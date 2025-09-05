Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Giro en el expediente

La ex de Herman Krause acataría la orden judicial

Según fuentes del caso, presentó un escrito donde acepta el encuentro de sus hijos con el padre. ¿Ficción o realidad? Horas clave

La ex de Herman Krause acataría la orden judicial

Juliana Magalhaes

5 de Septiembre de 2025 | 02:41
Edición impresa

Juliana Magalhaes de Lima, madre de los hijos de Herman Krause, quien disputa por una revinculación en su propio territorio, Brasil, presentó un escrito en el expediente judicial, donde aseguró que acatará la orden que impuso el juez federal de ese país, quien como se sabe hizo lugar a los encuentros bajo un esquema que contempla lo virtual y la presencialidad.

Si bien la mujer desoyó la medida, al no conectarse al link preparado para los días lunes y martes pasado, en los que se iban a dar las dos primeras citas por un enlace de internet, la novedad pasa por el documento que se acaba de incorporar a la causa, en el que Magalhaes de Lima mostró una actitud diferente.

Seguramente acorralada por la posibilidad de recibir una sanción y que sea la Policía la que lleve a los menores -Paco y Mateus- a un shopping de la ciudad de San Pablo para la reunión con el padre, desistió de tanta resistencia.

¿Cumplirá entonces con lo dispuesto por el magistrado? Herman Krause, en diálogo con EL DIA, no está tan seguro.

“Desde la lógica digo que debe cumplir con su palabra y con lo que le impuso el juez. Es incluso mucho mejor para los nenes. Menos traumático. Ahora, conociéndola muy de cerca, sé de lo que es capaz y no puedo estar 100 por ciento seguro. Ojalá por el bien de mis hijos que la corte con todo esto”, expresó.

Krause contó que por mucho tiempo esperó este momento, ya que hace dos años que no ve a los chicos. “Deben estar enormes”, conjeturó.

También, asesorado por especialistas en psicología y revinculaciones en contextos de alienación parental, sabe que el encuentro puede salir muy diferente a lo esperado. Incluso durar unos pocos minutos.

“Estoy preparado para lo mejor y para lo peor. Hace dos años le están diciendo a mis hijos que soy un monstruo y se tienen que ver con el monstruo. Igual confío en que aflorará el amor que nos tenemos. Ellos saben que no le hice absolutamente nada de lo que dijeron. Igual voy a respetar sus tiempos”, indicó con los pies sobre la tierra.

Agradecido con su abogado brasileño, al que describió como “muy humano”, se quedará hasta fin de mes en suelo carioca a la espera de mejor el vínculo y mostrarle a Paco y Mateus todos los videos que le llevó de su familia e incluso de sus compañeritos de la escuela de City Bell, a la que concurrían.

Después vendrá una nueva pericia y, con su resultado, tal vez se de la batalla más compleja. La que buscará devolver a los menores a su centro de vida en la Argentina.

 

