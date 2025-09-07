Oficios, baile, huerta: los cursos gratis en la Ciudad

Veda, padrón, servicios y qué se vota: todo lo que hay que saber para las elecciones del domingo
Hay una larga lista de opciones que proponen desde la salida laboral hasta el desarrollo de una vida más sana
En la Ciudad se ofrecen actividades abiertas a toda la comunidad que incluyen desde propuestas deportivas, artísticas y recreativas hasta de formación de oficios. Muchas permiten sumarse en cualquier momento del año, mientras que otras inician en fechas específicas para tener en cuenta.
Estas iniciativas son gratuitas y están destinadas tanto a los vecinos como a los estudiantes, con el objetivo de promover la participación, el aprendizaje y el disfrute compartido.
Con el propósito de promover el bienestar, la salud y la socialización, en la Universidad de La Plata se dictan clases recreativas, que se pueden comenzar durante todo el año.
La oferta incluye más de diez disciplinas. En el campo de deportes de 50 y 117 se puede practicar: gimnasia funcional, lunes y miércoles de 15 a 16; Zumba, viernes de 16 A 17; ritmos latinos, martes y jueves de 12 a 13; GAP (glúteos, abdominales y piernas), martes y jueves 11 a 12.
También se dictan clases de boxeo los jueves de 16 a 17 y de defensa personal – ITF los martes y jueves de 15 a 16.
Para quienes prefieren actividades físicas y mentales de bajo impacto, para mejorar la flexibilidad, la fuerza, la postura y el control del cuerpo, pueden participar en pilates, miércoles de 13.30 a 15; yoga integral, lunes de 12 a 13 y jueves de 8.30 a 9.30 y yoga vital los lunes de 14 a 15.
Con el objetivp de mejorar la resistencia y disfrutar del ejercicio al aire libre, los martes y viernes de 17.30 a 18.30 hay entrenamiento de running.
Además, en la sede de 7 entre 47 y 48 se ofrecen clases de baile: salsa y bachata los miércoles de 19 a 20.30 y de folklore los martes de 18.30 a 20.
Las personas interesadas pueden presentarse directamente en el lugar y horario de la actividad, sin necesidad de anotarse antes.
En la Facultad de Ciencias Naturales se dictan diferentes actividades gratuitas. El Taller de Huerta Urbana, para aprender a iniciar o mejorar la huerta, ya sea en balcones, patios o jardines, se dicta los miércoles de 16 a 18. El curso es de manera presencial, en cuatro encuentros que comenzaron la semana pasada y finalizan el 24 de septiembre.
Destinada a estudiantes la Universidad tiene una propuesta de cursos y talleres que incluye actividades relacionadas con el arte, la literatura, el movimiento y el apoyo académico.
Además, otra de las opciones disponibles es la capacitación en distintos oficios, pensada para quienes buscan adquirir habilidades prácticas con rápida salida laboral.
La inscripción para estas capacitaciones se realiza durante el mes de diciembre en la Escuelas de Oficios de la UNLP (130 y 60). Se puede consultar en el sitio www.unlp.edu.ar/oficios
La propuesta contiene diez cursos con salida laboral, que van desde refrigeración, soldadura y electricidad de inmuebles, hasta representación gráfica digital, auxiliar en seguridad e higiene industrial, gestión de emprendimientos, cocina, pastelería, diseño textil y carpintería general. Hay dos modalidades de cursada: una regular y presencial, destinada a personas que residan en La Plata, Berisso y Ensenada; y otra libre y remota, que permite acceder a las clases en vivo o grabadas desde el entorno virtual, desde cualquier punto del país.
