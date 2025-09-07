Venían desde Varela para robar cables en La Plata

Kicillof y Milei exponen parte de su capital político en un atípico turno electoral
Cuatro delincuentes fueron sorprendidos cuando cortaban tendido eléctrico. Usaban chalecos, cascos y conos para dar el golpe
En La Plata se desbarató una organización delictiva que se había especializado en un negocio tan riesgoso como rentable: el robo de cables. No eran improvisados ni actuaban al azar. Según la investigación policial, se trataba de un grupo de hombres que se trasladaba desde Florencio Varela hasta nuestra ciudad con un plan detallado y una logística que incluía herramientas de precisión, ropa refractaria, cascos y hasta conos de seguridad para simular ser empleados de empresas de servicios.
El operativo que terminó con su caída se desplegó ayer, cuando vecinos alertaron al 911 sobre la presencia de varios hombres manipulando cables en la zona de 37, entre 7 y 8. Lo que en principio podía parecer una cuadrilla de mantenimiento se transformó en cuestión de minutos en un nuevo golpe de la inseguridad urbana: delincuentes que, disfrazados de operarios, buscaban cortar y llevarse kilómetros de tendido eléctrico.
Al llegar al lugar, personal motorizado de la Unidad de Prevención observó a cuatro hombres trepados en los postes de la vereda, cortando cables con total tranquilidad. Vestían chalecos refractarios, cascos de seguridad y habían delimitado el área con un cono anaranjado, como si efectivamente estuvieran realizando un trabajo autorizado. Incluso llegaron a decir que eran empleados de una empresa de telecomunicaciones. Pero la mentira duró poco: al comunicarse con la firma, desde la comisaría confirmaron que no había ninguna cuadrilla asignada en esa zona.
En ese momento se montó un operativo que terminó con la aprehensión de los cuatro sospechosos. Los delincuentes tenían entre 19 y 35 años y todos eran oriundos de Florencio Varela. Se trasladaban en una camioneta Renault Kangoo, que también fue secuestrada. Dentro del vehículo y en poder de los detenidos se encontró un arsenal de herramientas: pinzas, alicates, un pico de loro, una maza, más de treinta llaves de boca de distintas medidas y un rollo de veinte metros de cable negro ya cortado, evidencia concreta de que la maniobra estaba en plena ejecución.
El detalle que más llamó la atención fue el equipamiento destinado a simular una cuadrilla real: cuatro chalecos verdes y naranjas, cascos amarillos y uno rojo, además de un cono de seguridad. Lo cierto es que el robo de cables se ha convertido en los últimos años en una modalidad delictiva en expansión, alimentada por el valor del cobre en el mercado negro.
En este sentido se informó que la UFI N°11 de La Plata intervino en la causa y avaló las aprehensiones. Los sospechosos fueron trasladados a la dependencia policial y en las próximas horas serán indagados por el delito de “robo agravado”. Mientras tanto, la Justicia investiga si el grupo podría estar vinculado a otros hechos similares registrados en la región.
