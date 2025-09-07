Ya se vota en la Provincia de Buenos Aires: mucho en juego más allá de lo legislativo
Ya se vota en la Provincia de Buenos Aires: mucho en juego más allá de lo legislativo
Kicillof y Milei exponen parte de su capital político en un atípico turno electoral
El voto representa la búsqueda de un mejor futuro para el país
Dónde voto: consultá aquí el padrón para las elecciones de este domingo
Elecciones, dólar intervenido y freno en la economía: ¿qué se viene ahora?
Mercado bajo presión: sólo importa el resultado de las elecciones
La Escandaloneta: campeones del mundo, también en líos del corazón
Empleos en La Plata: si estás buscando, mirá acá estos ofrecimientos de trabajo
Colapinto, US Open, Eliminatorias Europeas y más: toda la agenda deportiva de este domingo
Clásicos de juveniles: el Pincha le ganó la pulseada al Lobo
Super Cartonazo: los números de hoy domingo, que ahora regala un auto 0 km y más premios
A votar abrigados que sigue el frío en La Plata, aunque se espera un sol de primavera
“Delito sin receta”: se llevaron 4.700 pastillas de clonazepam
Presentan un proyecto para regular a los criaderos de perros: estalló la polémica
Inversión vs. hogar: claves para definir el rumbo de una compra
Forzaron el portón trasero y vaciaron las oficinas de una concesionaria
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este domingo 7 de septiembre del 2025
Morosos por necesidad: la plata no alcanza y aparece la deuda sin fin
Amigos en el trabajo y el dilema de separar “lo personal de lo laboral”
La clase media, en crisis: entre el sacudón económico, las aspiraciones y el consumo
Un ciclista pelea por su vida tras ser embestido por un auto en la Ruta 2
El crédito hipotecario se acomoda al nuevo contexto económico
Sociedad medicada y adormecida: la contracara de los fármacos del sueño y para bajar de peso
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Por primera vez son desdobladas de las nacionales. Se renuevan Diputados y Senadores. También concejales en los municipios bonaerenses. A las 8 abrieron las mesas
Escuchar esta nota
A las 8 de la mañana de este domingo abrieron las mesas de votación de la elección 2025 en la Provincia de Buenos Aires y los bonaerenses ya eligen 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad de la Legislatura, donde se definirá el mapa de las dos cámaras parlamentarias que resultan claves para que el gobernador Axel Kicillof pueda garantizarse la sanción de leyes en sus últimos dos años de mandato. También se eligen concejales y consejeros escolares en cada uno de los 135 municipios -entre ellos La Plata, Berisso y Ensenada- de la Provincia.
Se trata de la primera vez que la provincia de Buenos Aires realiza sus comicios en forma separada del calendario nacional -se vota el 26 de octubre-y se rompe así con el habitual efecto arrastre. Y será en medio de una fuerte polarización entre el presidente Javier Milei -que busca consolidar su modelo económico y político en el último bastión del kirchnerismo- y Kicillof -que se juega también gran parte de su proyecto presidencial para 2027-, quienes tuvieron la hegemonía de la campaña tras la detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En este escenario, hay un frente que intentará romper la polarización entre el kirchnerismo y los libertarios: Somos Buenos Aires, que emerge como un intento de ofrecer una alternativa moderada en la Provincia. La coalición reúne a peronistas disidentes, radicales, socialistas y referentes del GEN y la Coalición Cívica que intentan captar a los sectores de la sociedad que se sienten alejado de los extremos y valoran la gestión y la experiencia administrativa por sobre los discursos confrontativos.
Mientras, el sector mayoritario de la izquierda, el FIT (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) busca dar la sorpresa y ser la tercera fuerza a nivel provincial.
El Gobierno bonaerense centralizará la difusión de los datos del escrutinio provisorio de las elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires de este domingo 7 de septiembre en un único sitio web oficial. Aunque las mesas cierran a las 18:00, la veda de difusión de resultados rige hasta tres horas después, por lo que los primeros telegramas se publicarán a partir de las 21:00 horas.
Por primera vez son desdobladas de las nacionales. Se renuevan Diputados y Senadores. También concejales en los municipios bonaerenses. El PJ va por más poder y libertarios, por avanzar. Somos busca ser la tercera opción
Los bonaerenses eligen hoy en las elecciones 2025 46 diputados y 23 senadores para renovar la mitad de la Legislatura, donde se definirá el mapa de las dos cámaras parlamentarias que resultan claves para que el gobernador Axel Kicillof pueda garantizarse la sanción de leyes en sus últimos dos años de mandato. También se eligen concejales y consejeros escolares en cada uno de los 135 municipios -entre ellos La Plata, Berisso y Ensenada- de la Provincia.
Cuatro secciones elegirán diputados y otras cuatro, senadores. El PJ vs. los libertarios y dos disputas con terceros en discordia
Los bonaerenses que concurran hoy a las urnas decidirán la renovación de la mitad de la Legislatura, donde el peronismo buscará mantenerse como primera minoría y La Libertad Avanza procurará ampliar su representación.
En la Ciudad compiten 17 listas de candidatos para renovar la mitad del Concejo y los escaños de la Ciudad en la Legislatura
Laura Romoli
José Picón
Germán López
La de hoy es una jornada trascendente para el sistema democrático, que los argentinos vienen consolidando desde 1983, en una continuidad que ojalá se perpetúe y perfeccione. Y jamás debiera olvidarse que corrieron muchos tiempos carentes de solidez institucional, cuando la oportunidad de votar y elegir a los representantes de la ciudadanía parecían un sueño imposible de concretar. Es por eso que, en las fechas electorales, corresponde valorar esas instancias de la vida política del país.
Luis Castillo
Doce adolescentes platenses hablaron con EL DIA sobre cómo será su primera vez en las urnas. Con varios emergentes en cuanto a las deudas de la política, dijeron que su generación no quiere ser subestimada
Francisco Lagomarsino y Juan Ignacio Amicuzzi
El jefe comunal lidera la lista local del kirchnerismo para competir contra LLA, Somos, Potencia y la Izquierda, que va dividida
Como en Berisso, también en Ensenada la foto del jefe comunal, Mario Secco, aparecerá en los cuartos oscuros liderando la lista de concejales de Fuerza Patria. En esa candidatura, que todo indica que sería testimonial ya que, en caso de ganar, el intendente no asumiría en el Concejo, Secco estará acompañado en los primeros lugares por María Teresa Oropeza y Adolfo Preste.
El intendente encabeza la boleta local de Fuerza Patria en unas elecciones en las que el Concejo renueva diez bancas
Con 240 mesas de votación y un padrón de 83.267 electores habilitados para sufragar, ocho listas pugnarán en Berisso por ganar lugares de representación en el Concejo Deliberante, que renueva 10 de sus 20 bancas.
En conjunto, la región de Brandsen, Magdalena y Punta Indio, municipios que integran la Tercera Sección Electoral, suman más de 50 mil votantes habilitados para sufragar en las elecciones de hoy.
En el Interior bonaerense vota el 30 por ciento del padrón bonaerense. Pero, paradójicamente, en las cinco secciones que incluyen a comunas por fuera del Conurbano y La Plata, se eligen más bancas.
Por sus tamaños (más del 70% del padrón provincial) serán claves, aunque las bancas en juego no llegan al 40% del total
El Conurbano bonaerense contiene los dos distritos electorales más populosos de la Provincia: la Sección Primera (Norte del Gran Buenos Aires) y la Sección Tercera (Sur del Gran Buenos Aires). Entre las dos, suman más de 10 millones de electores (sobre 14 millones que tiene la Provincia) lo que implica más del 70% del padrón provincial.
Ante la realización de las elecciones legislativas, en la Ciudad se aplicará un esquema especial de servicios durante la jornada.
Los comicios son este 7 de septiembre y atención que hubo cambios en los lugares de votación
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires dispuso el padrón para las elecciones provinciales del 7 de septiembre.
En el marco de las elecciones legislativas que se celebran este domingo en la provincia de Buenos Aires, comenzará a regir durante el fin de semana la veda electoral, que incluye la prohibición total de la venta de bebidas alcohólicas, conocida popularmente como "Ley Seca".
De cara a la jornada electoral de este domingo en la ciudad, la Municipalidad de La Plata brindó información útil para los vecinos y vecinas que este 7 de septiembre elegirán representantes comunales y provinciales.
Se acercan las elecciones provinciales, y debido a que en las anteriores fueron muchos los argentinos que decidieron no ir a votar, esta vez surgen dudas con respecto a cuantos se acercarán a dar su voto.
La Junta Electoral bonaerense fijó el horario de difusión del escrutinio provisorio y definió nuevas reglas para el cierre de votación
La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (JEP) informó que los primeros resultados de las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre estarán disponibles a partir de las 21 horas, o bien cuando se haya alcanzado al menos un 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral. Así lo establece la Resolución Técnica 162/25.
Las escuelas de La Plata en los primeros minutos de la votación en la elección 2025 de la Provincia de Buenos Aires. Foto: Roberto Acosta
Las escuelas de La Plata en los primeros minutos de la votación en la elección 2025 de la Provincia de Buenos Aires. Foto: Roberto Acosta
Las escuelas de La Plata en los primeros minutos de la votación en la elección 2025 de la Provincia de Buenos Aires. Foto: Roberto Acosta
Momentos Clave
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí