A los 26 años, Eric Ramírez dejó de ser un pibe. Por edad, por la comparación con un plantel repleto de pibes y porque, al margen de que muchas veces le costó más de lo esperado tener una continuidad en el club (incluidos un préstamo sin éxito en Quilmes y el rescate de Diego Maradona antes de un partido con Aldosivi en Mar del Plata) ya acumula más de 100 partidos con la casaca blanca con la franja azul marino cruzándole el pecho.

El viernes frente a Instituto volvió al gol (no convertía hacía siete partidos, desde el 9 de octubre de 2022 ante Banfield en la victoria 2-0 en el Florencio Sola ) y no solamente ayudó a liquidar el partido y brindarle tranquilidad a sus compañeros más jóvenes, sino que fue imposible de descifrar para la defensa del conjunto cordobés. Un tábano molesto, Ramírez siempre aparece.

“Estamos yendo por buen camino. Los pibes están muy bien y eso me deja muy contento y muy tranquilo”, señaló el delantero que se convirtió en una suerte de respaldo para los capitanes del plantel, Leonardo Morales y Matías Melluso. Son ahora los más grandes, los que tienen que encauzar a los jóvenes. “Los chicos recién suben, tienen sus primeros partidos. Estamos trabajando muy bien para sacar esto adelante”, expresó Ramírez, que tiene muy en claro que le ponen el pecho a una situación compleja. Eso sí, con la gente a favor. “Estamos pasando un momento difícil y es un sueño que nos alienten así, que banquen a los pibes del club”, expresó el concordiense, valorando el recibimiento, el respaldo y especialmente la despedida que les brindó la hinchada el viernes en el Bosque.

Para Ramírez, este nuevo rol en el plantel le lega en un buen momento, con mucha más experiencia, de las buenas y de las otras: “La verdad, es una responsabilidad linda. Los chicos tienen que aprender de los más grandes. Como se entrena, incluso como se juega, para beneficiar el juego de ellos”.

A los 10 minutos del complemento, Ramírez prácticamente liquidó el pleito con la Gloria, en una muy linda acción en la que tuvo participación previa a la definición. Después de no progresar con un tiro libre jugado corto, la primera guapeada de Alan Sosa necesitó de la devolución de Eric para luego sí, seguir avanzando hacia la derecha, abrir con una muy buena habilitación a Guillermo Enrique, quien metió un centro de gol a ras del piso que el entrerriano no tuvo más que empujar. “Hicimos una linda jugada. Lo trabajamos muchas veces en los entrenamientos, a veces salen y a veces no. Contra Instituto salió, así que muy contento por el gol y porque la jugada fue muy linda”, contó el goleador con una gran sonrisa.

Antes, Nicolás Contín había abierto la cuenta al inicio del partido. Después de mucho tiempo, volvieron a ser dupla ofensiva y se conocen de memoria. “Al Tanque lo conozco desde que llegué a la pensión del club, el primero que me recibió fue él. Nos conocemos bien y adentro de la cancha nos entendemos muy bien, así todo es más fácil”, explicó Ramírez, contento también por el gol de un amigo que la viene remando desde hace años en el club.

La victoria era necesaria, casi imprescindible para el Lobo porque “frente a Instituto era un partido importante para fortalecer el juego del equipo”, según las palabras del punta. “Necesitábamos la victoria, jugábamos en nuestra cancha y teníamos que hacernos fuertes. Se viene una seguidilla importante y hay que estar preparados”, agregó.

Además, según Eric Ramírez, el equipo no había empezado mal, más allá de las derrotas consecutivas frente a Vélez y Defensa y el empate ante Banfield que significó el primer punto en el certamen. “Habíamos empezado muy bien el torneo pero no se estaban dando los resultados. Con Instituto jugamos muy bien y fuimos justos vencedores”, expresó el delantero, que debutó en la primera del Lobo en marzo de 2015 de la mano de Pedro Troglio.

Cuando Maradona lo puso en Mar del Plata, Eric Ramírez llevaba casi 15 meses sin jugar en el Lobo

Cuatro años después, fue Diego Maradona quien lo recuperó, le dio la camiseta 43 y lo puso como titular con Aldosivi en Mar del Plata. “Me costó mucho dejar el número 43, pero ahora con 26 años soy uno de los más grandes y había que cambiar el número. Por suerte ya llegó el primer gol con la camiseta 11”. Hoy, el presente lo encuentra afirmado en este Lobo de los pibes.