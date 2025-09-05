Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata

El sistema se suma al vigente en Camino Centenario y avenida 44. Próximamente se extenderá a otras arterias clave del partido. Además, sumamos semáforos en la zona.

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata
5 de Septiembre de 2025 | 16:05

La Municipalidad de La Plata estableció la “onda verde” en diagonal 74 desde 122 hasta 1 e incorporó nuevos semáforos en las intersecciones de 116 y 117 para optimizar la circulación y la seguridad vial.

Cabe resaltar que el sistema atraviesa una primera etapa de prueba y calibración que permitirá evaluar su funcionamiento y realizar los ajustes necesarios antes de su puesta en marcha definitiva, y que para que funcione es necesario circular a 55 kilómetros por hora. 

La coordinación de los semáforos se está ensayando con planificación horaria estratégica de “onda verde”: ingreso de 6:00 a 9:00, salida de 16:00 a 19:00, bidireccional de 9:00 a 16:00 y de 19:00 a 22:00 y ciclo corto nocturno de 22:00 a 6:00.

Además, los nuevos semáforos se vincularán con los de diagonal 74 y bulevar 83, y con los que regulan el cruce de Plaza Alsina y avenida 1, recientemente habilitados. Actualmente se encuentran en fase de calibración junto con la coordinación de la barrera del ferrocarril.

Todos los cruces estarán sincronizados y serán controlados remotamente desde la Central de Control de Tránsito (CCT) del Centro de Operaciones Municipal (COM), lo que permitirá ajustar los tiempos de forma dinámica y optimizar la circulación según la demanda vehicular. 

La iniciativa complementa la obra de pavimentación recientemente inaugurada en el tramo que va de calle 32 a 38, que incluyó la construcción de una rambla central, forestación, la instalación de luminarias LED y mejoras integrales en el espacio público.

Cabe recordar que esta tecnología ya se utiliza con éxito en Camino Centenario y en avenida 44, donde la modernización de las intersecciones semaforizadas y la coordinación inteligente redujeron los tiempos de viaje en horas pico por más del 40 % en muchos casos.

La intervención forma parte del Programa Municipal de Renovación de 200 controladores semafóricos y modernización de la CCT, que permitirá mejorar de manera progresiva la gestión de la red semafórica en toda la ciudad.

Así, el plan contempla la incorporación de tecnología de última generación en arterias clave como Camino General Belgrano, avenida 60, avenida 25, avenida 13 y avenida 7, entre otras, favoreciendo una circulación más segura, ordenada y eficiente.

