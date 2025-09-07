Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Colapinto, US Open, Eliminatorias Europeas y más: toda la agenda deportiva de este domingo

Colapinto, US Open, Eliminatorias Europeas y más: toda la agenda deportiva de este domingo
7 de Septiembre de 2025 | 07:52

Escuchar esta nota

Fórmula 1

10:00 GP de Monza: Carrera DISNEY + PREMIUM

Primera Nacional

14:15 Gimnasia (Mdz) │ Gimnasia (J) TYC SPORTS
16:00 Mitre (SdE) │ Def. de Belgrano TYC SPORTS PLAY
16:15 Dep. Madryn │ Los Andes TYC SPORTS
17:00 Central Norte (S) │ Agropecuario TYC SPORTS PLAY
18:00 Racing (C) │ Patronato TYC SPORTS PLAY
19:00 Chaco For Ever │ Chacarita TYC SPORTS

US Open

15:00 Final masculina: C. Alcaraz │ J. Sinner DISNEY + PREMIUM ESPN 

Eliminatorias Europeas

10:00 Georgia │ Bulgaria DISNEY + PREMIUM ESPN 4
13:00 Macedonia del Norte │ Liechtenstein DISNEY + PREMIUM
13:00 Lituania │ Países Bajos DISNEY + PREMIUM ESPN 2
15:45 Bélgica │ Kazajstán DISNEY + PREMIUM
15:45 Polonia │ Finlandia DISNEY + PREMIUM
15:45 Luxemburgo │ Eslovaquia DISNEY + PREMIUM
15:45 Alemania │ Irlanda del Norte DISNEY + PREMIUM
15:45 Turquía │ España DISNEY + PREMIUM ESPN 2

Formula 2

04:35 GP Monza: Carrera DISNEY + PREMIUM ESPN 2

Moto GP 

05:45 GP de Cataluña: Moto3 / Moto2 / MotoGP DISNEY + PREMIUM ESPN 2

Porsche Supercup

06:40 GP Monza: Carrera DISNEY + PREMIUM ESPN Golf

08:00 Amgen Irish Open: Última Vuelta DISNEY + PREMIUM Turismo Nacional

10:15 Fecha 9: Buenos Aires DGO FOX SPORTS 2 Ciclismo - Vuelta de España
11:00 Etapa #15 DISNEY + PREMIUM ESPN 3 Eurobasket
06:00 Polonia │ Bosnia DSPORTS / DGO
09:15 Francia │ Georgia DSPORTS / DGO
12:30 Italia │ Eslovenia DSPORTS / DGO
15:45 Grecia │ Israel DSPORTS / DGO

Torneo Federal A

17:05 Atlético de Rafaela │ 9 de Julio (R) DSPORTS / DGO

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

