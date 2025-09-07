Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |El fuerte impacto

Crecen las compras online al exterior

Crecen las compras online al exterior
7 de Septiembre de 2025 | 03:18
Edición impresa

Las compras al exterior mediante envíos puerta a puerta marcaron en julio un récord histórico. Según datos del Indec, las importaciones de “bienes despachados mediante servicios postales” alcanzaron los USD 93,7 millones, frente a los USD 19,2 millones del mismo mes de 2024. El salto representa un incremento del 389,5% interanual.

El auge también se reflejó frente al inicio de 2025: en enero la cifra rondaba los USD 44 millones. La escalada responde a la Resolución General 5608/2024, que elevó de 1.000 a 3.000 dólares el límite de compras bajo este régimen, y al Decreto 1065/2024, que eximió de derechos de importación y tasa estadística a las compras de hasta USD 400.

Los rubros más demandados son celulares, accesorios, indumentaria y calzado deportivo, de acuerdo con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Muchos consumidores justifican la elección por la combinación de precios más bajos, mayor variedad y mejor calidad frente a la oferta local.

Incluso algunas cadenas de retail nacionales comenzaron a incorporar productos del exterior en sus catálogos, aunque la implementación resulta más compleja para las pymes.

Reclamos de la industria

El director institucional de CACE, Gustavo Sambucetti, señaló que se trabaja con el gobierno para aliviar la carga impositiva que pesa sobre las empresas locales, con foco en Ingresos Brutos y costos laborales.

La situación golpea con fuerza al sector textil: según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), el país pierde alrededor de 1.500 puestos de trabajo mensuales por el auge importador.

LE PUEDE INTERESAR

Fin de una época: una multitud despidió en Milán a Giorgio Armani

LE PUEDE INTERESAR

Hoy es 6/9, Día Mundial del Sexo Oral: tabúes, lo que dicen los expertos y cuidados

“En el primer semestre del próximo año podría avanzar una ley anti-Shein. Observo que distintos sectores políticos empiezan a advertir que el Gobierno no tiene una política acorde con el mundo. Ningún país resigna su mercado interno”, advirtió Claudio Drescher, presidente de CIAI, quien denunció además la presencia de sustancias tóxicas en prendas de Shein y Temu.

La problemática no es exclusiva de la Argentina. En Brasil y México también se multiplican los reclamos, ya que la ropa de origen chino se comercializa a precios muy por debajo de los valores regionales. Las cámaras textiles de los tres países trabajan en un proyecto de leyes anti-Shein, inspiradas en una normativa francesa que busca frenar el modelo de ultra fast fashion, cuestionado tanto por sus condiciones laborales como por su impacto ambiental.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

La Reserva tripera perdió un amistoso ante el Sub 20

El Pincha le ganó la pulseada al Lobo

Israel avanza sobre Ciudad de Gaza y pide evacuar

La Plata elige 12 concejales y seis diputados provinciales

Un descanso feliz con aire en ambas tablas

Frases célebres que siguen dando la vuelta al mundo

Una cafetería y un viaje hacia nuestro pasado

VIDEO. Localía fuerte Los Tilos no se baja y triunfazo de San Luis
Últimas noticias de Información General

Fallo histórico A pagar por piratear para una IA

Fin de una época: una multitud despidió en Milán a Giorgio Armani

Hoy es 6/9, Día Mundial del Sexo Oral: tabúes, lo que dicen los expertos y cuidados

Incendios forestales: alertan por su enorme impacto
Deportes
El Pincha le ganó la pulseada al Lobo
Un descanso feliz con aire en ambas tablas
La Reserva tripera perdió un amistoso ante el Sub 20
El Pincha siguió con la preparación en UNO
Boca recupera jugadores y espera por los lesionados
La Ciudad
Morosos por necesidad: la plata no alcanza y aparece la deuda sin fin
El primer voto de los jóvenes: preocupaciones, alertas y futuro en pugna
Presentan un proyecto para regular a los criaderos de perros: estalló la polémica
Oficios, baile, huerta: los cursos gratis en la Ciudad
Alerta: pasaportes con errores impiden su lectura en aeropuertos
Policiales
“Delito sin receta”: se llevaron 4.700 pastillas de clonazepam
Venían desde Varela para robar cables en La Plata
En patota, ocho ladrones atacaron a un adolescente
Un ciclista pelea por su vida tras ser embestido por un auto en la Ruta 2
Abusó de su pareja y amenazó con matarla
Espectáculos
La Escandaloneta: campeones del mundo, también en líos del corazón
¡Huyen!: estrellas que le dicen “no” a Estados Unidos
Jacob Elordi: el galán detrás del monstruo
Ventajas de visitar el cuarto oscuro
Guía de cines

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla