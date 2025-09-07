La Reserva tripera perdió un amistoso ante el Sub 20

Kicillof y Milei exponen parte de su capital político en un atípico turno electoral
La Reserva de Gimnasia enfrentó ayer en el predio de Ezeiza a la Selección Argentina Sub 20 en el último amistoso del equipo de Diego Placente previo al Mundial de Chile. El equipo nacional se impuso 2 a 1 y Diego Mastrángelo convirtió el tanto albiazul. Mateo Silvetti (Inter Miami) y Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo) convirtieron para la albiceleste, donde jugó Juan Manuel Villalba.
Fue una buena actuación de los juveniles triperos, que jugaron de igual a igual en el primer aunque el marcador parcial fue 1 a 0 para el conjunto nacional. En el complemento bajó el rendimiento con los cambios, aunque el Lobo llegó al gol por intermedio de Diego Mastrángelo, quien empujó la pelota al gol tras un error del arquero para un global 2 a 1 favorable a los dirigidos por Placente.
El equipo tripero dirigido por Fernando Zaniratto formó con Julián Kadijevic; Gonzalo González, Juan Cruz Cortazzo, Federico Pendas, Alejo Gelsomino; Pablo Aguiar, Nicolás Barros Schelotto; Santino López García, Cayetano Bolzán, Brian Croce; Jorge De Asís.
Los cambios en la segunda etapa fueron Nehemías González por Gonzalo González; Diego Mastrángelo por Pendas, Bautista Reinhardt en lugar de Aguiar, Benjamín Carbajo por Croce, Ignacio Zapulla reemplazó a López García, Santiago Villarreal ingresó por Bolzan y Santino Primante reemplazó a De Asis. El Lobo viene de empatar 0-0 con Estudiantes en City Bell y se encuentra en zona de clasificación a los playoff con 12 unidades.
El equipo dirigido por Diego Placente cerrará el próximo sáabdo el trabajo previo a la convocatoria final para el Mundial de Chile, que se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre. Argentina integrará el Grupo D con Italia, Australia y Cuba. El seleccionado debutará el domingo 28 de septiembre a las 21:00 frente a Cuba; el miércoles 1 de octubre desde las 21:00 enfrentará a Australia y el sábado 4 de octubre -también a las 21:00- cerrará su participación en la fase de grupos ante Italia.
