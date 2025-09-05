Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

En el marco de las elecciones legislativas del próximo domingo 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido
5 de Septiembre de 2025 | 08:00

Escuchar esta nota

De cara a las elecciones legislativas que se celebrarán este domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, desde este viernes a las 8 de la mañana comenzó a regir la veda electoral, un período en el que se restringieron una serie de actividades públicas y políticas para garantizar un clima de reflexión en la antesala de la votación.

De esta forma, la veda se extenderá durante todo el fin de semana, finalizando 48 horas después de su inicio.

¿Cuándo termina la veda electoral 2025?

Este viernes 5 de septiembre a las 8:00 hs. comenzó la veda electoral y se extenderá hasta el domingo 7 a las 21:00 hs, tres horas después del cierre de los comicios.

Cuándo y cuánto cobrarán los policías de la Bonaerense afectados a las elecciones en la Provincia

Qué no se puede hacer: las prohibiciones principales

Durante el período de veda, quedan prohibidas las siguientes actividades:

- Actos y propaganda: Realizar actos públicos de campaña, hacer proselitismo, repartir boletas, abrir locales partidarios y publicar avisos en medios.
- Redes sociales: Postear en redes sociales o realizar cualquier actividad online con el fin de promover el voto por un candidato en particular.
- Encuestas: Publicar o difundir los resultados de sondeos y encuestas preelectorales.
- Venta de alcohol: Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 20:00 hs del sábado y hasta el cierre de la veda.
- Espectáculos: Realizar espectáculos masivos al aire libre o en recintos cerrados, como fiestas, eventos deportivos o funciones teatrales.
- Portación de armas: Está prohibida para los ciudadanos durante todo el período de veda.

El domingo en La Plata habrá micros gratis por las elecciones

¿Hasta qué hora no se pueden difundir los resultados?

La legislación electoral establece que los resultados de los comicios, ya sean de boca de urna o del escrutinio provisorio, solo pueden comenzar a difundirse a partir de las 21:00 hs del domingo, una vez cumplidas las tres horas desde el cierre de la votación.

