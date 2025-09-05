Nelson Castro advirtió sobre la salud de Javier Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata
Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata
El dólar el día después de las elecciones: posibles escenarios y qué dijo el JP Morgan
¿Milei rompió la veda? El violento mensaje contra el periodismo
Viernes positivo para Gimnasia en sus amistoso contra Racing: qué equipos puso Orfila
Independiente rompió con Conmebol y Domínguez: los acusó de "nefastos", "negocios" y pidió salir "del museo"
VIDEO.- Chocó a un motociclista en La Plata y lo hizo volar por el aire: se fugó y lo buscan
Sonríen los auxiliares de escuelas en La Plata y la Provincia: les pagarán un plus para garantizar la limpieza tras las elecciones
"70 mujeres": filtran filosos detalles de Lamine Yamal cuando Nicki Nicole regresó a la Argentina
Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su departamento
Trump: “Parece que hemos perdido a India y Rusia ante la China más profunda y oscura”
Máxima tensión: ahora Estados Unidos manda aviones cazas a Puerto Rico
Hamás mostró un video en el que aparecen dos rehenes israelíes
La familia real británica, de duelo: murió la duquesa de Kent
VIDEO. Libella Editorial inauguró su nuevo espacio en City Bell
El italiano Carlo Acutis, "influencer de Dios", será el primer santo milenial
¿Salimos el finde? Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
FEMEBA y el Ministerio de Salud lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión y Riesgo Cardiovascular
"Muy injusto todo": el sorpresivo y duro mensaje de Verón contra la CONMEBOL
"Sin palabras": el emotivo posteo de Lionel Messi tras jugar su último partido en Argentina
VIDEO.- Así fue el trompo el Paul Aron, el piloto que reemplazó a Colapinto en Monza
VIDEO. Jugueterías por la inclusión en La Plata: muñecos y juegos que rompen el molde
VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
Operativo "limpieza electoral" en las calles de La Plata: por la veda, retiran carteles de candidatos
Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio
Provincia declaró la emergencia agropecuaria en diez distritos
Serpientes, entre el mito y la realidad: el análisis de científicos platenses sobre creencias populares
El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El periodista y médico Nelson Castro realizó un duro diagnóstico sobre la salud del presidente Javier Milei, al asegurar que tiene un "problema psíquico importante" que se manifiesta en "comportamientos ilógicos y patológicos" que afectan directamente su gestión y generan una "fragilidad" en el Gobierno.
Según supo Noticias Argentinas, durante su columna en Radio Rivadavia, Castro afirmó con contundencia: "Estamos frente a un presidente de la República, digo con toda responsabilidad, con un problema psíquico importante de comportamiento en cuanto a conducta".
"Estamos frente a un presidente con un problema psíquico importante"— Corta (@somoscorta) September 5, 2025
Nelson Castro apuntó que Javier Milei "tiene una relación patológica con su hermana", lo comparó con Winston Churchill y advirtió que es un tema que "empieza a verse en el mundo de los negocios". pic.twitter.com/AlVFkurdJz
El periodista argumentó que la negativa del Presidente a buscar acuerdos a pesar de gobernar en minoría es una muestra de estos comportamientos "ilógicos". Sostuvo que esta actitud tiene una consecuencia política directa: "Un gobierno que vive peleándose todo el tiempo y no tiene ninguna mayoría, es un gobierno con una fragilidad y una pérdida de poder político fenomenal".
LE PUEDE INTERESAR
¿Foto trucada? Un posteo de Milei con el acto "repleto" en Merlo
Castro trazó un paralelismo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al señalar que "así como esto lo vivimos con Cristina, lo estamos viviendo hoy", y agregó que existe una "relación patológica entre el presidente de la República y su hermana" que también pesa en la gestión.
Finalmente, el conductor evocó la figura de Winston Churchill y las revelaciones que hizo su médico tras su muerte, para advertir sobre los riesgos de la situación actual y la posibilidad de que en el futuro la sociedad se pregunte: "¿en manos de quién estuvimos?". Aseguró que esta preocupación ya comienza a instalarse "en el mundo de los negocios y en el mundo de las finanzas".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí