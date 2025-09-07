Colapinto, US Open, Eliminatorias Europeas y más: toda la agenda deportiva de este domingo

7 de Septiembre de 2025 | 07:52

Fórmula 1

10:00 GP de Monza: Carrera DISNEY + PREMIUM

Primera Nacional

14:15 Gimnasia (Mdz) │ Gimnasia (J) TYC SPORTS

16:00 Mitre (SdE) │ Def. de Belgrano TYC SPORTS PLAY

16:15 Dep. Madryn │ Los Andes TYC SPORTS

17:00 Central Norte (S) │ Agropecuario TYC SPORTS PLAY

18:00 Racing (C) │ Patronato TYC SPORTS PLAY

19:00 Chaco For Ever │ Chacarita TYC SPORTS

US Open

15:00 Final masculina: C. Alcaraz │ J. Sinner DISNEY + PREMIUM ESPN

Eliminatorias Europeas

10:00 Georgia │ Bulgaria DISNEY + PREMIUM ESPN 4

13:00 Macedonia del Norte │ Liechtenstein DISNEY + PREMIUM

13:00 Lituania │ Países Bajos DISNEY + PREMIUM ESPN 2

15:45 Bélgica │ Kazajstán DISNEY + PREMIUM

15:45 Polonia │ Finlandia DISNEY + PREMIUM

15:45 Luxemburgo │ Eslovaquia DISNEY + PREMIUM

15:45 Alemania │ Irlanda del Norte DISNEY + PREMIUM

15:45 Turquía │ España DISNEY + PREMIUM ESPN 2

Formula 2

04:35 GP Monza: Carrera DISNEY + PREMIUM ESPN 2

Moto GP

05:45 GP de Cataluña: Moto3 / Moto2 / MotoGP DISNEY + PREMIUM ESPN 2

Porsche Supercup

06:40 GP Monza: Carrera DISNEY + PREMIUM ESPN Golf

08:00 Amgen Irish Open: Última Vuelta DISNEY + PREMIUM Turismo Nacional

10:15 Fecha 9: Buenos Aires DGO FOX SPORTS 2 Ciclismo - Vuelta de España

11:00 Etapa #15 DISNEY + PREMIUM ESPN 3 Eurobasket

06:00 Polonia │ Bosnia DSPORTS / DGO

09:15 Francia │ Georgia DSPORTS / DGO

12:30 Italia │ Eslovenia DSPORTS / DGO

15:45 Grecia │ Israel DSPORTS / DGO

Torneo Federal A

17:05 Atlético de Rafaela │ 9 de Julio (R) DSPORTS / DGO