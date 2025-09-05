Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Las cotizaciones de los mercados, minuto a minuto

Política y Economía

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Javier Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Javier Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"
5 de Septiembre de 2025 | 17:28

Escuchar esta nota

El periodista y médico Nelson Castro realizó un duro diagnóstico sobre la salud del presidente Javier Milei, al asegurar que tiene un "problema psíquico importante" que se manifiesta en "comportamientos ilógicos y patológicos" que afectan directamente su gestión y generan una "fragilidad" en el Gobierno.

Según supo Noticias Argentinas, durante su columna en Radio Rivadavia, Castro afirmó con contundencia: "Estamos frente a un presidente de la República, digo con toda responsabilidad, con un problema psíquico importante de comportamiento en cuanto a conducta".

 

 

El periodista argumentó que la negativa del Presidente a buscar acuerdos a pesar de gobernar en minoría es una muestra de estos comportamientos "ilógicos". Sostuvo que esta actitud tiene una consecuencia política directa: "Un gobierno que vive peleándose todo el tiempo y no tiene ninguna mayoría, es un gobierno con una fragilidad y una pérdida de poder político fenomenal".

LE PUEDE INTERESAR

¿Foto trucada? Un posteo de Milei con el acto "repleto" en Merlo

LE PUEDE INTERESAR

El dólar el día después de las elecciones: posibles escenarios y qué dijo el JP Morgan

Castro trazó un paralelismo con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al señalar que "así como esto lo vivimos con Cristina, lo estamos viviendo hoy", y agregó que existe una "relación patológica entre el presidente de la República y su hermana" que también pesa en la gestión.

Finalmente, el conductor evocó la figura de Winston Churchill y las revelaciones que hizo su médico tras su muerte, para advertir sobre los riesgos de la situación actual y la posibilidad de que en el futuro la sociedad se pregunte: "¿en manos de quién estuvimos?". Aseguró que esta preocupación ya comienza a instalarse "en el mundo de los negocios y en el mundo de las finanzas".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”

Gimnasia se mide frente a Racing en el Cilindro

Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 5 de septiembre del 2025

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su departamento

VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”

"Muy injusto todo": el sorpresivo y duro mensaje de Verón contra la CONMEBOL

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 5 de septiembre del 2025

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Últimas noticias de Política y Economía

¿Foto trucada? Un posteo de Milei con el acto "repleto" en Merlo

El dólar el día después de las elecciones: posibles escenarios y qué dijo el JP Morgan

Elecciones 2025: a qué hora del domingo se conocerán los resultados en la Provincia

¿Milei rompió la veda? El violento mensaje contra el periodismo
Deportes
Independiente rompió con Conmebol y Domínguez: los acusó de "nefastos", "negocios" y pidió salir "del museo"
Colapinto, último igual que Paul Aron y Gasly no mejoró: parada difícil para Alpine en Monza
"Sin palabras": el emotivo posteo de Lionel Messi tras jugar su último partido en Argentina
Viernes positivo para Gimnasia en sus amistoso contra Racing: qué equipos puso Orfila
VIDEO.- Así fue el trompo el Paul Aron, el piloto que reemplazó a Colapinto en Monza
Espectáculos
Andrea del Boca: inminente decisión en la causa por presunta defraudación al Estado, cuándo se dará sentencia
VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
El caso de la madre de Ayelén Paleo: revelaciones sobre la trata de personas en nuestro país
"70 mujeres": filtran filosos detalles de Lamine Yamal cuando Nicki Nicole regresó a la Argentina
En su último partido en Argentina: tierna complicidad de Messi y sus hijos antes de entrar a la cancha
Policiales
Choque y vuelco en pleno centro de La Plata
Detuvieron a un hombre acusado de robo en una estética de Olmos
VIDEO.- Chocó a un motociclista en La Plata y lo hizo volar por el aire: se fugó y lo buscan
Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su departamento
Dos detenidos por robo agravado en Berisso tras varios allanamientos
Información General
Carrefour compra una importante cadena de supermercados del interior: ¿qué va a pasar con Super A?
La Masacre de Múnich 1972: el atentado que manchó de sangre a los Juegos Olímpicos
Ola polar en La Plata: el fenómeno climático que demora la primavera
Imputan a los herederos del ex funcionario nazi
Compras on line, con botón de arrepentimiento

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla