La Ciudad |Juegos, idiomas, arte o gimnasia, entre otros temas

Talleres gratuitos en los centros de jubilados

Talleres gratuitos en los centros de jubilados
7 de Septiembre de 2025 | 03:09
Edición impresa

Para mover el cuerpo o la cabeza y cruzarse con gente, la Ciudad ofrece a quienes están jubilados una amplia agenda de talleres y cursos en los centros de jubilados.

Las sedes están en prácticamente toda las localidades y conviene repasar en cada zona. Según se informó, las actividades son gratuitas para quienes tienen cobertura de Pami.

Entretener, enseñar y formar son ejes de las propuestas que incluyen gimnasia, escritura, yoga, danzas, voley adaptado, juegos de mesa, inglés, alfabetización, computación, informática, teatro, música y canto, pintura, mosaiquismo, tejido, cerámica, cocina, nutrición, entre muchas ofertas más.

Entre las zonas donde se realizan los cursos se encuentra Arturo Seguí, City Bell, La Granja, José Hernández, entre otros.

Para tener acceso a la oferta se puede revisar la página web del Pami que es: www.pami.org.ar. Desde la sección de Servicios, se debe ingresar a la sección de Actividades y programas preventivos y desde allí, dirigirse a la pestaña Talleres y apretar el enlace: www.pami.org.ar/talleresycursos/talleres.

Después de ingresar en el enlace se debe seleccionar la ciudad de La Plata y podrá ver en detalle cada taller y su barrio.

VARIEDAD DE CURSOS

Para empezar a tener en cuenta, están:

-Curso de gimnasia integral en el Centro de adultos mayores amistad compartida, en Arturo Seguí.

-Taller de sociabilidad y creatividad en la Asociación de jubilados y pensionados rumbo en calle 14 entre 61 y 62.

-Taller de yoga y meditación en el “Centro de tercera edad La Josefa”, en Hernández.

-Taller de trabajo corporal Centro de fomento Manuel Alberti, en 27 entre 37 y 38.

-Taller de danza en Centro de Fomento Altos de La Granja, en La Granja.

-Taller de Memoria en Asociación amigos por la vida en La Granja.

-Taller juegos de mesa, de Alfabetización y de Lecto escritura en la Asociación amigos por la vida en La Granja.

-Taller de Inglés en Agrupación Federal en calle 44 Nº 779.

-Taller de Tecnologías en Telefonía en el Centro de fomento Altos de La Granja.

-Taller en Computación en el Centro de Fomento Manuel Alberti.

-Taller de Informática en Subcomisión de jubilados y pensionados de la Liga de Fomento Dardo Rocha en 5 entre 519 y 520.

-Taller de autoayuda, reflexión y encuentros, en la Subcomisión de la Tercer Edad del Centro de Fomento y Cultura Circunvalación, en 7 entre 77 y 78.

-Taller de literatura, escritura, lectura y narración; taller de literatura y teatro en la Subcomisión de la Tercera Edad de Fomento y Cultura Circunvalación, en 7 entre 77 y 78.

-Taller de escritura creativa y terapéutica en la Subcomisión de jubilados y pensionados del Centro de Fomento Cultural y Deportivo Miguel de Azcuénaga, en calle 43, 19 y 20.

-Taller de teatro y artes escénicas en el Centro de la Tercera Edad Abuelos del Corazón Facundo Ruiz en calle 7, 61 y 62. El mismo taller se ofrece en el Centro de Fomento Cultural y Deportivo Miguel de Azcuénaga y en Grupo AMAR La Plata, de 33, 12 y 13.

-Curso de música y canto como Coro en el Centro de Fomento Manuel Alberti, de 27, 37 y 38.

-Taller de canto en forma recreativa en el centro de fomento cultural y deportivo Miguel de Azcuénaga, de 43, 20 y 21.

-Taller de artes plásticas visuales en Mosaiquismo y pintura sobre tela en La Granja.

 

Talleres gratuitos en los centros de jubilados

