Política y Economía

La Plata elige 12 concejales y seis diputados provinciales

En la Ciudad compiten 17 listas de candidatos para renovar la mitad del Concejo y los escaños de la Ciudad en la Legislatura

La Plata elige 12 concejales y seis diputados provinciales
Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

7 de Septiembre de 2025 | 03:17
Edición impresa

Los platenses concurrirán hoy a las urnas para elegir seis diputados provinciales por la Octava sección electoral, 12 concejales y cinco consejeros escolares, en el marco de una oferta electoral en la que se presentan 17 listas de candidatos. No obstante, el peso se concentran en las fuerzas políticas del oficialismo de Fuerza Patria, La Libertad Avanza, Somos Buenos Aires y el Frente de Izquierda.

Según el padrón oficializado por la Junta Electoral bonaerense, en la Ciudad hay 639.839 electores habilitados para votar, y 1.840 mesas de votación, que se distribuirán en 340 establecimientos en todo el partido, siendo 329 de electores nativos.

Al ser municipio y sección electoral provincial, La Plata elegirá seis escaños en la Cámara de Diputados bonaerense, ocupados hasta diciembre por los peronistas Ariel Archanco, Lucía Iañez y Juan Malpeli, quienes vuelven a postularse por la boleta de Fuerza Patria para su reelección, además de la dirigente del PRO Julieta Quintero, el radical Claudio Frangul y Fabián Perechodnik, que dejan su banca.

Quintero, en tanto, se postula a la reelección por la lista libertaria que encabeza Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, en tanto que en tercer lugar se postula Juan Esteban Ostaba.

En el caso de Somos Buenos Aires, la lista de candidatos a diputados provinciales por La Plata está encabezada por el radical Pablo Nicoletti, seguido de Antonela Moreno y el dirigente de la Coalición Cívica Emilio González Ascurra.

En La Plata, para la elección de una banca de diputado provincial, una fuerza debe obtener el 16,66 por ciento de los votos válidos, restando los votos blancos.

En el caso de los concejales, para la elección de un edil deben obtenerse el 8,33 por ciento.

EL CONCEJO

A nivel municipal, en los comicios de hoy se elegirá la renovación de la mitad de la integración del Concejo Deliberante platense. Es decir, de 24 bancas se eligen 12 nuevos ediles para los próximo cuatro años.

La lista del intendente, Julio Alak, está encabezada por el actual secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Sergio Resa, seguido por la referente del sindicato de Comercio de La Plata, Romina Santana, y por el actual concejal Juan Manuel Granillo Fernández, referenciado en el espacio de Victoria Tolosa Paz, que se postula a su reelección. La nómina está completada por la prosecretaria de Medios de la UNLP, Josefina Bolis, de la línea liderada por Florencia Saintout, y el massista, dirigente de Villa Elvira Raúl Recavarren, en los primeros lugares.

La lista de los candidatos a concejales de La Libertad Avanza está liderada por el exsenador provincial y actual funcionario del ministerio de Seguridad de la Nación, Juan Pablo Allan. El bullrichista, que había sido precandidato a intendente de la Ciudad en la PASO de Juntos por el Cambio de 2023, está seguido por los dirigentes platenses Sabrina y Gastón Álvarez, del espacio libertario local.

Como en la lista seccional, a nivel municipal la nómina de Somos Buenos Buenos está encabezada por dos radicales. Se trata del dirigente Leandro Bazze, quien está seguido por la actual concejal Manuela Forneris, que apuesta a su reelección, y que está seguida por el escribano Mariano Penas.

La izquierda presentó esta vez cuatro espacios diferentes, mientras que las agrupaciones liberales y libertarias que se postulan tanto en el nivel seccional como municipal es de, al menos, cinco.

De la relación de fuerzas actual en el deliberativo local, el oficialismo pondrá en juego cinco de las 10 bancas de su bancada, en tanto que el radicalismo lo hará con tres de sus cinco integrantes. Distribuidos aún en dos bloques, el PRO-JxC y La Libertad Avanza tienen sumados siete concejales, de los que ponen en juego tres.

El PRO Vecinal, un espacio escindido del resto de los amarillos tras el acuerdo electoral con los libertarios, en tanto, quedará con una de las dos bancas que lo componen.

Además, los platenses elegirán cinco consejeros escolares, es decir, la mitad de la integración total del Consejo Escolar de la Ciudad. Para la elección de un consejero, una fuerza política requiere obtener el 20 por ciento de los votos.

 

 

Elección Provincia: mucho en juego más allá de lo legislativo
