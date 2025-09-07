En patota, ocho ladrones atacaron a un adolescente

Kicillof y Milei exponen parte de su capital político en un atípico turno electoral
Kicillof y Milei exponen parte de su capital político en un atípico turno electoral
Elección Provincia: mucho en juego más allá de lo legislativo
Las peleas territoriales por la renovación parcial de ambas cámaras de la Legislatura
El Conurbano y el peso decisivo de sus candidatos y sus votos
El primer voto de los jóvenes: preocupaciones, alertas y futuro en pugna
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
Presentan un proyecto para regular a los criaderos de perros: estalló la polémica
Inversión vs. hogar: claves para definir el rumbo de una compra
Morosos por necesidad: la plata no alcanza y aparece la deuda sin fin
Elecciones, dólar intervenido y freno en la economía: ¿qué se viene ahora?
Mercado bajo presión: sólo importa el resultado de las elecciones
Charles Bukowski: tres obras legendarias del “poeta sucio” de Estados Unidos
“Delito sin receta”: se llevaron 4.700 pastillas de clonazepam
El voto representa la búsqueda de un mejor futuro para el país
Alerta: pasaportes con errores impiden su lectura en aeropuertos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un adolescente de 14 años y dos amigos fueron blanco de un violento robo a manos de una patota integrada -en su mayoría- por menores de edad. El hecho ocurrió en la zona de avenida Centenario y 514, en el estacionamiento del supermercado Chango Más, y terminó con la aprehensión de ocho jóvenes, varios de entre 14 y 17.
De acuerdo con la reconstrucción oficial, la víctima se encontraba junto a dos amigos en las inmediaciones del hipermercado cuando fue sorprendida por un grupo de ladrones que lo golpearon y le robaron pertenencias personales. Entre los objetos sustraídos había un celular, una mochila con ropa y un par de zapatillas.
Tras el ataque, el chico pidió ayuda y logró aportar a la policía una descripción de los agresores. Fue así que oficiales del Comando de Patrullas implementaron un operativo cerrojo y lograron interceptar a los sospechosos en distintos puntos de la zona: tres de los sospechosos fueron interceptados en Centenario y 514, mientras que los otros cinco fueron capturados en los alrededores. Asimismo durante el procedimiento se recuperaron los elementos robados, descartados durante la fuga.
Voceros detallaron que entre los detenidos había delincuentes de 18 y 20 años, pero la mayoría eran menores: tres de 17, uno de 16 y dos de apenas 14. Durante el procedimiento también se recuperaron los objetos robados, que habían sido descartados en la huida.
La investigación quedó en manos de la UFI N°11 y el Juzgado de Garantías N°1 para los mayores, mientras que los menores (el más chico de nacionalidad paraguaya) fueron puestos a disposición de la UFI de Menores N°1, que dispuso la entrega a sus progenitores conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.
El caso fue caratulado como “Robo en poblado y en banda agravado por la participación de menores en grado de tentativa”, un delito que refleja no solo la violencia del ataque sino la organización del grupo, que actuó de manera conjunta y con clara intención de despojar a la víctima de sus pertenencias. Lo cierto es que el episodio encendió otra vez las alarmas entre vecinos que vienen advirtiendo sobre un aumento de hechos violentos en la vía pública y que por fortuna esta vez pudo ser controlado por las autoridades policiales que actuaron con rapidez.
LE PUEDE INTERESAR
Un ciclista pelea por su vida tras ser embestido por un auto en la Ruta 2
LE PUEDE INTERESAR
Abusó de su pareja y amenazó con matarla
Cabe mencionar que la víctima sufrió lesiones leves y fue asistida en el lugar. Los detenidos serán indagados en las próximas horas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí