Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+

Durante el pase entre Eduardo Feinmann y Pablo Rossi al aire en A24, el conductor de El Noticiero se burló de Luis Majul evocando un sonoro episodio que compartieron en la pantalla de LN+.

Así, mientras los periodistas mencionados, junto a Ignacio Ortelli, repasaban algunas filtraciones de imágenes y audios en el transcurso de distintas campañas electorales, salió el escándalo que explotó luego de la divulgación de la foto del festejo de cumpleaños de la ex primera dama Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos, en plena vigencia de la disposición de aislamiento debido a la pandemia.

"Vos fuiste el primero en mostrar la foto de Olivos", comentó Ortelli en el recorte de video que se viralizó a través de la cuenta @TeleBizarra.

Alli, Feinmann asintió y completó: "Así es, después me siguió Guadalupe Vázquez, que amplificó mucho más el tema".

Pero el comentario no quedó ahí, ya que Eduardo Feinmann le recordó a Pablo Rossi que también estuvo presente el momento de la difusión de la foto en cuestión, ya que ambos trabajaban juntos en LN+. "Menos mal que tengo un testigo vivo", deslizó el conductor antes de despacharse con una inesperada imitación de Luis Majul.

Entonces, contó: "Estábamos sentaditos en la mesa, con un Majul que no nos quería ni dejar hablar", tiró Feinmann desatando las risas de Rossi y Ortelli.

Luego, el periodista reveló que al señalar que tenía la controversial foto de Olivos, el periodista de LN+ se puso claramente nervioso.

"Yo digo 'tengo una foto de...', y Majul temblaba 'ay, ¿estamos seguros'", satirizó Eduardo Feinmann ante la complicidad de sus colegas de A24.

Para terminar con el episodio, el conductor le dedicó a Luis Majul un irónico: "¡Vamos viejo!". Mientras que Pablo Rossi en "modo cómplice" reconoció entre gestos y risas recordar aquel icónico momento.