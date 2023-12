Estefi Berardi pidió la Tarjeta Alimentar, tras los anuncios de Caputo: "Me gustaría"

Estefi Berardi se sumó a las críticas que recibió Luis Caputo luego de anunciar una fuerte devaluación. El ministro de Economía de Javier Milei confirmó, luego de mencionar la suba del dólar en un 118%, que los beneficios de la Tarjeta Alimentar tendrían una modificación del 50%.

En “Poco Correctos”, el programa del Chino Leunis y el Pollo Álvarez en Canal Trece, Berardi se encargó de leer tuits de los famosos en contra de la devaluación. El primero en salir en pantalla fue Jorge Rial.

Mientras en el fondo se visualizaban los mensajes del periodista de espectáculos, la ex angelita dijo: “Se expresó Rial en las redes, otro picante también. Tuiteó y puso ‘ojo que bajaron los ministerios a título nominativo. No en sueldos, porque hay secretarías que cobran con rango ministerial. El de Karina Milei y el de Adorni, el vocero presidencial. La plata de la casta no se toca”.

“Dice ‘el costo no lo paga la casta, eras vos, era yo, eran todos, menos ellos’. El de arriba dice ‘ahora se entiende lo de la ampliación de la ayuda social. Con estas medidas parte de la clase media caerá en la pobreza y necesitará de los planes para sobrevivir. Pero la casta no se toca’”, siguió la panelista.

Berardi quiere la Tarjeta Alimentar

En este sentido, la ex panelista de LAM sostuvo: “Me subo a este tuit de Rial, pienso igual”. “Yo quiero la Tarjeta Alimentar, porque me mato laburando y cómo es eso. Me gustaría saber”, agregó.

El Pollo Álvarez le indicó que no se la iban a dar, a lo que ella consultó el por qué. “Porque no calificas para la Tarjeta Alimentar. Tenes que estar en situación de vulnerabilidad y vos trabajas y tenes ingresos”, le explicó Belén Ludueña.

A lo que Berardi cerró: “Si pero por ejemplo, me gustaría preguntarle, sé que tenemos conectado al panelista, cómo es el tema. Bueno, en un rato le voy a preguntar, porque falta un tuit que lo va a contar Agos”.