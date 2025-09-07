Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |DIVISIONES INFERIORES

Clásicos de juveniles: el Pincha le ganó la pulseada al Lobo

Entre gritos, roces y goles, Estudiantes y Gimnasia regalaron una mañana cargada de emociones en Estancia Chica y el Country

Clásicos de juveniles: el Pincha le ganó la pulseada al Lobo

Estudiantes sumó tres victorias, mientras que Gimnasia cosechó 2 triunfos. Empato la sexta / @edelpfutbol

7 de Septiembre de 2025 | 02:52
Edición impresa

Gimnasia y Estudiantes, pinchas y triperos paralizaron la mañana del sábado en la Capital de la Provincia de Buenos Aires, con una nueva edición del clásico platense, que fue el evento deportivo más destacado del día. Y que terminó en favor de los albirrojos, que sumaron 10 puntos de 18 posibles; mientras que los mens sana se hicieron con siete unidades.

Por su parte, el León sumó tres triunfos y un empate. Mientras que el Lobo dos victorias y un empate.

Desde muy temprano, las calles de City Bell y Abasto se tiñeron de blanco y rojo, y azul y blanco para darle color a la Ciudad. Además, junto a los futbolistas, los hinchas pusieron el ambiente para que la jornada futbolera sea más amena en una mañana con bajas temperaturas.

En este sentido, los dos equipos que representan a la ciudad en la máxima categoría del fútbol argentino se volvieron a ver las caras, por la fecha número 25 del Torneo de Divisiones Juveniles. A pesar de la parcialidad a la hora del juego, Estudiantes sacó una leve diferencia en cuanto a los números, ya que sumó tres más que su eterno rival.

De esta forma, la actividad dio inicio en el predio de Abasto con las categorías mayores, y en donde el Pincha golpeó fuerte y de entrada. La Cuarta con Tobías Ganduglia como figura derrotó 2-0 al Lobo que no pudo responder de manera inmediata. El primer gol llegó en la primera media hora de partido. En tanto, que en el complemento, otra vez Ganduglia convirtió por duplicado promediando el segundo tiempo.

Con este triunfo, Estudiantes continúa su buen presente en la divisional, ya que se mantiene en el quinto lugar con 48 unidades. Gimnasia, en tanto, no pudo sumar y sigue decimotercero con 33 puntos. En la siguiente jornada se verán las caras con Ferro y Vélez respectivamente.

A pesar de comenzar con el pie izquierdo en casa, el Lobo se tomó revancha en la Quinta, donde superó a su rival y se quedó con la victoria por 2-1.

La sexta fue la única categoría que protagonizó un empate, fue 1-1 / @cgejuveniles

El encuentro comenzó demorado, y dio inicio 30 minutos después de lo pautado. El primer tiempo fue de tire y empuje, con un juego friccionado y pocas ocasiones de peligro por ambos bandos. Las alegrías llegaron en la segunda mitad donde los dos se destaparon.

Siguiendo esta línea, el elenco local fue el primero en avisar con un tiro cerca del arco por Lautaro Alegre. Posteriormente, llegando a los 15 minutos del complemento, llegó el primer grito sagrado para Gimnasia en los pies de Benjamín Muñoz que controló formidablemente la pelota y solo contra el mundo definió ante la salida del guardameta.

De esta manera el Lobo se ponía arriba por primera vez en el mediodía de Abasto. Aunque no fue un baldazo de agua fría para Estudiantes ni mucho menos, que en un abrir y cerrar de ojos empardó el marcador. Luego de una infracción dentro del área, Enzo Sanabria fue el encargado de cambiar el disparo por gol.

 

El Pincha sumó tres victorias, y el Lobo dos. Mientras que el partido restante terminó en igualdad

 

Sin respiro alguno, el elenco de la franja en el pecho se repuso rápidamente de la igualdad y fue en busca del segundo gol, que no tardó en llegar. Muñoz nuevamente fue el encargado de convertir, que tras un tiro libre y algunos rebotes, le quedó el balón para que lo empuje sin problemas al fondo de la red.

Con este resultado, Gimnasia suma 42 puntos en la categoría y alcanza el décimo puesto, mientras que el Pincha se mantiene con 46 unidades en la séptima posición.

El último turno en Estancia Chica estuvo a cargo de Sexta, que con una igualdad 1-1 fueron los encargados de bajar el telón a la jornada de juveniles en el predio de calle 202. A su vez, este empate fue el único en el clásico.

Un descanso feliz con aire en ambas tablas

De esta forma, la visita se puso arriba en el marcador con el gol de Santino Crego a los 40 minutos del primer tiempo. Aunque similar a lo ocurrido en el turno anterior, pero esta vez al revés, la visita en los pies de Benjamín Gianchero empató parcialmente el resultado.

En el complemento no lograron sacarse diferencias, y el encuentro terminó como había finalizado la primera mitad.

Con esta repartija de puntos, Gimnasia llegó a la línea de 34 unidades, en tanto, que Estudiantes alcanzó los 33. Cabe mencionar que ambos equipos se encuentran lejos del líder Argentinos.

Mientras, a casi 10 kilómetros de distancia, las categorías menores hicieron lo propio en el Country Club de City Bell, en donde el Pincha consumó dos victorias, en el ínterin el Lobo se llevó la restante.

De esta manera, Estudiantes se quedó con los puntos en la Séptima tras vencer 2-1. Si bien no comenzó bien, ya que debido a complicaciones y gracias a la mala fortuna arrancó perdiendo con un gol en contra. Aunque antes del descanso Agustín Ipoutcha convirtió para igualar el marcador.

El Pincha siguió con la preparación en UNO

Ya en el complemento, el rendimiento de ambos equipos mermó, pero la insistencia le dio sus frutos a Estudiantes, que en el ocaso del encuentro encontró el gol del tan ansiado triunfo. Facundo Díaz marcó el gol tras un tiro de esquina.

Con este resultado, el León alcanza las 35 unidades, mientras que el Lobo está un escalón por arriba con 37 puntos.

Por su parte, la Octava repitió el resultado, en un partido con un primer tiempo electrizante, donde de entrada Facundo Rearte puso arriba al Pincha, mientras que minutos más tarde, Giovanni Infante amplió la ventaja en el marcador. Antes del entretiempo, Santino Broglia descontó para la visita, que no llegó a igualar.

De esta forma, Estudiantes llegó a 43 puntos, y Gimnasia en un complicado presente sigue con 28 unidades en mitad de tabla.

Estudiantes se quedó con el duelo de cuarta en Estancia Chica por 2-0 / @edlpfutbol

En el último partido de la extensa jornada clásica, el Mens Sana festejó en la cancha auxiliar tras derrotar al Pincha 2-1. Ciro Balbuena y Tiziano Rodríguez convirtieron para la visita, en tanto, que Pedro Rivero se encargó de marcar para el dueño de casa. Con las cosas así, el León se mantiene en la línea de 45 puntos. Mientras que el Lobo escala a la de 37.

De esta forma, transcurrió una mañana cargada de goles y alegrías para los equipos de la Ciudad, que siguen luchando por meterse en el pelotón de equipos de arriba en la tabla anual. La próxima fecha Estudiantes se medirá ante Ferro, y Gimnasia con Vélez.

