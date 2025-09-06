Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo

En La Plata y la Región, distintos rubros económicos atraviesan un proceso de búsqueda de personal para reforzar sus equipos de trabajo. Comercios, pymes y empresas de diferentes sectores requieren mano de obra y eligen los clasificados del diario EL DIA como una de las principales herramientas para captar postulantes.

La sección de clasificados, que se publica todos los días en la edición impresa y digital, concentra avisos de empleos en múltiples áreas: desde tareas administrativas y atención al cliente hasta oficios especializados, ventas, logística y servicios.

******

Contador experiencia en Sistema Bejerman, balances, impuestos, lunes a viernes, 6 horas. Enviar curriculum a: estudiocontable.aa@hotmail.com.

BUSCAMOS MOZOS PARA RESTAURANTE EN GONNET, PREFERENTEMENTE CON EXPERIENCIA COMPROBABLE, DISPONIBILIDAD HORARIA TANTO TURNO MAÑANA O NOCHE, ENVIAR CV A: personal.gastronomialp@gmail.com.

Cafetería de City Bell incorpora: jefe de cocina, baristas, cocinero, camareros/as. Enviar CV indicando en el asunto el puesto pretendido empleadoscitybell@gmail.com.

Cafetería incorpora a su staff: Camareros, cocineros, baristas, encargado, maestro panadero. Enviar CV indicando en el asunto el puesto pretendido recursos.cake@gmail.com.

Importante cervecería de City Bell incorpora a su staff ayudante de cocina para turno noche. Enviar CV con foto y contacto a: leuca.rrhh@gmail.com.

IMPORTANTE EMPRESA GASTRONOMICA SE ENCUENTRA EN LA BUSQUEDA DE ENCARGADA/O CON EXPERIENCIA COMPROBLE. INTERESADOS PRESENTARSE PERSONALMENTE EN CALLE 7 ESQUINA 48, DE 9.00 A 15.00 HS., O ENVIAR CV A: confiteriaritz.lp@gmail.com.

Importante restaurante ubicado en el centro de la ciudad, se encuentra en la búsqueda de camareros/as y cocineros. Es necesario contar con experiencia (excluyente) y con amplia disponibilidad horaria. Enviar CV con foto a: postulantes.rrhh74@gmail.com indicando en asunto, el puesto solicitado.

Se solicita cocinero/a con experiencia. Enviar CV a: valtellineseostaria@gmail.com.

Solicitamos cocinero con experiencia, ayudante de cocina, barista y moza, emprendimiento en crecimiento, buen ambiente laboral, zona 44 y 1. Enviar CV al 221-316-9040.

SUMATE! EMPRENDIMIENTO BUSCA COCINEROS, AYUDANTES DE COCINA Y ATENCION AL PUBLICO, MANDANOS TU CV A: rhumanos.gastronomia@gmail.com INDICANDO EN EL ASUNTO, LA POSTULACION !MUCHA SUERTE!.

!!!!Necesito cajera y repositor c/exp. pres. en 137 y 523 (supermercado).

!!!Chofer taxi con experiencia, viva La Plata, turnos 8 y 12 hs, conozca radio y GPS pago 35 % comunicarse 221-488-2522 sólo whatsapp escrito.

“Carnicería Don Joaquín” incorpora carnicero o ayudante c/exp., presentarse en calle 5 Nº 1377.

Akimencot incorpora consultoras Monique Cosmética, importante comisión, carrera empresaria. 221-573-7915.

Amodil cosméticos incorpora revendedoras sin inversión, Cel. 221-674-9273.

Buscamos Administrativo Contable (La Plata), estudiante avanzado de Contador (desde 4º año), con manejo intermedio de Excel, jornada presencial de lun. a vie. 9 a 17 hs. y sáb. remoto, sueldo según CCT 130/75 Adm. A, cobertura Osde 210, enviar CV a: empleos@pvs.com.ar (asunto: Administrativo Contable).

Buscamos empleado/a con experiencia de desposte de carnes y elaborados cárnicos. Interesados comunicarse al 221-566-1840 en la franja horaria de 9.30 a 15 horas de lunes a viernes para concretar entrevista. Primal Almacén de carnes de pastura.

Busco personal para empresa, +25 años, part time, redes sociales y ventas. CV al mail: si.saurus.srl@gmail.com.

Chica 18 a 23 años viva cerca 8 y 135 Berisso (excluyente) pegar afiches de 4AM a 9AM Wsp. (221) 559-5422.

Chica 20 a 25 años p/lijar + tareas varias 9-15 hs. viva cerca 8 y 135 Berisso (excluyente) Wsp. (221) 559-5422 bicicletería Bormobikes.

Electromecánico con o sin experiencia, con título técnico, secundario completo, el trabajo de mantenimiento mecánico industrial se realiza en Abasto - La Plata - Provincia de Buenos Aires. Enviar curriculum a: buscoabasto@gmail.com.

EMPRESA PYME BUSCA INCORPORAR PERSONAL PARA SU AREA DE LOGISTICA. REQUISITOS: EXPERIENCIA COMPROBABLE EN LOGISTICA, DEPOSITO Y/O DISTRIBUCION. REGISTRO DE CONDUCIR C1 Y SAMPI (EXCLUYENTE). CONOCIMIENTO DE SOFTWARE DE GESTION PREFERENTE TANGO O SIMILAR, EXCLUYENTE. BUENA PRESENCIA, ACTITUD DINAMICA Y EXCELENTE COMUNICACION. ORGANIZACION Y CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN EQUIPO. TAREAS PRINCIPALES: RECEPCION Y CONTROL DE PEDIDOS, CARGA DE REMITOS Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA, PREPARACION DE PEDIDOS Y GESTION DE ENTREGAS, MANTENIMIENTO DEL DEPOSITO (ORDEN, STOCK, LIMPIEZA), REALIZACION DE ENTREGAS LOCALES (EN VEHICULO DE LA EMPRESA). CONDICIONES: FULL TIME DE LUNES A VIERNES Y SABADOS MEDIO DIA. ENVIAR CV A: hidroplat.rrhh@gmail.com.

EMPRESA PYME BUSCA INCORPORAR PERSONAL TEMPORAL PARA SU AREA DE SERVICIO TECNICO. REQUISITOS: EXPERIENCIA COMPROBABLE EN INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE: ELECTROBOMBAS Y SISTEMAS DE PRESION. SISTEMAS DE PLOMERIA Y AGUA POTABLE. SISTEMAS DE AGUAS PLUVIALES Y DRENAJES. INSTALACIONES ELECTRICAS BASICAS (MONOFASICAS / TRIFASICAS ASOCIADAS A EQUIPOS) MANEJO EXPERTO DE HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS. CARNET DE CONDUCIR VIGENTE (CLASE B O SUPERIOR) CONOCIMIENTOS DE INFORMATICA A NIVEL USUARIO. IMPRESCINDIBLE MANEJO DE SISTEMAS DE GESTION (CRM, SOFTWARE DE ORDENES DE TRABAJO, ETC.) PARA REGISTRO DE ACTIVIDADES. BUENA PRESENCIA, ACTITUD DINAMICA Y EXCELENTE COMUNICACION. ORGANIZACION Y CAPACIDAD PARA TRABAJAR EN EQUIPO. TAREAS PRINCIPALES: INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS DE PRESION. REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LOS SISTEMAS INSTALADOS. DIAGNOSTICAR Y RESOLVER PROBLEMAS EN SISTEMAS DE PLOMERIA, AGUA, RIEGOS, SISTEMAS DE FILTRADO Y ELECTRICIDAD. UTILIZAR EL SISTEMA DE GESTION DE LA EMPRESA PARA EL REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES, SOLICITUD DE MATERIALES Y CIERRE DE SERVICIOS. CONDICIONES: FULL TIME LUNES A VIERNES Y SABADOS MEDIO DIA. ENVIAR CV A: hidroplat.rrhh@gmail.com.

Estamos buscando un vendedor/a de libros a crédito dinámico/a y orientado/a a resultados para unirse a nuestro equipo. El candidato/a ideal deberá ser proactivo/a, tener excelentes habilidades de comunicación y persuasión, y disfrutar del contacto directo con las personas. Enviar CV al cv@editorialidem.com.ar.

Importante empresa de seguridad solicita urgente vigiladores con curso actualizado (excluyente) y registro de conducir, responsable, disp. horaria, con experiencia en atención al público. Enviar CV con foto, copia de registro de conducir y copia de cursos actualizado a: busquedaseguridadlp@gmail.com indicando en asunto “Ref.: vigilador.

Necesito cajera con o sin experiencia, super chino, 32 e/4 y 5.

Necesito carnicero y cajera, presentarese en 7 y 72 ó en 21 y 34.

Necesito chofer de taxi, 521 e/137 y 138 (taller) 221-545-1140.

Necesito chofer taxi alquilo turno, GPS / teletaxi, APT. 41 e/138 y 139.

Necesito empleada c/experiencia kiosco, almacén, presentarse 66-136 y 137 Nº 2073, polirrubro Marcos.

Necesito enfermera 12 horas sábados y domingo, persona de 21 años con parálisis cerebral, botón gástrico, oxígeno dependiente, trabajo por empresa, zona 4 y 80. Tel. 221-564-8325.

Necesito para supermercado Tolosa 4 e/528 bis y 529, cajera, fiambrera y repositor, 18 a 24 años, tratar en el mismo.

NECESITO PARRILLERO Y AYUDANTE DE COCINA CON EXPERIENCIA, MANDAR CURRICULUM A: parrillerosebusca@gmail.com.

Necesito repositor, fiambrera y cajera p/super 122 y 43. 221-356-7058.

Oferta laboral incorporación inmediata. Importante empresa constructora incorpora: ayudante para tareas mecánicas, administrativa, chofer de camión hidrogrúa, carretones y semirremolques. Electricista de vehículos pesados. Mecánico de maquinaria pesada. Requisitos generales: experiencia comprobable en el puesto a cubrir. Responsabilidad, compromiso y proactividad. Disponibilidad horaria. Condiciones: jornada laboral: lunes a sábado de 8 a 18 hs. Incorporación inmediata. Se ofrece: estabilidad laboral en empresas en crecimiento. Buen ambiente de trabajo. Capacitación y posibilidades de desarrollo. Postulaciones: enviar CV actualizado con remuneración pretendida a: rrhhconstructora1685@gmail.com.

Open Peluqueros solicita peluquero/a con experiencia, con posibilidad de desarrollo y crecimiento. Whatsapp 221-571-4179.

Se busca administrativo/a con experiencia, manejo de herramientas informáticas y redes sociales. Enviar CV a: cv.ventasyredes2025@hotmail.com.

Se busca peluquero / barbero, se solicita persona responsable con experiencia y máquinas para trabajar y buena presencia en peluquería ubicada en el centro de La Plata. Enviar sólo mensajes al 221-598-4478.

Se busca personal administrativo, sexo indistinto, 30 años en adelante, experiencia en sistema de gestión, control de stock y trato con proveedores. Experiencia comprobable. Contar con movilidad propia. Zona de trabajo, Abasto. Disponibilidad a: materialesrrhh@gmail.com.

SE NECESITA CARNICERO PROFESIONAL PARA TRABAJAR EN CARNICERIA LA NUEVA ESPERANZA, HORARIO FULL TIME, INTERESADO COMUNICARSE AL WHATSAPP 221-589-9074.

Se necesita repositor con experiencia, buen sueldo, calle 153 y 49.

Se requiere chica de 18 a 24 años, con o sin experiencia para atención almacén, amplia disponibilidad horaria. Enviar CV al 221-679-7925.

SOMOS EL PERLA CASA DE COMIDAS Y ESTAMOS UBICADOS EN 25 Y 511 BIS, BUSCAMOS UNA TELEFONISTA CON DISPONIBILIDAD FULL TIME QUE QUIERA SUMARSE A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO! DEJA TU CV EN 14 ESQUINA 58 EL PERLA! TE ESPERAMOS.