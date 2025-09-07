Hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Pelirrojo: curiosidades y la cuestión del "orgullo rojo"

Ya se vota en la Provincia de Buenos Aires: mucho en juego más allá de lo legislativo
Ya se vota en la Provincia de Buenos Aires: mucho en juego más allá de lo legislativo
Cada 7 de septiembre se celebra el Día Mundial del Pelirrojo, una fecha dedicada a celebrar a las personas con este peculiar y llamativo color de cabello.
La idea surgió en 2005 gracias a un fotógrafo llamado Bart Rouwenhorst, quien puso un anuncio en el periódico buscando pelirrojos para una sesión de fotos.
La respuesta fue abrumadora: en lugar de las 15 personas que esperaba, ¡aparecieron 150! Inspirado por el éxito, Bart decidió organizar un festival anual en la ciudad de Breda, en Holanda.
Desde 2006, este evento ha crecido hasta convertirse en una gran reunión internacional conocida como el "Redhead Days", que ha popularizado el 7 de septiembre como el Día Mundial del Pelirrojo.
El color de cabello anaranjado se debe a la mutación del gen MC1R, que aumenta la producción de feomelanina, el pigmento rojizo. Esta característica no solo afecta al cabello, sino que también les da una piel más clara y sensible a los rayos UV.
Además, los pelirrojos tienen algunas particularidades biológicas:
Vitamina D: Su piel es más eficiente para sintetizar vitamina D, esencial para la salud de los huesos.
Sensibilidad: Suelen ser más sensibles a los cambios de temperatura y al dolor, un rasgo ligado al mismo gen.
Aunque los pelirrojos representan solo el 1-2% de la población mundial, son especialmente comunes en países como Escocia (13%) e Irlanda (11%).
A lo largo de la historia, los pelirrojos han sido víctimas de mitos y prejuicios, siendo injustamente señalados como personas de "mala suerte". Esta discriminación se remonta incluso al antiguo ejército romano. Sin embargo, en la actualidad, existe un movimiento de reivindicación conocido como el "orgullo rojo", que transforma la discriminación en una celebración de la identidad.
Pelirrojos famosos en Argentina
Seguramente en la Argentina, en donde no son pocos los pelirrojos famosos, también será un día para celebrar. El ex jugador de Boca Valentín Barco, el ex Estudiantes Leonardo Gil, el conductor Miguel Granados y los periodistas Martín Liberman y Agustina Kampfer son algunas de las celebridades pelirrojas que forman parte de la comunidad del "orgullo rojo" en nuestro país.
