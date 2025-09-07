Forzaron el portón trasero y vaciaron las oficinas de una concesionaria

La rutina de un comercio en La Plata se vio interrumpida por un hecho delictivo que dejó en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad. Una concesionaria de automóviles ubicada en 44, entre 143 y 144, fue blanco de un robo durante la madrugada, mientras el lugar permanecía cerrado. Los delincuentes ingresaron al local, forzaron accesos internos, desactivaron el sistema de alarma y se llevaron dinero en efectivo, un televisor y un celular, además del DVR con las grabaciones de las cámaras de seguridad.

El hecho fue descubierto ayer por la mañana, alrededor de las 10, cuando el propietario del comercio -junto a sus empleados- llegó al local y encontró la puerta de las oficinas abiertas. El escenario era claro: los ladrones habían actuado con planificación. La central de la alarma estaba rota, lo que dejaba fuera de servicio el sistema que debía proteger el lugar, y en los escritorios reinaba el desorden.

El faltante fue inmediato: voceros confiaron que entre lo sustraído se constató que se robaron 150 mil pesos en efectivo guardados en uno de los cajones, un televisor de 50 pulgadas y un celular. A eso se sumaba un detalle clave: también se habían llevado el DVR, es decir, el equipo donde se almacenaban las grabaciones de las cámaras de seguridad, lo que dejaba a la concesionaria sin registros visuales del asalto.

La maniobra incluyó además el forzamiento del portón trasero que da al fondo del comercio, lo que habría sido la vía de salida de los delincuentes con los objetos sustraídos. Lo más llamativo fue que, según relató el denunciante, en ningún momento recibió alertas de la empresa de monitoreo.

El caso fue denunciado formalmente y se encuentra bajo investigación judicial. Ahora, el foco está puesto en dos frentes: por un lado, el análisis del entorno y la posibilidad de que los delincuentes hayan realizado tareas de inteligencia previa para conocer los movimientos del comercio; por el otro, la revisión técnica del sistema de seguridad, que nunca dio aviso.