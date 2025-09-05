Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números que salieron hoy del Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

Espectáculos |En vivo

Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+

Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
5 de Septiembre de 2025 | 09:16

Escuchar esta nota

Durante el pase entre Eduardo Feinmann y Pablo Rossi al aire en A24, el conductor de El Noticiero se burló de Luis Majul evocando un sonoro episodio que compartieron en la pantalla de LN+.

Así, mientras los periodistas mencionados, junto a Ignacio Ortelli, repasaban algunas filtraciones de imágenes y audios en el transcurso de distintas campañas electorales, salió el escándalo que explotó luego de la divulgación de la foto del festejo de cumpleaños de la ex primera dama Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos, en plena vigencia de la disposición de aislamiento debido a la pandemia. 

"Vos fuiste el primero en mostrar la foto de Olivos", comentó Ortelli en el recorte de video que se viralizó a través de la cuenta @TeleBizarra.

Alli, Feinmann asintió y completó: "Así es, después me siguió Guadalupe Vázquez, que amplificó mucho más el tema".

Pero el comentario no quedó ahí, ya que Eduardo Feinmann le recordó a Pablo Rossi que también estuvo presente el momento de la difusión de la foto en cuestión, ya que ambos trabajaban juntos en LN+. "Menos mal que tengo un testigo vivo", deslizó el conductor antes de despacharse con una inesperada imitación de Luis Majul.

Entonces, contó: "Estábamos sentaditos en la mesa, con un Majul que no nos quería ni dejar hablar", tiró Feinmann desatando las risas de Rossi y Ortelli.

LE PUEDE INTERESAR

El caso de la madre de Ayelén Paleo: revelaciones sobre la trata de personas en nuestro país

LE PUEDE INTERESAR

Se filtraron filosos detalles de la actitud de Lamine Yamal cuando Nicki Nicole regresó a la Argentina

Luego, el periodista reveló que al señalar que tenía la controversial foto de Olivos, el periodista de LN+ se puso claramente nervioso.

"Yo digo 'tengo una foto de...', y Majul temblaba 'ay, ¿estamos seguros'", satirizó Eduardo Feinmann ante la complicidad de sus colegas de A24.

Para terminar con el episodio, el conductor le dedicó a Luis Majul un irónico: "¡Vamos viejo!". Mientras que Pablo Rossi en "modo cómplice" reconoció entre gestos y risas recordar aquel icónico momento.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Agenda de Buenos Aires

¿Salimos el finde? Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cuándo empieza la veda electoral y qué estará prohibido

VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región

Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad

Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización

Con doblete de Messi y uno del Toro Martínez, la Selección goleó 3 a 0 a Venezuela en el Monumental
+ Leidas

VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

Centenario: 15 minutos desde 511 hasta Villa Elisa

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

¡Gracias por tanto! Lionel Messi y una despedida perfecta

Gimnasia se mide frente a Racing en el Cilindro

VIDEO. Jugueterías por la inclusión en La Plata: muñecos y juegos que rompen el molde

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Argentina vs Venezuela
Últimas noticias de Espectáculos

El caso de la madre de Ayelén Paleo: revelaciones sobre la trata de personas en nuestro país

Se filtraron filosos detalles de la actitud de Lamine Yamal cuando Nicki Nicole regresó a la Argentina

En su último partido en Argentina: tierna complicidad de Messi y sus hijos antes de entrar a la cancha

El hilo rojo: dos famosos atrapados en la telaraña del amor
Deportes
El reemplazante de Colapinto terminó último, muy cerca de Gasly: flojo comienzo de Alpine en Monza
¡Gracias por tanto! Lionel Messi y una despedida perfecta
Noche eterna: el Monumental fue un teatro de despedida
El “Dibu” estableció una nueva marca
Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile
La Ciudad
Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio
Los números que salieron hoy del Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 5 de septiembre del 2025
La Plata arrancó con temperaturas bajo cero: ¿cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana?
Corte en la venta de GNC: ¿cuándo se normaliza el expendio en La Plata?
Policiales
Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo
La Justicia define el futuro de los acusados en la causa del fentanilo
En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro
El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial
En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria
Información General
Carrefour compra una importante cadena de supermercados del interior: ¿qué va a pasar con Super A?
La Masacre de Múnich 1972: el atentado que manchó de sangre a los Juegos Olímpicos
Ola polar en La Plata: el fenómeno climático que demora la primavera
Imputan a los herederos del ex funcionario nazi
Compras on line, con botón de arrepentimiento

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla