Las escuelas de La Plata en los primeros minutos de la votación en la elección 2025 de la Provincia de Buenos Aires. Foto: Roberto Acosta

A las 8 de la mañana de este domingo abrieron las mesas de votación de la elección 2025 en la Provincia de Buenos Aires y los bonaerenses ya eligen 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad de la Legislatura, donde se definirá el mapa de las dos cámaras parlamentarias que resultan claves para que el gobernador Axel Kicillof pueda garantizarse la sanción de leyes en sus últimos dos años de mandato. También se eligen concejales y consejeros escolares en cada uno de los 135 municipios -entre ellos La Plata, Berisso y Ensenada- de la Provincia.

LEA TAMBIÉN Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires

Se trata de la primera vez que la provincia de Buenos Aires realiza sus comicios en forma separada del calendario nacional -se vota el 26 de octubre-y se rompe así con el habitual efecto arrastre. Y será en medio de una fuerte polarización entre el presidente Javier Milei -que busca consolidar su modelo económico y político en el último bastión del kirchnerismo- y Kicillof -que se juega también gran parte de su proyecto presidencial para 2027-, quienes tuvieron la hegemonía de la campaña tras la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En este escenario, hay un frente que intentará romper la polarización entre el kirchnerismo y los libertarios: Somos Buenos Aires, que emerge como un intento de ofrecer una alternativa moderada en la Provincia. La coalición reúne a peronistas disidentes, radicales, socialistas y referentes del GEN y la Coalición Cívica que intentan captar a los sectores de la sociedad que se sienten alejado de los extremos y valoran la gestión y la experiencia administrativa por sobre los discursos confrontativos.

Mientras, el sector mayoritario de la izquierda, el FIT (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) busca dar la sorpresa y ser la tercera fuerza a nivel provincial.