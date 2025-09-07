Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Violencia extrema en Melchor Romero

Abusó de su pareja y amenazó con matarla

Abusó de su pareja y amenazó con matarla

La zona del hecho

7 de Septiembre de 2025 | 03:15
La denuncia desesperada de una mujer de 55 años en Melchor Romero destapó una situación de violencia extrema que se extendió durante años puertas adentro. El caso terminó con la aprehensión de un hombre de 44 años y el secuestro de varias armas de fuego en un operativo de urgencia dispuesto por la Justicia.

Según la reconstrucción judicial, la víctima convivía con el acusado desde hacía una década en una vivienda de la zona de 527 entre 177 y 178. Durante ese tiempo, la relación estuvo atravesada por episodios de violencia física y psicológica que, en los últimos días, derivaron en una escalada aún más grave.

La mujer relató que, en las últimas horas, su pareja la golpeó, la obligó a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad y la amenazó con un arma de fuego larga, con la que incluso llegó a efectuar disparos a centímetros de ella. Aterrada, contó que fue privada de su libertad dentro del domicilio y que solo pudo escapar cuando el agresor se quedó dormido. Su primera reacción fue acudir a la comisaría más cercana para pedir ayuda.

La denuncia encendió las alarmas en el sistema judicial. Con intervención de la UFI N°11 y aval del Juzgado de Garantías N°1, se dispuso un allanamiento en urgencia, amparado en el artículo 59 del Código Procesal Penal. La medida alcanzó dos domicilios en la misma zona de Romero y se llevó a cabo con rapidez ante la gravedad de los hechos denunciados.

El procedimiento fue encabezado por personal de la comisaría 14ª, con apoyo de efectivos de otras dependencias que se desplegaron en las inmediaciones de la vivienda afectada. La irrupción en el domicilio confirmó el panorama descrito por la víctima: dentro del inmueble se hallaron dos carabinas calibre 22 sin numeración visible, culatas de rifle y un total de 14 cartuchos intactos. Todas las armas fueron secuestradas y quedaron a disposición de la Justicia.

 

