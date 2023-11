VIDEO. Luciano Pereyra habló por primera vez de su "romance" con Alejandro Fantino

Desde años el rumor se está instalado y aseguraba que entre Luciano Pereyra y Alejandro Fantino había algo más que una amistad.

El sábado a la noche, en PH Podemos Hablar, Luli Fernández le preguntó sin vueltas al cantante sobre esa vieja versión, y el cantante decidió hablar por fin del asunto. “Tengo bien clara mi vida”, explicó.

El mano a mano entre la modelo y el cantante se dio en la sección “frente a frente” del ciclo que Andy Kusnetzoff conduce los sábados por la noche en Telefé. En el juego, dos de los invitados del día se hacen una pregunta cruzada. La consigna indica que no se puede esquivar las respuestas.

La primera pregunta de la dupla la hizo Luli, quien avanzó segura sobre la vida privada del artista. “¿Cuánto te condicionó o te angustió, o quizá no te generó ningún tipo de sentimiento, cuando se habló de una posible relación entre vos y Alejandro Fantino?”, disparó la también conductora. “Absolutamente nada”, respondió él de inmediato. “No es más que un rumor. Me parece que perder el tiempo en rumores que no suman… Tengo bien claro mi trabajo, mi profesión y mi vida sobre todas las cosas”, explicó.