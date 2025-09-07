La Escandaloneta: campeones del mundo, también en líos del corazón

La Scaloneta tiene un líder indiscutido: todos admiran a Messi, quieren ser como él. Dentro de la cancha, claro: fuera de la cancha, son varios los que no imitan su ordenada vida familiar y su aversión por el escandalete. De hecho, desde que salieron campeones del mundo en 2022, los jugadores de la Selección nacional han protagonizado numerosos líos bien mediáticos, que repasamos a continuación.

DE PAUL: EL PRIMER SOLDADO DE LA ESCANDALONETA

Quien inauguró esta nueva faceta mediática de la Scaloneta fue Rodrigo De Paul: cuando todavía no era campeón del mundo, pero ya campeón de América, se separó de su mujer, Camila Homs (actualmente en pareja con José Sosa, jugador del Pincha, y esperando una beba) e inició rápidamente una relación con Tini Stoessel.

Tan rápido fue todo que, claro, se sospecha que las relaciones se “pisaron”: Homs mezcló declaraciones anti-Tini con otras donde afirmaba que se habían separado por otras cuestiones, pero la ruptura le dolió. También a De Paul, que fue a tribunales y tuvo que pagar una linda suma de dinero para arreglar con la madre de sus dos hijos, Francesca y Bautista, mientras afloraban rumores de crisis en su nueva relación, a causa del desgaste que había provocado el runrún mediático.

Lo que mal empieza, mal acaba, y De Paul y Tini terminaron separados. Pero cada tanto se veían, se visitaban, se escribían. Crónica de un final anunciado: ella estaba en pareja otra vez cuando él reapareció en su vida, y ahora son pareja de nuevo. Y están comprometidos, prontos a casarse... aunque la boda, ahora, está en duda.

MAC ALLISTER: PARA NADA TÍMIDO

A De Paul le siguió el ejemplo, tras el Mundial, Alexis Mac Allister, otro de los valores clave en la mitad de Scaloni. Timidón, tranquilo, Alexis parecía el último scalonista capaz de protagonizar un escandalete, hasta que decidió dejar a su pareja, que vivía con él en Inglaterra, en las Fiestas, y rápidamente rearmar el rancho con su mejor amiga.

La historia resultó aún más picante porque Cami Mayan era su pareja desde la adolescencia, desde los días en La Pampa. Y de hecho, durante su vida en la provincia, la nueva “Mrs. Mac Allister” los frecuentaba, compartía momentos con ellos.

Toda una traición, que se completó con una ruptura con poco timing, en pleno festejo navideño, aunque, al parecer, la crisis venía desde antes del Mundial. A él, de hecho, se lo ve muy poco contento en la foto que se sacó con Cami, el día que las parejas de los jugadores pudieron entrar a la concentración.

Pero así es el amor: Alexis y Cova esperan ahora su primer hijo. Cami, al menos, se convirtió en una emergente influencer que intenta olvidar las penas de un amor roto súbita y públicamente a puro canje y viajecito.

ENZO FERNÁNDEZ: VOLVER CON LA FRENTE MARCHITA

Enzo Fernández quería disfrutar de la fama: tras ser campeón del mundo muy jovencito, así le dijo a su pareja de toda la vida, Valentina Cervantes, para explicarle que la dejaba y partía hacia el fondo de la noche.

Vivían juntos, en Inglaterra, con sus hijos, y de repente él decidía que quería ver a otras mujeres. Le duró poco la fiesta de la soltería a Enzo: fue vinculado con varias mujeres, incluso con Nicki Nicole, en pareja recientemente con Lamine Yamal, pero volvió medio año más tarde, pidiéndole perdón a Valentina.

“La segunda oportunidad siempre se da, en general con cualquier persona. Porque somos seres humanos y podemos cometer errores”, dijo Cervantes, aunque advirtió: “Ya terceras oportunidades no, no hay tercera ni cuarta”.

NICO GONZÁLEZ EL ÚLTIMO ESCANDOLOSO

Nico González es el último soldado de la Scaloneta en subirse a la Escandaloneta: apareció en un boliche porteño muy cerquita de Sabrina Rojas, cuando, en teoría, estaba en pareja con Paloma Silberberg.

Paloma contó luego que ya estaban separados, y que ella ya sabía de las infidelidades de él: “La casa que teníamos en Italia teníamos cámaras de seguridad y él pensó que yo no las tenía más porque mandó a cambiar las contraseñas, pero yo las seguía teniendo porque estaban con mi mail”, reveló. En las cámaras, lo vio con otra chica. “Se me cagó de risa en la cara. No los vi en nada privado. No hay cámaras en los cuartos gracias a Dios. Los vi en el living, en la pileta...”, indicó. “Re morbo, pero me súper sirvió ver todo eso para cerrar para siempre el capítulo. Cerrás o cerrás, olvidate”.

Sabrina, entonces, “no fue el motivo de la separación. La verdad es que pasaron un montón de cosas más, que yo creo que pasaron todos los límites. Ese video que salió, no es más que dos personas hablando en un boliche y no fue el motivo de la separación”.

GARNACHO: ESCANDALONETA JUNIOR

Alejandro Garnacho es uno de los “europibes” que Scaloni eligió para este nuevo ciclo de La Scaloneta: el extremo del Manchester venía siendo protagonista en su equipo y ganando terreno en la Selección, pero hace rato su vida entró en una de esas espirales que solo los futbolistas saben aprovechar.

Apartado del Manchester y ahora con rumbo a Chelsea tras meter presión para que lo vendan, Garnacho también está en crisis sentimental: es padre, junto a Eva García, pero parece con la madre de su hijo están distanciados, y mientras él apareció en público con dos influencers distintas, algo que parece reflejar el ritmo de vida que el joven delantero ha elegido.

PAREDES: UNA RELACIÓN COMPLICADA

Quien logró desactivar la bomba, a diferencia de sus compañeros, fue Leandro Paredes, quien navegó hace un tiempo rumores de separación de su pareja, Camila Galante, con quien está desde que los dos eran muy jovencitos y con quien comparte dos criaturas.

La raíz de la crisis sería familiar: “La familia de él jode en la relación con ella. Ella no soporta que él mantenga a toda la familia”, contaron en “Socios del Espectáculo”, donde dijeron que “ella se lo plantea pero es como hablarle a la pared. Porque él quiere seguir ayudando a su familia”.

“Estaba todo bien en la pareja, ella fue la primera novia de Paredes, él jugaba en inferiores con Ramiro Galante, el hermano de ella, y estaba todo bien hasta que empezó a jugar en primera”, relataron en el programa. Pero, según el panel, cuando Paredes empezó a cobrar, “parece que a ella no le gustaba mucho que él bancara a la familia”.

Pero en medio de rumores fuertes de divorcio, Galante rompió el silencio con un contundente posteo en Instagram: publicó una foto junto al campeón del mundo y sus hijos, y escribió un sentido mensaje debajo. “OHANA”, tipeó Galante, una palabra que en la cultura hawaiana significa familia.

Pero la historia no terminó ayer: Paredes volvió a estar en el ojo de la tormenta cuando apareció un video suyo, metiéndose a la pileta muy divertido con Wanda Nara. Aunque la cosa quedó ahí: después de todo, el video nada confirma respecto a algún tipo de infidelidad. Solo que Paredes está en calzones.

PALACIOS: CON LAS MANOS EN LA MASA

También se ha vuelto mediática la mujer de Exequiel Palacios, Yésica Frías, que descubrió que el jugador de fútbol la engañaba cuando volvió antes de un viaje por cuestiones médicas.

Sin avisarle a su marido, intentando sorprenderlo, llegó a su hogar y lo encontró, al menos según su versión de los hechos, con la modelo Rocío Hrabar, supuesta amante del mediocampista del Bayer Leverkusen que vio algunos minutos en Qatar.

Yésica calificó la pasada semana de “humillantes” las imágenes de Palacios y su amante, ella con valijas en la puerta de su casa alemana, para colmo, y dijo en Instagram que la situación muestra quién es verdaderamente el jugador. “¿Creés que ahora, por ser ganador del Mundial, se la creyó y se olvidó quién es?”, la consultaron. “Lo dijiste vos”, respondió Frías. “Yo estuve en su peor momento, y él, en el mío, me soltó la mano”, escribió y luego no dudó en contestar con un “mejor ni preguntar” cuando le consultaron por la familia del jugador.

Tiempo después de la separación, Yésica rompió el silencio sobre su relación: dijo que a Palacios se le “subieron los humos” tras ser campeón del mundo, contó que la familia de él pensaba que ella solo quería dinero, y reveló que una actitud violenta del padre le hizo replantearse su matrimonio y por eso quiso terminar todo de una. “Yo me termino separando cuando el papá de él en mayo me quiere pegar. Exequiel se puso en el medio. Yo le dije que eso no era vida ni para él ni para mí. En agosto, vengo para la Argentina y me entero de que estoy embarazada. Terminé perdiendo el embarazo por todo lo que pasé. Después de Qatar, sentí que se le subieron los humos de campeón y que él cambió”, describió. “No lo odio, lo quise muchísimo, pero todo ese amor que tenía por él se me fue porque me decepcionó como persona”.