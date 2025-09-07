Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |MURIÓ EL JUEVES, A LOS 91 AÑOS

Fin de una época: una multitud despidió en Milán a Giorgio Armani

LARGAS COLAS PARA DAR EL ÚLTIMO ADIÓS AL DISEÑADOR / AP

7 de Septiembre de 2025 | 03:17
Edición impresa

Miles de personas rindieron homenaje ayer al “rey” de la moda, Giorgio Armani, cuyo cuerpo fue velado en el Armani Teatro de Milán tras su fallecimiento el jueves, a los 91 años.

Largas colas se formaron desde primeras horas del día para pasar ante el féretro del legendario diseñador en el Teatro, la sede del grupo Armani.

“Era un hombre increíble, dejó una gran huella. Era un ejemplo, severo, a veces duro, pero muy humano”, dijo emocionada, Silvia Albonetti, una vendedora en Emporio Armani, una de las marcas del diseñador.

Los asistentes depositaron grandes coronas de rosas blancas a la entrada de la sala donde fue colocado el féretro, junto a libros de condolencias.

Donatella Versace, otro ícono de la moda italiana, y el presidente de Ferrari, John Elkann, acudieron también para despedir al modisto.

Armani - dueño de un imperio de lujo valorado en miles de millones de euros - vistió a actores de Hollywood, estrellas de la música y miembros de la realeza con creaciones discretas pero de una confección singular y exquisita. El emblemático diseñador falleció el jueves tras pasar varios meses con problemas de salud.

Según el diario italiano Corriere della Sera, murió de una insuficiencia hepática repentina.

La capilla ardiente estuvo abierta ayer y permanecerá abierta hoy en el Teatro, una antigua fábrica de chocolate Nestlé convertida en sede del grupo Armani. El diseñador había nacido en 1934, en Piacenza, en el seno de una familia modesta de origen armenio, llegó a Milán para estudiar medicina, pero cambió de rumbo al aceptar un trabajo como escaparatista en el famoso almacén Rinascente. Fue en esta ciudad donde creó en 1975 la casa Giorgio Armani.

 

Multimedia

