Un ciclista pelea por su vida tras ser embestido por un auto en la Ruta 2

El siniestro ocurrió en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 54 / EL DIA

Un grave accidente de tránsito a la altura del kilómetro 54 de la Ruta 2 dejó como saldo a un ciclista de 75 años peleando por su vida. La víctima, oriunda de Berazategui, fue embestida por un automóvil y permanece internado en el hospital de Romero en estado es crítico.

De acuerdo con las fuentes policiales, el hombre circulaba en una bicicleta mountain bike rodado 29 cuando fue impactado por un Peugeot 505 gris. El vehículo era conducido por un hombre de 60 años, domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires, quien permaneció en el lugar tras el accidente.

El golpe fue de gran magnitud y generó alarma entre quienes transitaban por la zona. Personal del SAME Mar del Plata llegó rápidamente para asistir al ciclista, que ingresó al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero inconsciente y con riesgo de vida. La escena del accidente fue preservada por la policía para realizar las pericias correspondientes

Los médicos iniciaron de inmediato los procedimientos de emergencia para estabilizarlo. La causa quedó bajo la órbita de la UFI N°10 de La Plata, que ya comenzó a investigar las circunstancias que llevaron al accidente.

La carátula es “Lesiones culposas”, y los investigadores trabajan para determinar si hubo algún factor que pudo haber contribuido al impacto, como exceso de velocidad, distracciones o condiciones del tránsito en ese tramo de la ruta.