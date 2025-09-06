Hoy es 6/9, Día Mundial del Sexo Oral: tabúes, lo que dicen los expertos y cuidados

Tragedia en la Autopista: un motociclista murió al chocar contra un camión
Este sábado 6 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Sexo Oral, una efeméride no oficial que ganó popularidad a nivel global gracias a las redes sociales y que busca celebrar esta práctica y derribar tabúes en torno al placer sexual.
La "curiosa razón" por la que se eligió esta fecha es una referencia numérica directa: el 6 del mes 9 (06/09) alude a la famosa posición sexual conocida como "69". La combinación de ambos números fue seleccionada por simbolizar visualmente la reciprocidad de la práctica, donde ambas partes dan y reciben placer de manera simultánea.
A pesar de ser una de las prácticas más comunes, el sexo oral sigue rodeado de mitos y falta de comunicación, algo que los especialistas buscan derribar. La reconocida psicóloga y sexóloga Flavia Dos Santos subraya que la clave es la comunicación: "Siempre en el sexo hay que hablar, es decir, la boca también se usa para hablar", aclara, enfatizando que el sexo solo es válido cuando existe consentimiento e "igualdad de posiciones, poder y control".
En esa línea, los profesionales definen la práctica en tres tipos, según explica la sexóloga Diana Patricia Aguirre: "El sexo oral en el pene (felación), en la vulva (cunnilingus) o en el ano (anilingus)". Los expertos, como el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS), insisten en que el sexo oral "es sexo" en sí mismo, y no debe ser relegado solo como un "juego preliminar".
Sobre las ansiedades frecuentes, la psicóloga Lara Ferreiro desmonta el mito del tamaño y asegura que las mujeres están "más preocupadas a que las quieran y no las abandonen que al tamaño del miembro genital masculino".
Para muchos, el principal atractivo no es solo físico. El terapeuta sexual Ian Kerner asegura que en esta práctica se busca el "placer psicológico", ya que involucra "elementos de poder, dominación y sumisión, pero también de confianza".
Los especialistas aprovechan la fecha para insistir en que el sexo oral no está exento de riesgos. Pese a su normalización, esta práctica es una vía de transmisión de diversas Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), destacando el Virus del Papiloma Humano (VPH) —principal causa de cáncer de garganta relacionado al sexo oral—, además de herpes, sífilis y gonorrea.
Por este motivo, Flavia Dos Santos y otros expertos insisten en la necesidad de utilizar métodos de barrera, como el preservativo y los campos de látex (también conocidos como "condón oral"), como la única forma eficaz de prevención.
