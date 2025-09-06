Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo

Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
6 de Septiembre de 2025 | 15:04

Escuchar esta nota

En La Plata y la Región, distintos rubros económicos atraviesan un proceso de búsqueda de personal para reforzar sus equipos de trabajo. Comercios, pymes y empresas de diferentes sectores requieren mano de obra y eligen los clasificados del diario EL DIA como una de las principales herramientas para captar postulantes.

La sección de clasificados, que se publica todos los días en la edición impresa y digital, concentra avisos de empleos en múltiples áreas: desde tareas administrativas y atención al cliente hasta oficios especializados, ventas, logística y servicios.

******

Contador experiencia en Sistema Bejerman, balances, impuestos,  lunes a viernes, 6 horas. Enviar curriculum a:  estudiocontable.aa@hotmail.com.

BUSCAMOS MOZOS PARA RESTAURANTE EN GONNET,  PREFERENTEMENTE CON EXPERIENCIA COMPROBABLE,  DISPONIBILIDAD HORARIA TANTO TURNO MAÑANA O NOCHE,  ENVIAR CV A: personal.gastronomialp@gmail.com.

Cafetería de City Bell incorpora: jefe de cocina, baristas,  cocinero, camareros/as. Enviar CV indicando en el asunto  el puesto pretendido empleadoscitybell@gmail.com.

"Ley Seca" en La Plata: a qué hora se deja de vender alcohol este sábado por las elecciones

La multa por no ir a votar no se actualizó y es menos que un alfajor, aunque habrá que dar explicaciones

Cafetería incorpora a su staff: Camareros, cocineros, baristas,  encargado, maestro panadero. Enviar CV indicando en el asunto  el puesto pretendido recursos.cake@gmail.com.

Importante cervecería de City Bell incorpora a su staff ayudante de  cocina para turno noche. Enviar CV con foto y contacto a:  leuca.rrhh@gmail.com.

IMPORTANTE EMPRESA GASTRONOMICA SE ENCUENTRA EN  LA BUSQUEDA DE ENCARGADA/O CON EXPERIENCIA COMPROBLE.  INTERESADOS PRESENTARSE PERSONALMENTE EN CALLE 7  ESQUINA 48, DE 9.00 A 15.00 HS., O ENVIAR CV A:  confiteriaritz.lp@gmail.com.

Importante restaurante ubicado en el centro de la ciudad, se encuentra  en la búsqueda de camareros/as y cocineros. Es necesario contar con  experiencia (excluyente) y con amplia disponibilidad horaria. Enviar  CV con foto a: postulantes.rrhh74@gmail.com indicando en asunto,  el puesto solicitado.

Se solicita cocinero/a con experiencia. Enviar CV a:  valtellineseostaria@gmail.com.

Solicitamos cocinero con experiencia, ayudante de cocina, barista  y moza, emprendimiento en crecimiento, buen ambiente laboral,  zona 44 y 1. Enviar CV al 221-316-9040.

SUMATE! EMPRENDIMIENTO BUSCA COCINEROS, AYUDANTES  DE COCINA Y ATENCION AL PUBLICO, MANDANOS TU CV A:  rhumanos.gastronomia@gmail.com INDICANDO EN EL ASUNTO,  LA POSTULACION !MUCHA SUERTE!.

!!!!Necesito cajera y repositor c/exp. pres. en 137 y 523  (supermercado).

!!!Chofer taxi con experiencia, viva La Plata, turnos 8 y 12 hs,  conozca radio y GPS pago 35 % comunicarse 221-488-2522 sólo whatsapp escrito.

“Carnicería Don Joaquín” incorpora carnicero o ayudante c/exp.,  presentarse en calle 5 Nº 1377.

Akimencot incorpora consultoras Monique Cosmética, importante  comisión, carrera empresaria. 221-573-7915.

Amodil cosméticos incorpora revendedoras sin inversión,  Cel. 221-674-9273.

Buscamos Administrativo Contable (La Plata), estudiante avanzado  de Contador (desde 4º año), con manejo intermedio de Excel,  jornada presencial de lun. a vie. 9 a 17 hs. y sáb. remoto, sueldo  según CCT 130/75 Adm. A, cobertura Osde 210, enviar CV a:  empleos@pvs.com.ar (asunto: Administrativo Contable).

Buscamos empleado/a con experiencia de desposte de carnes y  elaborados cárnicos. Interesados comunicarse al 221-566-1840 en  la franja horaria de 9.30 a 15 horas de lunes a viernes para concretar  entrevista. Primal Almacén de carnes de pastura.

Busco personal para empresa, +25 años, part time, redes sociales  y ventas. CV al mail: si.saurus.srl@gmail.com.

Chica 18 a 23 años viva cerca 8 y 135 Berisso (excluyente) pegar  afiches de 4AM a 9AM Wsp. (221) 559-5422.

Chica 20 a 25 años p/lijar + tareas varias 9-15 hs. viva cerca 8 y 135  Berisso (excluyente) Wsp. (221) 559-5422 bicicletería Bormobikes.

Electromecánico con o sin experiencia, con título técnico, secundario  completo, el trabajo de mantenimiento mecánico industrial se realiza  en Abasto - La Plata - Provincia de Buenos Aires. Enviar curriculum a:  buscoabasto@gmail.com.

EMPRESA PYME BUSCA INCORPORAR PERSONAL PARA SU AREA  DE LOGISTICA. REQUISITOS: EXPERIENCIA COMPROBABLE EN  LOGISTICA, DEPOSITO Y/O DISTRIBUCION. REGISTRO DE CONDUCIR  C1 Y SAMPI (EXCLUYENTE). CONOCIMIENTO DE SOFTWARE DE  GESTION PREFERENTE TANGO O SIMILAR, EXCLUYENTE. BUENA  PRESENCIA, ACTITUD DINAMICA Y EXCELENTE COMUNICACION.  ORGANIZACION Y CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN EQUIPO.  TAREAS PRINCIPALES: RECEPCION Y CONTROL DE PEDIDOS,  CARGA DE REMITOS Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA, PREPARACION  DE PEDIDOS Y GESTION DE ENTREGAS, MANTENIMIENTO DEL  DEPOSITO (ORDEN, STOCK, LIMPIEZA), REALIZACION DE ENTREGAS  LOCALES (EN VEHICULO DE LA EMPRESA). CONDICIONES: FULL  TIME DE LUNES A VIERNES Y SABADOS MEDIO DIA. ENVIAR CV  A: hidroplat.rrhh@gmail.com.

EMPRESA PYME BUSCA INCORPORAR PERSONAL TEMPORAL  PARA SU AREA DE SERVICIO TECNICO. REQUISITOS: EXPERIENCIA  COMPROBABLE EN INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE: ELECTROBOMBAS Y SISTEMAS DE PRESION. SISTEMAS DE  PLOMERIA Y AGUA POTABLE. SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES  Y DRENAJES. INSTALACIONES ELECTRICAS BASICAS (MONOFASICAS  / TRIFASICAS ASOCIADAS A EQUIPOS) MANEJO EXPERTO DE  HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS. CARNET DE CONDUCIR  VIGENTE (CLASE B O SUPERIOR) CONOCIMIENTOS DE INFORMATICA  A NIVEL USUARIO. IMPRESCINDIBLE MANEJO DE SISTEMAS  DE GESTION (CRM, SOFTWARE DE ORDENES DE TRABAJO,  ETC.) PARA REGISTRO DE ACTIVIDADES. BUENA PRESENCIA,  ACTITUD DINAMICA Y EXCELENTE COMUNICACION. ORGANIZACION  Y CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN EQUIPO. TAREAS PRINCIPALES:  INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBAS Y  EQUIPOS DE PRESION. REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO  Y PREVENTIVO EN LOS SISTEMAS INSTALADOS. DIAGNOSTICAR  Y RESOLVER PROBLEMAS EN SISTEMAS DE PLOMERIA, AGUA,  RIEGOS, SISTEMAS DE FILTRADO Y ELECTRICIDAD. UTILIZAR  EL SISTEMA DE GESTION DE LA EMPRESA PARA EL REGISTRO  DIARIO DE ACTIVIDADES, SOLICITUD DE MATERIALES Y CIERRE  DE SERVICIOS. CONDICIONES: FULL TIME LUNES A VIERNES Y  SABADOS MEDIO DIA. ENVIAR CV A:  hidroplat.rrhh@gmail.com.

Estamos buscando un vendedor/a de libros a crédito dinámico/a y  orientado/a a resultados para unirse a nuestro equipo. El candidato/a  ideal deberá ser proactivo/a, tener excelentes habilidades de  comunicación y persuasión, y disfrutar del contacto directo con las  personas. Enviar CV al cv@editorialidem.com.ar.

Importante empresa de seguridad solicita urgente vigiladores con  curso actualizado (excluyente) y registro de conducir, responsable,  disp. horaria, con experiencia en atención al público. Enviar CV con  foto, copia de registro de conducir y copia de cursos actualizado a:  busquedaseguridadlp@gmail.com indicando en asunto “Ref.:  vigilador.

Necesito cajera con o sin experiencia, super chino, 32 e/4 y 5.

Necesito carnicero y cajera, presentarese en 7 y 72 ó en 21 y 34.

Necesito chofer de taxi, 521 e/137 y 138 (taller) 221-545-1140.

Necesito chofer taxi alquilo turno, GPS / teletaxi, APT. 41 e/138  y 139.

Necesito empleada c/experiencia kiosco, almacén, presentarse  66-136 y 137 Nº 2073, polirrubro Marcos.

Necesito enfermera 12 horas sábados y domingo, persona de 21  años con parálisis cerebral, botón gástrico, oxígeno dependiente,  trabajo por empresa, zona 4 y 80. Tel. 221-564-8325.

Necesito para supermercado Tolosa 4 e/528 bis y 529, cajera,  fiambrera y repositor, 18 a 24 años, tratar en el mismo.

NECESITO PARRILLERO Y AYUDANTE DE COCINA CON EXPERIENCIA,  MANDAR CURRICULUM A: parrillerosebusca@gmail.com.

Necesito repositor, fiambrera y cajera p/super 122 y 43.  221-356-7058.

Oferta laboral incorporación inmediata. Importante empresa  constructora incorpora: ayudante para tareas mecánicas,  administrativa, chofer de camión hidrogrúa, carretones y semirremolques.  Electricista de vehículos pesados. Mecánico de maquinaria pesada.  Requisitos generales: experiencia comprobable en el puesto a  cubrir. Responsabilidad, compromiso y proactividad. Disponibilidad  horaria. Condiciones: jornada laboral: lunes a sábado de 8 a 18 hs.  Incorporación inmediata. Se ofrece: estabilidad laboral en empresas en  crecimiento. Buen ambiente de trabajo. Capacitación y posibilidades de  desarrollo. Postulaciones: enviar CV actualizado con remuneración  pretendida a: rrhhconstructora1685@gmail.com.

Open Peluqueros solicita peluquero/a con experiencia, con  posibilidad de desarrollo y crecimiento. Whatsapp 221-571-4179.

Se busca administrativo/a con experiencia, manejo de herramientas  informáticas y redes sociales. Enviar CV a:  cv.ventasyredes2025@hotmail.com.

Se busca peluquero / barbero, se solicita persona responsable con  experiencia y máquinas para trabajar y buena presencia en peluquería  ubicada en el centro de La Plata. Enviar sólo mensajes al  221-598-4478.

Se busca personal administrativo, sexo indistinto, 30 años en  adelante, experiencia en sistema de gestión, control de stock y  trato con proveedores. Experiencia comprobable. Contar con  movilidad propia. Zona de trabajo, Abasto. Disponibilidad a: materialesrrhh@gmail.com.

SE NECESITA CARNICERO PROFESIONAL PARA TRABAJAR EN  CARNICERIA LA NUEVA ESPERANZA, HORARIO FULL TIME,  INTERESADO COMUNICARSE AL WHATSAPP 221-589-9074.

Se necesita repositor con experiencia, buen sueldo, calle 153 y 49.

Se requiere chica de 18 a 24 años, con o sin experiencia para  atención almacén, amplia disponibilidad horaria. Enviar CV al  221-679-7925.

SOMOS EL PERLA CASA DE COMIDAS Y ESTAMOS UBICADOS EN  25 Y 511 BIS, BUSCAMOS UNA TELEFONISTA CON DISPONIBILIDAD  FULL TIME QUE QUIERA SUMARSE A NUESTRO EQUIPO DE  TRABAJO! DEJA TU CV EN 14 ESQUINA 58 EL PERLA! TE  ESPERAMOS.

