no debía estar allí”. Solicitaron un cuarto intermedio con la intención de “mantenerlo para que fuera largo y poder anular el proceso” pero a los veinte minutos los llamaron para avisarles que “no se acepta un cuarto intermedio y esto se va a resolver ahora”.

Tras un intento fallido de anulación, se cerró el acta y viajó a Dallas para ver a Grondona y así pedirle el acta de suspensión para apelarla con un recurso de amparo. “Ahí Grondona me dice que no, que no hay ninguna suspensión. ‘¿Cómo que no hay ninguna suspensión?’, le pregunté y me dijo ‘No, yo lo retiré del equipo’, con lo cual, como dijo Diego, nos cortaron las piernas a todos porque no podíamos hacer nada”, cerró.