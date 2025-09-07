Colapinto, US Open, Eliminatorias Europeas y más: toda la agenda deportiva de este domingo

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: mucho en juego más allá de lo legislativo
Elecciones en Provincia de Buenos Aires: mucho en juego más allá de lo legislativo
Kicillof y Milei exponen parte de su capital político en un atípico turno electoral
El voto representa la búsqueda de un mejor futuro para el país
Elecciones, dólar intervenido y freno en la economía: ¿qué se viene ahora?
Mercado bajo presión: sólo importa el resultado de las elecciones
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
Clásicos de juveniles: el Pincha le ganó la pulseada al Lobo
La Escandaloneta: campeones del mundo, también en líos del corazón
Super Cartonazo: los números de hoy domingo, que ahora regala un auto 0 km y más premios
El domingo electoral en La Plata, con sol de primavera y temperatura de invierno: desmejora hacia la noche
“Delito sin receta”: se llevaron 4.700 pastillas de clonazepam
Presentan un proyecto para regular a los criaderos de perros: estalló la polémica
Inversión vs. hogar: claves para definir el rumbo de una compra
Forzaron el portón trasero y vaciaron las oficinas de una concesionaria
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este domingo 7 de septiembre del 2025
Morosos por necesidad: la plata no alcanza y aparece la deuda sin fin
Amigos en el trabajo y el dilema de separar “lo personal de lo laboral”
La clase media, en crisis: entre el sacudón económico, las aspiraciones y el consumo
Un ciclista pelea por su vida tras ser embestido por un auto en la Ruta 2
El crédito hipotecario se acomoda al nuevo contexto económico
Sociedad medicada y adormecida: la contracara de los fármacos del sueño y para bajar de peso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Fórmula 1
10:00 GP de Monza: Carrera DISNEY + PREMIUM
Primera Nacional
LE PUEDE INTERESAR
Clásicos de juveniles: el Pincha le ganó la pulseada al Lobo
LE PUEDE INTERESAR
Un descanso feliz con aire en ambas tablas
14:15 Gimnasia (Mdz) │ Gimnasia (J) TYC SPORTS
16:00 Mitre (SdE) │ Def. de Belgrano TYC SPORTS PLAY
16:15 Dep. Madryn │ Los Andes TYC SPORTS
17:00 Central Norte (S) │ Agropecuario TYC SPORTS PLAY
18:00 Racing (C) │ Patronato TYC SPORTS PLAY
19:00 Chaco For Ever │ Chacarita TYC SPORTS
US Open
15:00 Final masculina: C. Alcaraz │ J. Sinner DISNEY + PREMIUM ESPN
Eliminatorias Europeas
10:00 Georgia │ Bulgaria DISNEY + PREMIUM ESPN 4
13:00 Macedonia del Norte │ Liechtenstein DISNEY + PREMIUM
13:00 Lituania │ Países Bajos DISNEY + PREMIUM ESPN 2
15:45 Bélgica │ Kazajstán DISNEY + PREMIUM
15:45 Polonia │ Finlandia DISNEY + PREMIUM
15:45 Luxemburgo │ Eslovaquia DISNEY + PREMIUM
15:45 Alemania │ Irlanda del Norte DISNEY + PREMIUM
15:45 Turquía │ España DISNEY + PREMIUM ESPN 2
Formula 2
04:35 GP Monza: Carrera DISNEY + PREMIUM ESPN 2
Moto GP
05:45 GP de Cataluña: Moto3 / Moto2 / MotoGP DISNEY + PREMIUM ESPN 2
Porsche Supercup
06:40 GP Monza: Carrera DISNEY + PREMIUM ESPN Golf
08:00 Amgen Irish Open: Última Vuelta DISNEY + PREMIUM Turismo Nacional
10:15 Fecha 9: Buenos Aires DGO FOX SPORTS 2 Ciclismo - Vuelta de España
11:00 Etapa #15 DISNEY + PREMIUM ESPN 3 Eurobasket
06:00 Polonia │ Bosnia DSPORTS / DGO
09:15 Francia │ Georgia DSPORTS / DGO
12:30 Italia │ Eslovenia DSPORTS / DGO
15:45 Grecia │ Israel DSPORTS / DGO
Torneo Federal A
17:05 Atlético de Rafaela │ 9 de Julio (R) DSPORTS / DGO
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí