Policiales |TRAS UN OPERATIVO CERROJO, FUERON ATRAPADOS EN CENTENARIO Y 514

En patota, ocho ladrones atacaron a un adolescente

VARIOS DE LOS LADRONES ERAN MENORES. LA POLICÍA PRESENTE / EL DIA

7 de Septiembre de 2025 | 03:17
Un adolescente de 14 años y dos amigos fueron blanco de un violento robo a manos de una patota integrada -en su mayoría- por menores de edad. El hecho ocurrió en la zona de avenida Centenario y 514, en el estacionamiento del supermercado Chango Más, y terminó con la aprehensión de ocho jóvenes, varios de entre 14 y 17.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, la víctima se encontraba junto a dos amigos en las inmediaciones del hipermercado cuando fue sorprendida por un grupo de ladrones que lo golpearon y le robaron pertenencias personales. Entre los objetos sustraídos había un celular, una mochila con ropa y un par de zapatillas.

Tras el ataque, el chico pidió ayuda y logró aportar a la policía una descripción de los agresores. Fue así que oficiales del Comando de Patrullas implementaron un operativo cerrojo y lograron interceptar a los sospechosos en distintos puntos de la zona: tres de los sospechosos fueron interceptados en Centenario y 514, mientras que los otros cinco fueron capturados en los alrededores. Asimismo durante el procedimiento se recuperaron los elementos robados, descartados durante la fuga.

Voceros detallaron que entre los detenidos había delincuentes de 18 y 20 años, pero la mayoría eran menores: tres de 17, uno de 16 y dos de apenas 14. Durante el procedimiento también se recuperaron los objetos robados, que habían sido descartados en la huida.

La investigación quedó en manos de la UFI N°11 y el Juzgado de Garantías N°1 para los mayores, mientras que los menores (el más chico de nacionalidad paraguaya) fueron puestos a disposición de la UFI de Menores N°1, que dispuso la entrega a sus progenitores conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.

El caso fue caratulado como “Robo en poblado y en banda agravado por la participación de menores en grado de tentativa”, un delito que refleja no solo la violencia del ataque sino la organización del grupo, que actuó de manera conjunta y con clara intención de despojar a la víctima de sus pertenencias. Lo cierto es que el episodio encendió otra vez las alarmas entre vecinos que vienen advirtiendo sobre un aumento de hechos violentos en la vía pública y que por fortuna esta vez pudo ser controlado por las autoridades policiales que actuaron con rapidez.

Cabe mencionar que la víctima sufrió lesiones leves y fue asistida en el lugar. Los detenidos serán indagados en las próximas horas.

 

