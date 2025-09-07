Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Rompieron la alarma y se llevaron hasta el registro de las cámaras

Forzaron el portón trasero y vaciaron las oficinas de una concesionaria

Forzaron el portón trasero y vaciaron las oficinas de una concesionaria
7 de Septiembre de 2025 | 03:13
Edición impresa

La rutina de un comercio en La Plata se vio interrumpida por un hecho delictivo que dejó en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad. Una concesionaria de automóviles ubicada en 44, entre 143 y 144, fue blanco de un robo durante la madrugada, mientras el lugar permanecía cerrado. Los delincuentes ingresaron al local, forzaron accesos internos, desactivaron el sistema de alarma y se llevaron dinero en efectivo, un televisor y un celular, además del DVR con las grabaciones de las cámaras de seguridad.

El hecho fue descubierto ayer por la mañana, alrededor de las 10, cuando el propietario del comercio -junto a sus empleados- llegó al local y encontró la puerta de las oficinas abiertas. El escenario era claro: los ladrones habían actuado con planificación. La central de la alarma estaba rota, lo que dejaba fuera de servicio el sistema que debía proteger el lugar, y en los escritorios reinaba el desorden.

El faltante fue inmediato: voceros confiaron que entre lo sustraído se constató que se robaron 150 mil pesos en efectivo guardados en uno de los cajones, un televisor de 50 pulgadas y un celular. A eso se sumaba un detalle clave: también se habían llevado el DVR, es decir, el equipo donde se almacenaban las grabaciones de las cámaras de seguridad, lo que dejaba a la concesionaria sin registros visuales del asalto.

La maniobra incluyó además el forzamiento del portón trasero que da al fondo del comercio, lo que habría sido la vía de salida de los delincuentes con los objetos sustraídos. Lo más llamativo fue que, según relató el denunciante, en ningún momento recibió alertas de la empresa de monitoreo.

El caso fue denunciado formalmente y se encuentra bajo investigación judicial. Ahora, el foco está puesto en dos frentes: por un lado, el análisis del entorno y la posibilidad de que los delincuentes hayan realizado tareas de inteligencia previa para conocer los movimientos del comercio; por el otro, la revisión técnica del sistema de seguridad, que nunca dio aviso.

 

LE PUEDE INTERESAR

imagen

A plena luz del día, la amenazó con un arma y le sacó todo

LE PUEDE INTERESAR

Cayó una bandita de ladrones tras un robo a metros de Camino Centenario: seis de ellos eran menores

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nelson Castro advirtió sobre la salud de Milei: "Tiene un problema psíquico importante de comportamiento"

Habilitaron la onda verde en el nuevo tramo de Diagonal 74 en La Plata

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

La Reserva tripera perdió un amistoso ante el Sub 20

El Pincha le ganó la pulseada al Lobo

Israel avanza sobre Ciudad de Gaza y pide evacuar

Una cafetería y un viaje hacia nuestro pasado

Frases célebres que siguen dando la vuelta al mundo

Libros más vendidos

“El desperdicio”: una novela sobre una vida que se desmorona

VIDEO. Localía fuerte Los Tilos no se baja y triunfazo de San Luis
Últimas noticias de Policiales

“Delito sin receta”: se llevaron 4.700 pastillas de clonazepam

Venían desde Varela para robar cables en La Plata

En patota, ocho ladrones atacaron a un adolescente

Un ciclista pelea por su vida tras ser embestido por un auto en la Ruta 2
La Ciudad
Morosos por necesidad: la plata no alcanza y aparece la deuda sin fin
El primer voto de los jóvenes: preocupaciones, alertas y futuro en pugna
Presentan un proyecto para regular a los criaderos de perros: estalló la polémica
Oficios, baile, huerta: los cursos gratis en la Ciudad
Alerta: pasaportes con errores impiden su lectura en aeropuertos
Deportes
El Pincha le ganó la pulseada al Lobo
Un descanso feliz con aire en ambas tablas
La Reserva tripera perdió un amistoso ante el Sub 20
El Pincha siguió con la preparación en UNO
Boca recupera jugadores y espera por los lesionados
Información General
Fallo histórico A pagar por piratear para una IA
Crecen las compras online al exterior
Fin de una época: una multitud despidió en Milán a Giorgio Armani
Hoy es 6/9, Día Mundial del Sexo Oral: tabúes, lo que dicen los expertos y cuidados
Incendios forestales: alertan por su enorme impacto
Espectáculos
La Escandaloneta: campeones del mundo, también en líos del corazón
¡Huyen!: estrellas que le dicen “no” a Estados Unidos
Jacob Elordi: el galán detrás del monstruo
Ventajas de visitar el cuarto oscuro
Guía de cines

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla