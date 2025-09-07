Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

VIDEO.- Así arrancó la votación en La Plata: vecinos se quejan por la falta de autoridades de mesa y demoras

7 de Septiembre de 2025 | 08:52

Escuchar esta nota

Los ciudadanos de La Plata comenzaban este domingo temprano a acercarse a los centros de votación que están repartido en el Casco Urbano y en los barrios a lo ancho de nuestra ciudad. Desde las 8, escuelas y otros establecimientos públicos y privados afectados al proceso electoral, abrieron sus puertas tal como indica la legislación y desde entonces se dio rienda a los comicios. En el caso de los platenses, se elegirán 6 diputados provinciales, 12 concejales y 5 consejeros escolares, con una oferta electoral que abarca 17 listas de candidatos. 

Desde el minuto uno de la votación, el diario EL DIA se lanzó a una amplia recorrida por las escuelas para dar a conocer un completo panorama de la presente jornada electoral. Una nueva oportunidad para ejercer el pleno ejercicio de la democracia, esta ocasión favorecida por un sol radiante aunque con mucho frío en las primeras horas de la mañana, por lo que se recomendaba acudir abrigados.

Sin embargo, algunos vecinos se comunicaron con el WhatsApp de este medio al 2214779896 para denunciar demoras por la falta de autoridades de mesa 

Por caso, en el Liceo Víctor Mercante de la Universidad Nacional de La Plata, en diagonal 77 entre 46 y 47, algunos electores asistieron ni bien se abrieron las puertas. En este colegio estaba todo listo, a excepción de algunas autoridades de mesa que todavía no habían llegado. Por lo tanto, se registraban algunas demoras. 

Noemí, una vecina de 77 años, contó que "vine temprano para votar, quiero votar, pero todavía no se constituyó la mesa que me tocó a mí". Por este motivo la mujer tuvo que retornar a su casa sin poder votar. "Vine temprano porque en otro horario no puedo", dijo. "Que los platenses vengan a votar, hay que creer, hay que votar", dijo con muchas expectativas por esta jornada de elección de autoridades. 

Si bien en las escuelas las urnas, boletas y el dispositivo de seguridad a cargo de la Policía Bonaerense y Bomberos esta todo listo, cabe señalar que para estos comicios se decidió que las fuerzas federales no participen en el territorio provincial, se aguardaba en estos primeros minutos de votación por la llegada de las autoridades de mesa.  

Según el padrón oficializado por la Junta Electoral bonaerense, en la Ciudad hay 639.839 electores habilitados para votar, y 1.840 mesas de votación, que se distribuirán en 340 establecimientos en todo el partido, siendo 329 de electores nativos. 

En La Plata, para la elección de una banca de diputado provincial, una fuerza debe obtener el 16,66 por ciento de los votos válidos, restando los votos blancos. 

En el caso de los concejales, para la elección de un edil deben obtenerse el 8,33 por ciento. 

A nivel municipal, en los comicios de hoy se elegirá la renovación de la mitad de la integración del Concejo Deliberante platense. Es decir, de 24 bancas se eligen 12 nuevos ediles para los próximo  cuatro años. 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

