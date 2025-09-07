Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |La pelea por el Concejo Deliberante

Ensenada, con 6 boletas y se postula Secco

El jefe comunal lidera la lista local del kirchnerismo para competir contra LLA, Somos, Potencia y la Izquierda, que va dividida

Ensenada, con 6 boletas y se postula Secco
7 de Septiembre de 2025 | 03:14
Edición impresa

Como en Berisso, también en Ensenada la foto del jefe comunal, Mario Secco, aparecerá en los cuartos oscuros liderando la lista de concejales de Fuerza Patria. En esa candidatura, que todo indica que sería testimonial ya que, en caso de ganar, el intendente no asumiría en el Concejo, Secco estará acompañado en los primeros lugares por María Teresa Oropeza y Adolfo Preste.

Con 171 mesas de votación y 59.231 ciudadanos habilitados para sufragar, en Ensenada habrá además cinco boletas opositoras al oficialismo local.

En ese sentido, la nómina de La Libertad Avanza estará encabezada por Candela Uccello, seguida por Sergio Pesado y Anabela Figueras.

Otra propuesta será la de Somos Buenos Aires, con fuerte presencia radical y liderada por Luis Podio como primer candidato al Concejo. Lo secundarán Claudia Dorigatti y Rodolfo Medina.

Por el lado de Potencia, como cabeza de lista se presenta Nora Tedesco, mientras que en segundo lugar va Héctor Viciconti y en el tercero, Marcela Chui.

Al igual que en otros distritos, la izquierda se presenta dividida. Por un lado, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), que candidatea en primer lugar a Juan Contrisciani. Lo acompañarán Yanina Torres y Amelio Del Fabro. La Organización Socialista de los Trabajadores, que rompió con el FIT-U, se presentará con Facundo Gaspari, Bárbara Suhurt y Favio Galván en los primeros lugares.

LE PUEDE INTERESAR

La puja en Brandsen, Punta Indio y Magdalena

LE PUEDE INTERESAR

Caen los depósitos en dólares y van al colchón

Bancas en juego

En las elecciones que se celebran hoy, el Concejo Deliberante de Ensenada renueva 9 de 18 bancas. De acuerdo a la conformación actual, 12 escaños pertenecen al interbloque sekista; 3 responden al Frente de Identidad Vecinal Ensenadense (que rompió con La Libertad Avanza tras haber logrado ingresar al Concejo con la boleta de Milei) y 2 representan a La Libertad Avanza, aunque fueron electos por Juntos por el Cambio. La banca restante corresponde al Nuevo Pro.

Más allá del resultado electoral, la lupa en estos comicios estará puesta en el nivel de participación. El dato será clave a la hora del escrutinio y es seguido de cerca por los principales consultores, luego de un año en el que el ausentismo viene siendo la norma en la mayoría de las elecciones provinciales celebradas hasta la fecha.

En ese sentido, el nivel de participación en Ensenada estuvo cerca del 75% en las elecciones de medio término realizadas en 2021, según datos aportas por la Junta Electoral bonaerense. El porcentaje es ampliamente superior al registrado hasta el momento en comicios como los de Santa Fe, donde en nivel de votación rondó el 50% del padrón.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

La Reserva tripera perdió un amistoso ante el Sub 20

El Pincha le ganó la pulseada al Lobo

Israel avanza sobre Ciudad de Gaza y pide evacuar

Una cafetería y un viaje hacia nuestro pasado

Frases célebres que siguen dando la vuelta al mundo

Libros más vendidos

“El desperdicio”: una novela sobre una vida que se desmorona

VIDEO. Localía fuerte Los Tilos no se baja y triunfazo de San Luis
Últimas noticias de Política y Economía

Elección Provincia: mucho en juego más allá de lo legislativo

Las peleas territoriales por la renovación parcial de ambas cámaras de la Legislatura

El Conurbano y el peso decisivo de sus candidatos y sus votos

La Plata elige 12 concejales y seis diputados provinciales
Deportes
El Pincha le ganó la pulseada al Lobo
Un descanso feliz con aire en ambas tablas
La Reserva tripera perdió un amistoso ante el Sub 20
El Pincha siguió con la preparación en UNO
Boca recupera jugadores y espera por los lesionados
Policiales
“Delito sin receta”: se llevaron 4.700 pastillas de clonazepam
Venían desde Varela para robar cables en La Plata
En patota, ocho ladrones atacaron a un adolescente
Un ciclista pelea por su vida tras ser embestido por un auto en la Ruta 2
Abusó de su pareja y amenazó con matarla
Espectáculos
La Escandaloneta: campeones del mundo, también en líos del corazón
¡Huyen!: estrellas que le dicen “no” a Estados Unidos
Jacob Elordi: el galán detrás del monstruo
Ventajas de visitar el cuarto oscuro
Guía de cines
Información General
Fallo histórico A pagar por piratear para una IA
Crecen las compras online al exterior
Fin de una época: una multitud despidió en Milán a Giorgio Armani
Hoy es 6/9, Día Mundial del Sexo Oral: tabúes, lo que dicen los expertos y cuidados
Incendios forestales: alertan por su enorme impacto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla