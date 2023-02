Crisis en el oficialismo: una “mesa” bajo el paraguas del PJ

Frente al nuevo desafío que le plantea el kirchnerismo, que el martes pasado articuló una reunión del Frente de Todos bonaerense que incluyó a Sergio Massa y en la que empoderó al “rebelde” Wado de Pedro, Alberto Fernández decidió convocar a una “mesa política” a nivel nacional para discutir sólo la estrategia electoral del oficialismo y no medidas del Gobierno. Para evitar que esta instancia de negociación eventualmente condicione la gestión del Ejecutivo, pondrá como escenario la sede del PJ nacional, del que también es presidente.

El jefe de Estado venía resistiendo instrumentar la mesa nacional del Frente de Todos ante el temor que ese armado sirviera al cristinismo para objetar medidas de gobierno en el marco de una operación que, aducen en Casa Rosada, busca restarle poder hasta la definición de las candidaturas nacionales. Es sabido que, pese a la resistencia de la Vice y de los dirigentes que la rodean, ha manifestado su intención de competir por un nuevo mandato.

A fin de año pasado el Presidente había concedido que veía necesaria la puesta en marcha de una suerte de “mesa electoral” con vistas a los comicios de octubre próximo.

Si bien durante la víspera en el Ejecutivo confirmaron que en las próximas semanas el Presidente llamaría a esa mentada “mesa política” del FdT, la misma sería bajo el paraguas del “PJ nacional” en su histórica sede de la calle porteña Matheu al 130.

Dejaron entrever que la decisión estaba tomada desde hacía varios días y no surgió a consecuencia del impacto político del acto realizado el último martes en la localidad bonaerense de Merlo.

Sin embargo, resultó inocultable que las usinas oficialistas decidieron filtrar esta agenda luego que el kirchnerismo organizara el mitin del último martes, en el que De Pedro se fotografió con referentes de distintos espacios del FdT luego de mantener la semana pasada una dura controversia con el jefe de Estado.

El Justicialismo tiene a Alberto Fernández como su titular pero incluye a dirigentes de las distintas tribus de la coalición oficial entre el quinteto de vicepresidentes: Axel Kicillof y su ministra de gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez, ambos cercanos a Cristina, pero también el tucumano Juan Manzur, a la diputada y exgobernadora catamarqueña, Lucía Corpacci, y a la vicegobernadora de Chaco, Analía Rach Quiroga.

Justamente el Presidente se mostró ayer en esta última provincia norteña con un discurso de tono electoralista. Compartió escenario con el gobernador Jorge Capitanich, que le reconoció su presencia en la inauguración de un centro de desarrollo infantil. El referente de la Liga de Gobernadores del PJ, históricamente cercano a la Vice, desde diciembre pasado viene mostrándose seguido junto al jefe de Estado.

NO SE BAJA

En Casa Rosada insisten en que el Presidente no se baja de su intento por la reelección. Pero que aún es prematuro para avanzar en definiciones de candidaturas. “Cuando discutís estrategia no discutìs nombres”, se atajó un estrecho colaborador presidencial consultado. Pareció un intento por mostrar un gesto conciliador hacia el cristinismo luego de las duras críticas que funcionarios de cuño “albertista”, como Victoria Tolosa Paz y Aníbal Fernández, habían lanzado en los últimos días contra Wado de Pedro, que en privado había acusado a Alberto F. de “falta de códigos” por no haberlo invitado a un evento sobre derechos humanos del que participó Lula da Silva.

“La idea es discutir una estrategia electoral para octubre y no medidas de gestión”

En el kirchnerismo están desde hace rato a la espera de una convocatoria a una “mesa de coordinación” a nivel nacional para definir la mejor forma de seleccionar candidatos y de establecer una plataforma electoral e insisten en que aún no fueron anoticiados sobre la presunta intención de disponer del histórico edificio de calle Matheu como escenario del debate del oficialismo.

Pese al reverdecer de la interna entre el “albertismo” y el kirchnerismo, en ambas “trincheras” dejaron traslucir que lo más importante es garantizar la unidad del FdT.

El ministro Gabriel Katopodis (Obras Públicas), uno de los asistentes a la reunión del oficialismo bonaerense, indicó que para evitar nuevos conflictos internos se hace necesario “no hablar mal de otros compañeros”. Sin embargo, en el encuentro de Merlo el también referente territorial de San Martín tuvo que escuchar críticas al jefe de Estado de parte del propio ministro del Interior y de Máximo Kirchner.

El funcionario, al igual que el ministro Santiago Maggiotti (Vivienda), sostuvo que participó de dicho encuentro “con el aval presidencial”. Sin embargo, fueron notorias las ausencias de otros dirigentes de la Provincia cercanos al jefe de Estado, como “Juanchi” Zabaleta, Mario Ishii (José C. Paz) o la propia Tolosa Paz.