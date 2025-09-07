Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

A votar abrigados que sigue el frío en La Plata, aunque se espera un sol de primavera

A votar abrigados que sigue el frío en La Plata, aunque se espera un sol de primavera
7 de Septiembre de 2025 | 07:31

Escuchar esta nota

Los platenses podrán votar este domingo 7 de septiembre con buenas condiciones climáticas, ya que no se esperan lluvias al igual que en el resto de la Provincia. Sin embargo, se recomienda salir abrigado a primera hora (la apertura de comicios es a las 8:00), ya que se espera una mañana muy fría que dará paso a una tarde templada.  

El dato clave para los comicios es la ausencia total de precipitaciones, un factor que podría ayudar a combatir el fantasma del ausentismo electoral.  

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un día soleado en el arranque que se irá nublando parcialmente hacia la noche, con vientos leves y temperatura mínima de 3 grados y máxima de 14. Sin embargo, a las 7 el termómetro en nuestra ciudad marcaba apenas 1 grado. 

Para mañana, lunes, comienzo de semana, se aguarda cielo mayormente nublado a nublado, vientos leves y temperatura mínima de 7 grados y máxima de 16.  

En tanto que para el martes se pronostica cielo con apenas algunas nubes, vientos leves y temperatura mínima de 7 grados y máxima de 19. 

El tiempo en la Provincia 

El pronóstico en los puntos clave de la Provincia de Buenos Aires para esta jornada electoral, conforme el SMN, era el siguiente: 

 En el AMBA) la jornada electoral arranca soleada y fría (9°C a las 8:00) y tendrá una máxima agradable de 14°C por la tarde, con cielo parcialmente nuboso hacia el cierre. 

En Mar del Plata y toda la Costa Atlántica se espera una mañana muy fría (solo 5°C a las 8:00). La temperatura subirá a 13°C por la tarde, pero estará ventoso, con ráfagas del Noreste de hasta 37 km/h. 

En San Nicolás habrá una mañana soleada con 6°C a la hora de apertura. La tarde será agradable, parcialmente nublada, con una máxima de 16°C. 

Asimismo, en Olavarría se avizora un inicio electoral muy frío (3°C a las 8:00) pero soleado. Hacia la tarde la máxima llegará a 14°C con cielo parcialmente nublado y ráfagas de hasta 34 km/h. 

Mientras que en Carlos Tejedor los habitantes tendrán un arranque frío (5°C) con nubes y claros. La tarde será templada (máxima de 16°C) pero ventosa, con ráfagas del Noreste de hasta 39 km/h. 

Para Bahía Blanca se indica comienzo fresco (8°C) con nubes y claros. La tarde será la más cálida del relevamiento (17°C), pero con fuertes vientos del Norte que podrían alcanzar ráfagas de 41 km/h. 

Por último, en Puan se registraba un inicio muy frío (4°C) y una tarde ventosa, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h y una máxima de 15°C. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Talleres gratuitos en los centros de jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

Dónde voto: consultá aquí el padrón para las elecciones de este domingo

La Plata elige 12 concejales y seis diputados provinciales

Clásicos de juveniles: el Pincha le ganó la pulseada al Lobo

Ensenada, con 6 boletas y se postula Secco

Oficios, baile, huerta: los cursos gratis en la Ciudad

Ocurrencias: gigoló reconvertido

Talleres gratuitos en los centros de jubilados

Kicillof y Milei exponen parte de su capital político en un atípico turno electoral
Últimas noticias de La Ciudad

Super Cartonazo: los números de hoy domingo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este domingo 7 de septiembre del 2025

Morosos por necesidad: la plata no alcanza y aparece la deuda sin fin

El primer voto de los jóvenes: preocupaciones, alertas y futuro en pugna
Policiales
“Delito sin receta”: se llevaron 4.700 pastillas de clonazepam
Venían desde Varela para robar cables en La Plata
En patota, ocho ladrones atacaron a un adolescente
Un ciclista pelea por su vida tras ser embestido por un auto en la Ruta 2
Abusó de su pareja y amenazó con matarla
Deportes
Colapinto, US Open, Eliminatorias Europeas y más: toda la agenda deportiva de este domingo
Clásicos de juveniles: el Pincha le ganó la pulseada al Lobo
Un descanso feliz con aire en ambas tablas
La Reserva tripera perdió un amistoso ante el Sub 20
El Pincha siguió con la preparación en UNO
Espectáculos
La Escandaloneta: campeones del mundo, también en líos del corazón
¡Huyen!: estrellas que le dicen “no” a Estados Unidos
Jacob Elordi: el galán detrás del monstruo
Ventajas de visitar el cuarto oscuro
Guía de cines
Información General
Fallo histórico: a pagar por piratear para una IA
Crecen las compras online al exterior
Fin de una época: una multitud despidió en Milán a Giorgio Armani
Hoy es 6/9, Día Mundial del Sexo Oral: tabúes, lo que dicen los expertos y cuidados
Incendios forestales: alertan por su enorme impacto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla