A votar abrigados que sigue el frío en La Plata, aunque se espera un sol de primavera

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: mucho en juego más allá de lo legislativo
Los platenses podrán votar este domingo 7 de septiembre con buenas condiciones climáticas, ya que no se esperan lluvias al igual que en el resto de la Provincia. Sin embargo, se recomienda salir abrigado a primera hora (la apertura de comicios es a las 8:00), ya que se espera una mañana muy fría que dará paso a una tarde templada.
El dato clave para los comicios es la ausencia total de precipitaciones, un factor que podría ayudar a combatir el fantasma del ausentismo electoral.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un día soleado en el arranque que se irá nublando parcialmente hacia la noche, con vientos leves y temperatura mínima de 3 grados y máxima de 14. Sin embargo, a las 7 el termómetro en nuestra ciudad marcaba apenas 1 grado.
Para mañana, lunes, comienzo de semana, se aguarda cielo mayormente nublado a nublado, vientos leves y temperatura mínima de 7 grados y máxima de 16.
En tanto que para el martes se pronostica cielo con apenas algunas nubes, vientos leves y temperatura mínima de 7 grados y máxima de 19.
El pronóstico en los puntos clave de la Provincia de Buenos Aires para esta jornada electoral, conforme el SMN, era el siguiente:
En el AMBA) la jornada electoral arranca soleada y fría (9°C a las 8:00) y tendrá una máxima agradable de 14°C por la tarde, con cielo parcialmente nuboso hacia el cierre.
En Mar del Plata y toda la Costa Atlántica se espera una mañana muy fría (solo 5°C a las 8:00). La temperatura subirá a 13°C por la tarde, pero estará ventoso, con ráfagas del Noreste de hasta 37 km/h.
En San Nicolás habrá una mañana soleada con 6°C a la hora de apertura. La tarde será agradable, parcialmente nublada, con una máxima de 16°C.
Asimismo, en Olavarría se avizora un inicio electoral muy frío (3°C a las 8:00) pero soleado. Hacia la tarde la máxima llegará a 14°C con cielo parcialmente nublado y ráfagas de hasta 34 km/h.
Mientras que en Carlos Tejedor los habitantes tendrán un arranque frío (5°C) con nubes y claros. La tarde será templada (máxima de 16°C) pero ventosa, con ráfagas del Noreste de hasta 39 km/h.
Para Bahía Blanca se indica comienzo fresco (8°C) con nubes y claros. La tarde será la más cálida del relevamiento (17°C), pero con fuertes vientos del Norte que podrían alcanzar ráfagas de 41 km/h.
Por último, en Puan se registraba un inicio muy frío (4°C) y una tarde ventosa, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h y una máxima de 15°C.
