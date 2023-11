Gane quien gane, empresarios y banqueros esperan el resultado entre el pesimismo y las dudas

eleconomista.com.ar

Se decide la batalla final en medio de un nivel de incertidumbre no visto en mucho tiempo. Ni Javier Milei ni Sergio Massa generan expectativas positivas excepto entre la militancia 100 por ciento propia que, en realidad, es mucho menor a la intención de votos que los candidatos tienen. Las encuestas dan para un lado y para el otro, sin ser demasiado confiables, pero con la tendencia de que será una elección pareja.

El tigrense no ahorró en tomar todo el poder del Estado para lograr su objetivo. El ministro candidato exprimió los recursos públicos para convencer a votantes (el plan “platita” que incrementó el déficit en más de 1,5 puntos del PIB) y proliferar la campaña del miedo contra su adversario.

Massa es el candidato del status quo. Lo dejó muy en claro con sus acercamientos a la UIA y a los sindicatos. Incluso en la reunión del Consejo de Inversiones para el Comercio y la Producción (Cicyp), donde se paseó sonriendo a los empresarios, mostró el acompañamiento de sus aliados del sector privado como Francisco De Narváez y Jorge Pablo Brito, el presidente del Banco Macro e hijo del ya fallecido Jorge Brito al cual Massa llamaba “tío”.

Sin embargo, incluso dentro de ese círculo rojo rige la incertidumbre. Los empresarios saben que incluso haciendo las cosas bien, la economía caerá el año que viene y la inflación será mayor a la de este año.

El paso de Milei por la misma convocatoria, pero un día atrás, sorprendió por lo positivo. Se lo vio más moderado y menos disruptivo, algo que espanta a los hombres de negocios. El libertario les prometió, en caso de ser elegido en las urnas, mantener un diálogo fluido con ellos y tener una línea abierta para escuchar sugerencias.

En la city la incertidumbre es total. La consultora 1816, muy cercana a los bancos, publicó sus impresiones. Dijo que el balotaje termina siendo entre Milei, que promete reformas pero no tiene estructura, y Massa, que tiene la gobernabilidad asegurada pero no garantiza reformas. Admite que hay dudas sobre los programas de los candidatos. “De modo que además del resultado el mercado estará muy atento a discursos y anuncios”, apuntó.

Para la consultora de los ex Banco Mariva, hay dos caminos para Milei. A saber: Milei insiste que su plan es dolarizar y que “no es negociable”. El mercado duda si avanzará porque las reservas netas son US$ -10.500 millones, los pasivos en pesos del BCRA al CCL son US$ 37.500 millones y el país no tiene financiamiento. Solo parece posible dolarizar a un FX ridículamente alto, incluso mayor al FX al que dolarizó Ecuador (el doble que el histórico).

Si quiere hacerlo, seguramente tendrá que hacerlo sin apoyo del Congreso, dado que tiene solo el 14% de Diputados, el 10% de Senadores y esos porcentajes apenas suben a 24%. Podría intentar un referéndum, aunque nada asegura conseguir el 50% de los votos de la población. Otra opción es dolarizar vía decreto, pero el Congreso podría voltear cualquier norma. El escenario de dolarización es caótico en materia económica (sólo parece posible dolarizar con una hiper), financiera (los bancos tendrían pérdidas significativas por sus bonos en pesos aumentaría el riesgo de corridas bancarias, por la consolidación de encajes en dólares y pesos) y política (situación Congreso).

El escenario Milei sin dolarización no es mucho más sencillo. Es que el plan de estabilización alternativo (que necesariamente requiere que el mercado confíe en la moneda local) tendría credibilidad limitado por la postura histórica de Milei. Si como parte del programa alternativo al ajustar los precios relativos la inflación sube a la zona de 30% mensual, el mercado dudará si no preferirá terminar dolarizando.

Y dos caminos con Massa, que es el pragmatismo total. Eso significa que podría dar un giro ortodoxo, pero también que el mercado percibirá que cualquier política es reversible. Dado su track récord, necesitará dar señales de un cambio contundente e incluso quizás deba “atarse de manos” para ganar credibilidad. En lo fiscal habrá medidas para eliminar déficit (reducción de gastos e ingreso por impuestos) pero la encrucijada está en lo cambiario, dado que ahí el statu quo no existe.

Lo menos disruptivo es desdoblar. ¿Lo bueno? No implicaría un shock enorme al principio. ¿Lo malo? La brecha sería alta, dificultando sumar reservas aun sin sequía (en 2021-2022, con agro récord, no se acumularon reservas), y el mercado podría percibir un desdoblamiento como una procrastinación de reformas, lo que evitaría que comprima el riesgo país, arriesgando una reestructuración de la deuda Hard Dollar en 2024/2025.

La otra opción es cuasi liberar el mercado de cambios al principio (una liberación completa la descartó el propio ministro), aprovechando que la oposición estaría atravesando un realineamiento y que (pensamos nosotros) en la interior del PJ no habría condicionamientos al inicio. Esta estrategia implicaría concentrar costos del ajuste en los primeros 6 meses de gestión, con el objetivo de llegar a la elección 2025 con la economía más normalizada (si sale bien). ¿Lo bueno? El PJ puede enfrentar las consecuencias de una devaluación importante. ¿Lo malo? Con datos a octubre de este año calculamos que la inflación necesaria para realinear precios relativos es de al menos 43%.